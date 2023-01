Bundesliga, 16. Spieltag WM-Nachwehen und Rückkehrer Stand: 19.01.2023 12:54 Uhr

Es geht weiter, und das gleich mit einem Topspiel: Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga zeigt sich in der Partie bei RB Leipzig, wie die Nationalspieler des FC Bayern das Aus bei der WM verkraftet haben: Außerdem im Blickpunkt: der SC Freiburg, Bruno Labbadia und Sébastien Haller.

RB Leipzig - FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr)

Die Bundesliga kehrt mit dem Spiel des Tabellendritten aus Leipzig gegen den Spitzenreiter aus München aus der Winterpause zurück. Wie die vielen Nationalspieler des FC Bayern auf die Enttäuschung bei der WM reagieren, ist nur eine der vielen spannenden Fragen.

Einer, der in Katar beim Vorrundenaus dabei war, wird ganz gewiss fehlen: Manuel Neuer fällt nach seinem Beinbruch lange aus. Ob Yann Sommer, dessen Wechsel nach München bald bekanntgegeben werden dürfte, schon in Leipzig im Tor stehen wird, ist offen.

Joshua Kimmich, der einst bei den Sachsen spielte, wird gewiss in der Startelf der Bayern stehen, die mit einem Vorsprung von sechs Punkten in das Topduell gehen.

Teamcheck RB Leipzig RB ein ernsthafter Bayern-Jäger? Im Herbst und mit neuem Trainer war RB Leipzig schon besser als der große FC Bayern. Können die Leipziger den Rekordmeister endgültig überflügeln? Die Chancen dafür stehen trotz aller Euphorie nicht sonderlich gut.

Auch bei den Leipzigern ist der Stammtorwart zu ersetzen. Für Péter Gulácsi, der sich einen Kreuzbandriss zuzog, wird Janis Blaswich im Tor der Sachsen stehen, die unter Trainer Marco Rose vor der Winterpause enorm formstark waren.

1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Schmerzhafte Abgänge haben sowohl der 1. FC Union als auch die Hoffenheimer zu verkraften. Bei den Berlinern wird Julian Ryerson künftig fehlen, der von Borussia Dortmund gekauft wurde und dort auf der rechten Defensivseite für Stabilität sorgen soll.

Die TSG kassiert zwar von Leeds United bis zu 40 Millionen Euro für Georginio Rutter, verliert in dem erst 20 Jahre alten Franzosen aber auch einen hoch veranlagten Offensivspieler.

Nur einen Punkt holte die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter nur aus den letzten fünf Spielen vor der Winterpause und rutschte dadurch auf den elften Tabellenplatz ab. Nur vier Punkte Vorsprung sind es noch bis zum Relegationsplatz. Die Berliner hingegen haben genauso viele Punkte wie die Frankfurter Eintracht auf dem Konto, die sich nach aktuellem Stand für die Champions League qualifizieren würde.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Das Duell zwischen der Eintracht und Schalke 04 hat reichlich Tradition. Bereits zum 95. Mal werden die Mannschaften am Samstag in der Bundesliga aufeinandertreffen. Ziemlich neu ist, dass die Frankfurter als klarer Favorit in das Duell gehen.

Der Tabellenvierte trifft auf den Letzten, der zwei weitere Rückschläge in der Winterpause verkraften musste. Sebastian Polter wird mit einer Knieverletzung lange ausfallen, mit Florent Mollet verlässt einer der besten Fußballer den Klub aus dem Revier. Der Franzose wechselt in seine Heimat zum FC Nantes.

Tuta fällt aus, Hasebe krank Eintracht Frankfurt steht vor einem Abwehr-Rätsel Eintracht Frankfurt gehen vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 die Abwehrspieler aus. Da nach dem Ausfall von Tuta auch Makoto Hasebe fraglich ist, muss Trainer Oliver Glasner improvisieren. Klar ist: Die Optionen sind rar.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Niko Kovač hat den VfL Wolfsburg in die Spur gebracht. Keines der vergangenen neun Pflichtspiele verloren die Niedersachsen. Inzwischen reden sie offen davon, sich mindestens für die Europa League qualifizieren zu wollen. "Es ist schön, die internationalen Spiele zu gucken, aber noch schöner ist es, sie selbst zu spielen. Wir wollen international dabei sein", sagte Kovač in der Vorbereitung.

Teamcheck VfL Wolfsburg Der Europapokal ist das Ziel der "Wölfe" Der VfL Wolfsburg hat nach einem schwierigen Start in die Erfolgsspur gefunden. Das Saisonziel ist der Europapokal.

Zumindest öffentlich bescheidener geht der SC Freiburg den Rest der Saison an. "Ich freue mich, weil wir super dastehen und man sich keine Gedanken machen muss, ob man nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielt", betrachtet Trainer Christian Streich zumindest den Klassenerhalt als erledigt an. Dabei geht der SC als Tabellenzweiter in das Duell bei den "Wölfen", die sieben Punkte weniger aufweisen.

VfL Bochum - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Gleich im ersten Bundesligaspiel des Jahres steht im Ruhrstadion eine enorm wichtige Partie im Abstiegskampf an. Der VfL Bochum hat als Tabellen-17. nur einen Punkt weniger als die Hertha auf dem 15. Platz.

Von sieben Testspielen in der Vorbereitung gewann der VfL zwar keines, aber die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch kann auf den Heimvorteil und auch zwei Neuzugänge bauen. Vom SC Freiburg kam Keven Schlotterbeck für die Innenverteidigung, von Olympiakos Piräus Pierre Kunde Malong für das Mittelfeld. Der Kameruner wurde wie Schlotterbeck ausgeliehen.

Bei der Hertha verließen mehrere Spieler den Verein, unter anderen Vladimir Darida und Davie Selke. Neu ist Florian Niederlechner, der zunächst als Sommerneuzugang gedacht war, dann aber schon im Winter vom FC Augsburg losgeeist wurde. In Bochum wird er aber noch wegen einer Verletzung fehlen.

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Bruno Labbadia ist zurück, sowohl in der Bundesliga als beim VfB Stuttgart, den er zwischen Dezember 2010 und August 2013 schonmal trainierte.

Damals holte er etwa 1,5 Punkte im Schnitt. Sollte er darauf wieder annähernd kommen, würde es sicher den Klassenerhalt bedeuten. Aktuell hat der VfB nur 14 Punkte auf dem Konto, immerhin elf davon holte er im eigenen Stadion, in dem es nun mit der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 weitergeht.

Die Rheinhessen werden kaum etwas dagegen haben, dass sie auswärts starten, denn vier ihrer bislang fünf Saisonsiege gelangen außerhalb des eigenen Stadions. Jonathan Burkardt fehlt nach seiner Knieoperation weiterhin.

1. FC Köln - Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

Drei Niederlagen nacheinander bedeuteten vor der Winterpause für den 1. FC Köln, dass er in den Abstiegskampf schlidderte. Eine so schwache Serie hatte es unter Trainer Steffen Baumgart zuvor noch nicht gegeben.

Als Neuzugang für den Rest der Serie kam Davie Selke. "Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem starken Kopfballspiel und seinem guten Abschluss wird er unserer Mannschaft helfen, wenn wir ihn entsprechend einsetzen", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller über den Stürmer, der gleich zum Auftakt auf einen seiner ehemaligen Klubs trifft.

In seinen bisherigen 202 Bundesligaspielen erzielte Selke 35 Treffer; achtmal war er nach einer Flanke erfolgreich. Sein Transfer macht aus dieser Sicht Sinn, denn die Kölner sind in dieser Saison das Team, das mit großem Abstand die meisten Flanken aus dem Spiel geschlagen hat (209).

Bei den Bremern kommt mit Niclas Füllkrug ein Stürmer zum Einsatz, der sogar bei der WM für die deutsche Nationalmannschaft traf. Mit den Auftritten in Katar sorgte Füllkrug für Aufsehen, bei vielen Fans des SV Werder wuchs aber auch die Sorge, dass er den Verein bei entsprechenden Angeboten verlassen könnte, zumal der Nationalspieler noch nie ein Europapokalspiel bestritt.

buten un binnen Das sagen Allofs, Schaaf und Co. über Werders Lage und Füllkrugs Form Beim Empfang zum 80. Geburtstag von Hans Schulz trafen sich am Dienstag einige Werder-Legenden. Dabei wurde natürlich auch über die aktuelle Situation der Bremer gesprochen.

Zu dieser Thematik sagte Füllkrug: "Ich bin einfach froh hier zu sein und glaube, dass ich bei Werder noch viele Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln."

Borussia Dortmund - FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Sébastien Haller ist nach einer Krebserkrankung, zwei Operationen und einer Chemotherapie wieder gesund. Mehr noch: Er spielt sogar schon wieder Fußball. In einem Testspiel gegen den FC Basel erzielte der Mittelstürmer gleich drei Tore, es waren seine ersten für Borussia Dortmund.

Gegen den FC Augsburg dürfte der ehemalige Frankfurter zu seinem ersten Pflichtspiel für den BVB kommen, der vor der Winterpause nur auf dem sechsten Tabellenplatz stand. Der Augsburger Trainer Enrico Maaßen trainierte in der vergangenen Saison die U23 der Dortmunder in der 3. Liga.

Nach nur drei Punkten aus den vergangenen sieben Bundesligaspielen brauchte Maaßens Mannschaft das zwischendurch recht dicke Polster auf die Abstiegsplätze so gut wie auf. Der FCA weist nur einen Punkt mehr auf als der VfB Stuttgart auf dem 16. Tabellenplatz.

Teamcheck FC Augsburg Wie lange hält die "Unabsteigbarkeit" Vieles sollte beim FC Augsburg in dieser Saison anders werden. Und doch erinnert so manches an die vergangenen Spielzeiten. Die Augsburger stecken erneut im Abstiegskampf. Im Trainingslager macht sich Unruhe breit.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Leverkusen verlor zwar sieben der 15 Spiele dieser Bundesligasaison, doch versöhnte die Englische Woche zum Jahresabschluss, in der neun Punkte aus drei Spielen eingefahren wurden. Das nährt die Hoffnung, erneut eine Qualifikation für den Europapokal zu schaffen, zumal mit Florian Wirtz nach monatelanger Verletzungspause wieder einer der talentiertesten deutschen Fußballer zur Verfügung steht.

Bei der Heimmannschaft dreht sich vor dem ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres nahezu alles um die Frage, wer gegen die Werkself im Tor stehen wird. Yann Sommer steht vor dem Abgang zum FC Bayern München, der Schweizer fehlte nach wochenlangem Poker am Mittwoch (18.01.2023) schon im Training der Borussia.

Sein Ersatz soll ebenfalls ein Schweizer sein, der allerdings bislang in Frankreich spielte: Jonas Omlin vom HSC Montpellier. Sollte es mit einer schnellen Verpflichtung und Spielberechtigung nicht klappen, dürfte Jan Olschowsky im Tor der Gladbacher stehen.