27. Spieltag der Fußball-Bundesliga Bundesliga - jetzt müssen die Trainer ran! Stand: 06.04.2023 15:23 Uhr

Was können die Spieler leisten, wie kann ihnen im Stress des Abstiegs- oder Meisterkampfes geholfen werden? Die Trainer der Bundesligisten stehen vor dem 27. Spieltag im Blickpunkt der Liga.

Borussia Dortmund - Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr)

Das Team aufrichten, damit die nächste Aufgabe wieder mit frischem Mut und Selbstbewusstsein angegangen werden kann - vor dieser Trainerarbeit stehen an diesem Wochenende Edin Terzic und Urs Fischer. Sowohl der BVB (zuletzt 2:4 bei den Bayern, 0:2 im Pokal in Leipzig) wie auch Union Berlin (0:2-Pokal-Aus in Frankfurt) müssen die jüngsten Negativerlebnisse verarbeitet haben, bevor sie am Samstag wieder in den wichtigen Kampf um die Champions-League-Plätze einsteigen.

In der Bundesliga hat sich Union zuletzt aber schadlos gehalten - auch wenn vor allem die jeweils ersten 45 Minuten der jüngsten Partien nicht gut waren. Das Spielglück war den "Eisernen" in der Liga zuletzt hold. Mit einem Sieg in Dortmund können die Fischer-Schützlinge nun sogar in der Tabelle an der Borussia vorbei auf Platz zwei klettern. Der Vorsprung der "Eisernen" auf Rang fünf vergrößerte sich am vergangenen Spieltag auf sechs Punkte - die erstmalige Qualifikation für die Champions League wird immer wahrscheinlicher.

Aber: In der deutschen Eliteliga haben die Berliner alle drei Gastspiele beim BVB

verloren (2:11 Tore) - zudem schied man bei der Borussia zweimal im DFB-Pokal aus.

SC Freiburg - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Christian Streich obenauf! Der sympathische Coach des SC Freiburg triumphierte am Dienstag im Pokalspiel bei den Bayern, die Freiburger gewannen erstmals überhaupt in München. Neben Streichs befreitem Lachen nach seiner aufgegangenen Taktik (Kimmich aus dem Spiel nehmen) fiel sein Tröstungsversuch nach dem Schlusspfiff ins Auge. Streich wollte Bayerns jungen Pechvogel Jamal Musiala väterlich in den Arm nehmen, holte sich vom angefressenen Youngster aber eine Abfuhr. Der erfahrene Coach konnte das locker weglächeln.

Thomas Tuchel hingegen hat gleich einmal die Tücken seines neuen Jobs bei den Bayern erfahren. Die Spieler des Rekordmeisters sind nicht leicht zu führen, sie lassen es hin und wieder an der nötigen Bissigkeit fehlen. Man darf sehr gespannt sein, ob Tuchel seine Jungs vor dem erneuten Duell mit den Breisgauern erreicht - er will sein Team auch mal kämpfen sehen!

Fakten: Der SC Freiburg ist seit zwölf Heimspielen ungeschlagen, acht Heimsiegen stehen vier Unentschieden gegenüber. Beim 5:0-Hinrundensieg der Bayern gegen Freiburg stand Eric Maxim Choupo-Moting erstmals in dieser Saison in Bayerns Startelf und erzielte das 2:0. Es war das erste seiner mittlerweile zehn Tore in dieser Bundesliga-Spielzeit.

FSV Mainz 05 - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Bo Svensson! Wir wissen nicht, was der Mainzer Coach seinen Spielern in der Winterpause beigebracht hat - wir wissen nur, dass er offensichtlich an den richtigen Stellschrauben bei seinem Team gedreht hat. Der 1. FSV Mainz liegt in der reinen Rückrundentabelle auf Rang zwei hinter dem BVB, noch vor den Bayern.

Der 1. FSV Mainz 05 ist seit sieben Bundesliga-Spielen ungeschlagen, holte dabei 17 der 21 möglichen Punkte und hat 40 Zähler auf dem Konto. Die Rheinhessen gehen im kommenden Sommer in ihr 15. Bundesliga-Jahr in Folge, womöglich ist die Svensson-Elf dann sogar erstmals seit sieben Jahren wieder international dabei. Den Rückstand auf Platz sechs verkürzten die 05er in der Rückrunde von elf auf einen Punkt!

Von derlei Gefilden ist Ole Werner mit seinen Bremern weit entfernt. An der Weser macht man sich eher Sorgen, dass Werder nach seinem Zwischenhoch vor Weihnachten doch noch in den Abstiegsstrudel geraten könnte. Bremen hat nach der Winterpause in elf Bundesliga-Spielen nur zehn Punkte geholt, sieben der elf Partien gingen verloren.

FC Augsburg - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Dass der 1. FC Köln in dieser Saison noch einmal ernsthaft nach unten würde schauen müssen, hätte man so auch nicht erwartet. Doch irgend etwas ist passiert seit Karneval mit dem FC, auf irgendeiner Schunkel-Sitzung scheint das Torjäger-Diplom abgegeben worden zu sein. Denn auch Trainer Steffen Baumgart hat natürlich längst erkannt: "Wir treffen nicht mehr!"

Aus den jüngsten sechs Spielen holte der FC nur zwei Punkte (und erzielte nur ein Tor) und erlebt aktuell die längste Sieglosserie unter Baumgart. Aktuell wartet kein Bundesligist so lange auf einen Sieg wie der 1. FC Köln!

Augsburgs Coach Enrico Maaßen leistet hervorragende Arbeit - diese gefühlte These lässt sich problemlos mit Augsburgs Zahlen untermauern: keine Niederlage aus den ersten fünf Bundesliga-Heimspielen des neuen Jahres. Erstaunlich, wie die Maaßen-

Mannschaft diesen Wandel hinbekommen hat, vor der Winterpause war man noch das heimschwächste Team, holte nur einen Sieg aus acht Heimspielen und kassierte im Schnitt fast zwei Gegentore pro Spiel.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Xabi Alonso hat Bayer wieder in die Spur gebracht: Seit er Leverkusen im Oktober 2022 übernahm, holten nur Bayern und Dortmund mehr Punkte als die "Werkself" (35 in 18 Partien). Ein Schlüssel für den Erfolg ist auch das wiederbelebte Konterspiel: Nachdem Bayer an den ersten acht Spieltagen gar nicht nach schnellen Gegenangriffen getroffen hatte, gelangen unter Alonso sieben Kontertore - das ist Ligaspitze.

Vorne geht bei Bayer nach gegnerischen Ballverlusten die Post ab, aber auch selbst verlor die "Werkself" zeitweise mit bitteren Folgen die Kugel, doch diese Schwäche trieb Coach Alonso seiner Mannschaft aus. Zehn Gegentreffer kassierte Bayer an den ersten zehn Spieltagen nach Ballverlusten (unter anderem zwei bei der 1:5-Niederlage im Hinspiel gegen Frankfurt), seitdem in 16 Partien nur noch zwei. Der spanische Coach leistet in der Offensive wie Defensive einfach herausragende Arbeit.

Hertha BSC - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Spricht man über Trainer, kommt man bei der Partie von Hertha gegen Leipzig nicht an der Freundschaft zwischen Sandro Schwarz und Marco Rose vorbei. Aus den gemeinsamen zwei Jahren bei Mainz 05 (2002 bis 2004), in der den Rheinhessen 2003/04 unter Trainer Jürgen Klopp der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga gelang, verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Rose ist sogar der Patenonkel von Schwarz‘ Sohn, Schwarz von Rose-Tochter Maria. Der RB-Coach ist zudem Trauzeuge des Hertha-Trainers.

Nun treffen die Kumpels zum dritten Mal in der Bundesliga als Trainer aufeinander, die ersten beiden Duelle gewann Rose (2019/20 mit Mönchengladbach gegen Mainz und in der Hinrunde 2022/23 mit Leipzig gegen die Hertha).

Sportlich könnte es bei beiden besser laufen - Hertha ist schon wieder seit vier Spielen ohne Sieg und taumelt am Rand des Abstiegs. Rose kann in Leipzig trotz des jüngsten Pokalerfolgs gegen den BVB (2:0) nicht zufrieden sein. Seine Leipziger blamierten sich in der Champions Legaue und verloren in der Bundesliga zuletzt viel zu häufig. In den jüngsten acht Bundesliga-Spielen kassierten die Rasenballsportler mehr Niederlagen (vier) als an den ersten 18 Spieltagen (drei).

Bor. Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Daniel Farke ist bei Borussia Mönchengladbach angezählt - keine Frage. Borussia blieb zuletzt erstmals in dieser Saison fünf Bundesliga-Spiele in Folge sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen). Beobachter werfen Farke vor, sich zu häufig schützend vor seine Spieler zu stellen, die es sich oft zu leicht machten - so die Kritik.

Fakt ist: Mönchengladbach stellt die Bundesliga-Mannschaft mit den im Schnitt wenigsten Sprints (200) und intensiven Läufen (643) pro Spiel, Wolfsburg ist in beiden Rankings ganz oben zu finden: Durchschnittlich 268 Sprints und 802 intensive Läufe pro Partie sind jeweils die meisten.

Wolfsburgs aktueller Coach Niko Kovac hat ganz gute Gefühle, wenn er den Borussia-Park betritt. Er gab sein Debüt als Bundesliga-Coach in Mönchengladbach, kassierte dabei am 12. März 2016 mit Eintracht Frankfurt eine 0:3-Niederlage. Wesentlich besser lief es dann aber in seinen folgenden Partien in Gladbach: In der Saison 2016/17 setzte sich Kovac im Pokal-Halbfinale mit der Eintracht bei der Borussia im Elfmeterschießen durch, in der Bundesliga holte er im Oktober 2016 mit der SGE ein 0:0 und gewann im September 2017 mit 1:0. Und sein bisher letztes Gastspiel bei den "Fohlen" endete sogar mit einem 5:1-Kantersieg seiner Bayern (2. März 2019).

VfL Bochum - VfB Stuttgart (Sonntag (17.30 Uhr)

Wer weiß schon, wie Thomas Letsch es fertig gebracht hat, aus seinem VfL Bochum wieder einen richtig fies zu bespielenden Bundesligisten zu machen. Zu Beginn der Saison sahen die Ruhrstädter noch chancenlos aus, mittlerweile haben sie die übrigen Abstiegskandidaten vor allem mit ihrer Heimstärke das Fürchten gelehrt. Gegen den VfB hat das Letsch-Team die ganz große Chance, einen entscheidenden Schritt aus der gefährdeten Zone herauszutreten.

Vielleicht sind es ja die simplen Details, die beim VfL den Unterschied gebracht haben - zum Beispiel die Arbeit an den Standards: An den jüngsten beiden Spieltagen trafen die Bochumer jeweils im Anschluss an einen weiten Einwurf - beide Male durch Christopher Antwi-Adjei in den gegnerischen Strafraum geworfen (einmal von links, einmal von rechts). Hier wurde der Ball dann jeweils per Kopf weitergeleitet und führte dann zu den Treffern durch Erhan Masovic (gegen Leipzig) und Takuma Asano (in Frankfurt).

Der neue Trainer der Stuttgarter, Sebastian Hoeneß, steht vor einer Mega-Aufgabe. Der VfB Stuttgart hat nach 26 Bundesliga-Spieltagen nur vier Siege auf dem Konto, so wenige waren es zu diesem Zeitpunkt einer Saison noch nie! Die Schwaben verloren sieben der vergangenen neun Ligaspiele. Immerhin gab es mit dem Pokalerfolg in Nürnberg (1:0) einen ersten Hoffnungsschimmer.

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 (Sonntag (19.30 Uhr)

Wer Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim schon abgeschrieben hatte, wurde zuletzt eines Besseren belehrt. Von den Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte gewann am vergangenen Spieltag einzig Hoffenheim (2:1 in Bremen). Nach dem vorangegangenen 3:1 gegen Hertha BSC gab es für die TSG erstmals seit August wieder zwei Bundesliga-Siege in Folge. Trainer Matarazzo kann nun eine Premiere schaffen: Drei Siege in Serie wären für den Coach ein Novum in der Bundesliga.

Die Partie gegen Schalke ist zweifelsohne ein echtes "Gipfeltreffen" im aktuellen Abstiegskampf. Während die Hoffenheimer endlich auch kämpferisch in die Spur zu kommen scheinen und so ihre zweifelsohne spielerischen Fähigkeiten einleiten können, hakt es bei Schalke nach wie vor in der Durchschlagskraft nach vorn. Dieses Problem hat auch Trainer Thomas Reis nicht abstellen können, unter dem Schalke aber zumindest defensiv viel stabiler geworden ist.

Schalke lebt offensiv zu einem großen Anteil von Standardsituationen, die "Königsblauen" erzielten ein Drittel ihrer Treffer (sieben von 21) nach ruhenden Bällen. Und das Team setzt auf Einsatz und Zweikämpfe: Reis ist seit dem 12. Spieltag Trainer der Schalker, in diesem Zeitraum bestritt S04 die zweitmeisten Duelle Mann gegen Mann - nur der 1. FSV Mainz toppt hier das Team aus Gelsenkirchen.