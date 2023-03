26. Spieltag der Fußball-Bundesliga Spitzenspieler, Rückkehrer und Rheinisches Derby Stand: 30.03.2023 17:36 Uhr

Borussia Dortmund reist als Tabellenführer zum FC Bayern, der ausgerechnet jetzt Thomas Tuchel verpflichtet hat. Leipzigs Trainer Marco Rose macht eine Zeitreise. Und Rheinisches Derby ist auch noch - alles Wichtige zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr)

Das letzte Heimspiel gegen den VfL Bochum werden sie bei Eintracht Frankfurt in guter Erinnerung behalten haben, zumindest das Ergebnis. 2:1 gewann Frankfurt, das war Mitte März 2022, es war der 26. Spieltag. Anschließend sollte die Eintracht bis zum Saisonende kein Ligaspiel mehr gewinnen. Sie gewann dafür die Europa League, auch nicht verkehrt.

Und nun empfängt Frankfurt am Freitag (ab 20.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) erneut die Bochumer, es ist wieder der 26. Spieltag. Bei der Eintracht werden sie nun hoffen, dass sie das mit dem Heimsieg wiederholen können, auf die Sieglosserie aus dem Vorjahr könnten sie aber sicher verzichten.

Schließlich ist Frankfurt in der Tabelle als Sechster auf Kurs Richtung Europa League, hat zuletzt aber vier Spiele nacheinander nicht gewonnen. Und Bochum war vor der Länderspielpause ein unangenehmer Gegner, man frage nach in Köln und Leipzig.

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Es gibt in der Bundesliga gerade nur zwei Mannschaften, die in der Rückrunde noch kein Spiel verloren haben - und eine ist Schalke 04. Wer hätte das vor einigen Monaten für möglich gehalten? Tatsächlich hat die Mannschaft mit dem Trainer Thomas Reis eine erstaunliche Entwicklung genommen.

Nur ein Beispiel: Nach der Hinrunde hatte Schalke die schwächste Defensive und sieben Punkte Rückstand auf Relegationsrang. Jetzt ist der Klub punktgleich mit der Hertha auf Rang 16. Und in fünf von acht Rückrundenspielen blieb Schalke ohne Gegentor.

Eine Entwicklung hat auch Bayer Leverkusen unter dem Trainer Xabi Alonso genommen, nur ist sie weniger überraschend. Vor dem Hinspiel war Leverkusen Tabellen-17., vor dem Rückspiel am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) dürfen sie bei Bayer sogar wieder von der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb träumen. Seitdem Xabi Alonso das Traineramt übernommen hat, holte Leverkusen in 17 Ligaspielen 32 Punkte - keine schlechte Bilanz.

RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Marco Rose war zehn Jahre in Mainz tätig, erst war er Spieler, später Co-Trainer der 2. Mannschaft. Mittlerweile ist Rose über Umwege in seine Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt, er trainiert nun RB - und hat dort einigen Erfolg. Zumindest war das viele Monate so, zuletzt lief es nicht mehr so gut. Von den vergangenen vier Pflichtspielen hat RB Leipzig drei verloren, das waren genauso viele Niederlagen wie in den ersten 25 Rose-Pflichtspielen.

Und nun wartet am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) Mainz, seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen - und sowas wie die positive Überraschung dieses Jahres. Alleine in den acht Rückrundenspielen hat Mainz 17 Punkte geholt - nur der BVB war besser. In Leipzig werden sie gewarnt sein.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Thema Erinnerungen, und dann gleich mal solche, auf die sie Augsburg gut verzichten könnten. In den vergangenen drei Spielen in Wolfsburg holte der FCA zwar zwei torlose Remis, blieb aber immer ohne Tor. Zuletzt hat ein Augsburger vor fast vier Jahren in Wolfsburg getroffen, der Torschütze war Julian Schieber. Viel Jubel gab es da allerdings nicht: Schieber traf zum 1:6, anschließend war Wolfsburg noch zweimal erfolgreich. Höher hat Augsburg nie verloren in der Bundesliga.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich ein solches Ergebnis am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) wiederholen wird. Aber für einen Augsburger Sieg spricht dann auch nicht so viel. Allein die Sache mit den Auswärtsspielen: In diesem Jahr hat der FCA alle fünf Ligaspiele in fremden Stadien verloren.

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Trend ist kein Freund des VfB Stuttgart, sie haben dort sechs der vergangenen acht Ligaspiele verloren, in der Tabelle ist der Klub auf Rang 18 abgerutscht. Es droht der Abstieg. Und nun muss der VfB am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) auch noch beim 1. FC Union spielen, gegen die Berliner hat man in der Bundesliga noch nie gewonnen. Außerdem ist es ein Auswärtsspiel, und die sind nun wirklich keine Stuttgarter Spezialität.

Seit dem 11. Dezember 2021 und seit 22 Spielen wartet der VfB Stuttgart in der Bundesliga auf einen Sieg in der Fremde. Der Trainer Bruno Labbadia hat sich deshalb etwas überlegt. Als Stuttgart vor der Länderspielpause in Frankfurt spielte, sagte er: "Wir gehen es so an, als wäre es ein Heimspiel." Am Ende holte der VfB immerhin einen Punkt.

SC Freiburg - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein Spiel, das schon vor dem Anpfiff entschieden ist, sagt zumindest die Statistik. Es ist ja so: Der SC Freiburg hat von den vergangenen elf Heimspielen in der Bundesliga keins verloren, das ist neuer Vereinsrekord. Hertha BSC wartet seit neun Auswärtsspielen auf einen Sieg, die vergangenen acht Spiele in der Fremde verloren die Berliner alle. Überhaupt sieht es nicht gut aus für die Hertha.

Von zehn Bundesligaspielen im Jahr 2023 hat der Klub sieben verloren, nur elf Tore erzielt, aber 26 Gegentore kassiert. Hoffnung macht den Verantwortlichen womöglich das Restprogramm, schließlich spielt man noch gegen die Konkurrenten aus Stuttgart, Schalke, Bochum. Hoffnung macht ihnen offenbar aber auch die Arbeit des Trainers Sandro Schwarz.

Sportdirektor Benjamin Weber hat Schwarz gerade noch einmal das Vertrauen ausgesprochen, obwohl Hertha BSC nur auf Platz 16 steht. "Er brennt total für die Sache, er identifiziert sich total mit seinem Team und Hertha BSC" , sagt Weber über Schwarz vor dem Spiel gegen Freiburg am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de). "Wir haben eine totale Überzeugung wie er mit der Mannschaft arbeitet."

Bayern München - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr)

Für alle, die es mit dem FC Bayern halten, ist das ja tatsächlich eine ungewohnte Situation: Tabellenerster sind nicht die Bayern, das ist Borussia Dortmund. Der BVB hat in diesem Jahr 28 von 30 möglichen Punkten geholt, die Bayern nur 18. Und deshalb ist der Rekordmeister aus München auch nicht mehr neun Punkte vor dem BVB, so wie nach dem 15. Spieltag. Er hat nun einen Punkt Rückstand. Mehr Spitzenspiel war lange nicht in der Bundesliga.

Und als wäre das Duell nicht so schon brisant genug, ist da auch noch die Sache mit Thomas Tuchel. Einst hat Tuchel Dortmund trainiert, er hat dort den Pokal gewonnen, doch das Ende war nicht schön. Und nun ist Tuchel Trainer des FC Bayern, er übernahm in der Länderspielpause von Julian Nagelsmann, es war das Aufregerthema der Fußballwoche.

Sein Start wird kein leichter, auch weil die Bayern nun tatsächlich Druck haben. Es ist ja so: Gewinnt Tuchels neue Mannschaft am Samstag (ab 18.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) nicht gegen seine alte, dann müssen sie in München auf Dortmunder Ausrutscher hoffen. Sonst könnte der Deutsche Meister tatsächlich einmal nicht aus München kommen. Hat es lange nicht gegeben.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 15.30 Uhr)

Der 26. Spieltag hat aber nicht nur das Spitzenspiel zu bieten, es steht auch ein Nachbarschaftsduell an - und was für eins: In Köln empfängt der FC am Sonntag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) Borussia Mönchengladbach zum Rheinischen Derby, es ist das 96. in der Bundesliga. Beide Klubs sind sich in tiefer Abneigung verbunden, es ist eine Rivalität, über die in der Vergangenheit schon viel berichtet worden ist.

Doch gerade haben sie in Köln und Gladbach andere Probleme als Busse, die verschwinden, und Schuhe, die wieder auftauchen. Denn vor dem Derby ist die Stimmung bei beiden Vereinen gar nicht mal so gut. Die Borussia wartet seit vier Ligaspielen auf einen Sieg und ist nur Zehnter. Überhaupt spielt Gladbach eine seltsame Saison, in der sich überzeugende Siege gegen Spitzenteams wie die Bayern, den BVB und Leipzig mit enttäuschenden Auftritten abwechseln.

Der FC ist sogar seit fünf Ligaspielen ohne Sieg, in der Rückrunde haben nur Hoffenheim (drei) und Stuttgart (vier) weniger Punkte geholt als Köln (sechs). Und dann droht den Kölner auch noch eine Transfersperre.

Werder Bremen - TSG Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr)

Zuletzt war die Drei so eine Hoffenheimer Zahl. Am vergangenen Spieltag hatte die TSG drei Tore gegen Hertha BSC erzielt und so drei Punkte geholt. Es war der erste Sieg seit Oktober. Und Hoffenheim kletterte in der Tabelle auch gleich noch um drei Plätze, von 18 auf 15. Für den Trainer Pellegrino Matarazzo waren das natürlich gute Nachrichten.

Er hatte den Job erst im Februar übernommen, die ersten fünf Spiele verlor Hoffenheim, Matarazzo stand ziemlich unter Druck. Auch von einem möglichen Endspiel für den Trainer war zu lesen. Später sagte er: "Ich bin hier noch lange nicht am Ende, ich hab noch viel vor." Bei der TSG Hoffenheim hätten sie nichts dagegen, wenn man das am Sonntag (ab 17.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) auch gegen Werder Bremen erkennen würde.