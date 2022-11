15. Spieltag Bundesliga mit viel Gefühl in die Winterpause Stand: 11.11.2022 07:31 Uhr

Der letzte Bundesligaspieltag vor der WM und damit der Winterpause steht an. Da geht es darum, Punkte und damit auch ein gutes Gefühl für die kommenden Monate zu holen.

Die Pause wird lang, erst am 20. Januar geht es nach der Weltmeisterschaft mit dem 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga weiter. Entsprechend wünschen sich die Vereine außer den Punkten auch, ein gutes Gefühl mit in den Winter zu nehmen, vor allem die, bei denen der Trend zuletzt nach unten wies.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

Zwei Verlierer des 14. Spieltages eröffnen den 15., das Duell der Borussias ist dadurch das des Tabellenneunten gegen den -sechsten. Vor allem die Dortmunder haben ganz andere Ansprüche, auch wenn der Rückstand auf die davor platzierten Mannschaften noch nicht groß ist.

Besonders auswärts kriselt der BVB, vier von sieben Spielen gingen verloren, zuletzt mit 0:2 beim VfL Wolfsburg. Dabei offenbarten die Dortmunder erneut eine Schwäche, die gerade mit den Verpflichtungen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck abgestellt werden sollte: das Defensiverhalten bei gegnerischen Standardsituationen.

Aber auch im Angriff hakt es, gerade auswärts mit erst acht Toren. Der ehemalige Gladbacher Marco Reus wird im Borussia-Park fehlen, er verpasst wegen seiner Verletzung am Sprunggelenk auch die WM. "Wir werden auf Sieg spielen und wollen unbedingt die drei Punkte einfahren" , sehnt sich Dortmunds Trainer Edin Terzic nach einem guten Jahresabschluss.

Die Borussia vom Niederrhein wird froh sein, dass sie sich im heimischen Stadion ein gutes Gefühl holen kann, denn dort gelangen die bisherigen fünf Saisonsiege, zuletzt ein 3:1 gegen den VfB Stuttgart mit einer sehr starken Anfangsphase. Die Leistung beim 1:2 in Bochum ein paar Tage später war sehr ernüchternd, die Diskussionen über den aberkannten Ausgleichstreffer überdeckten das.

Yann Sommer und Tobias Sippel fallen bei den Gladbachern weiter aus, Jan Olschowsky wird daher erneut im Tor stehen. Alassane Plea wird ebenfalls fehlen. Der Stürmer ist mit dem Coronavirus infiziert. "Das sind nicht die einfachsten Nachrichten, die wir zu verdauen haben" , sagte Trainer Daniel Farke.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Zum ersten Mal in dieser Saison gewann Bayer Leverkusen zwei Spiele hintereinander. Aber der 2:1-Sieg beim 1. FC Köln kam glücklich zustande, vor allem Torhüter Lukas Hradecky war es zu verdanken, dass es nur bei einem Gegentor blieb. So wahrte Leverkusen das Polster auf die Abstiegszone, aus der drei Mannschaften am 14. Spieltag gewannen. Unter ihnen war auch der VfB Stuttgart, der dank eines Kopfballtreffers von Konstantinos Mavropanos in der achten Minute der Nachspielzeit einen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC feierte.

Persönlich wird das Spiel auch für Michael Wimmer äußerst wichtig. Der Interimstrainer des VfB gilt als einer von drei Kandidaten für die Chefrolle nach der Pause. Eine gute Leistung auswärts fehlt ihm noch in seiner Bewerbungsmappe. Die beiden bisherigen Partien gingen bei den Borussias mit 0:5 in Dortmund und 1:3 in Gladbach verloren.

Wataru Endo, der im Spiel gegen die Hertha nach einem Zusammenprall bewusstlos am Boden lag und mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gefahren wurde, geht es zwar besser, aber für das Spiel in Leverkusen fällt der Kapitän des VfB aus. Die WM-Teilnahme des japanischen Nationalspielers soll nicht in Gefahr sein. Auf Mavropanos dürfen die Stuttgarter dieses Mal nicht hoffen. Der Innenverteidiger fehlt wegen einer Gelbsperre, genau wie Robert Andrich bei den Leverkusenern.

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Unterschiedlicher könnten die vergangenen Wochen für die beiden Mannschaften kaum verlaufen sein. Hoffenheim holte nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen, verlor zuletzt mit 2:4 bei Eintracht Frankfurt und zeigte dabei in der Defensive eine desolate Leistung.

Die Wolfsburger hingegen gewannen ihre drei vergangenen Spiele, ohne dabei einen Treffer zu kassieren. Sieben Partien ohne Niederlage stehen in der Bundesliga zu Buche, Trainer Niko Kovac hat die Wende geschafft und möchte dieses gute Gefühl auch mit in die Pause nehmen. Verzichten muss er auf Lukas Nmecha. Der Stürmer, der sich auch Hoffnungen auf einen Platz im deutschen WM-Kader machen durfte, erlitt in der Partie gegen Dortmund einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie.

FC Augsburg - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

Der FC Augsburg ist aktuell von allen Bundesligisten am längsten ohne Sieg (drei Unentschieden, drei Niederlagen), holte zuletzt aber ein achtbares 2:2 beim heimstarken 1. FC Union Berlin - und das nach zweimaligem Rückstand. Florian Niederlechner schoss beide Tore für die Augsburger.

Der VfL Bochum weist noch fünf Punkte Rückstand auf den FCA auf, kann aber mit einem Sieg im direkten Duell den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld herstellen. Unter dem neuen Trainer Thomas Letsch zeigt die Formkurve des VfL deutlich nach oben. Neun der zehn Punkte dieser Saison wurden in den sieben Spielen unter Letsch geholt. Das Problem mit Blick auf das Duell in Augsburg: Sämtliche Punkte wurden im eigenen Stadion geholt, zuletzt gab es an der Castroper Straße einen verdienten 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Hertha BSC - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC war im Abstiegskampf der große Verlierer des 14. Spieltags. Nicht nur verloren die Berliner durch ein ganz spätes Tor bei dem bis dahin punktgleichen Konkurrenten VfB Stuttgart, auch die Kontrahenten aus Bochum und Schalke gewannen ihre Spiele. So hat die Hertha nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. "Wenn ich die Gruppe jeden Tag sehe, dann spüre ich viel Energie, die Realität sind aber elf Punkte" , sagte Trainer Sandro Schwarz vor dem Duell mit den Kölnern, denen auch angesichts der zusätzlichen Belastung durch den Europapokal die Puste auszugehen droht.

Nur einen Punkt holte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart - Mitglied bei Herthas Stadtrivalen 1. FC Union - aus den vergangenen vier Spielen, die Niederlage zuletzt gegen Bayer Leverkusen war allerdings unglücklich. Vier Kilometer liefen die Kölner durchschnittlich pro Spiel bislang mehr als die Herthaner. Für ein gutes Gefühl wird Baumgart bestimmt noch ein letztes Mal in diesem Jahr die Leidenschaft wecken.

Werder Bremen - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Frage, ob Niclas Füllkrug mit zur WM darf, ist nun mit einem "Ja" beantwortet. Die Frage, ob er nach seiner Rückenverletzung gegen RB Leipzig spielen kann, ist noch offen. Es soll aber ganz gut aussehen, nachdem Füllkrug das heftige 1:6 beim FC Bayern verpasste.

buten un binnen Füllkrug fährt zur WM: Flick nominiert Werder-Stürmer für Katar Bundestrainer Hansi Flick belohnt Niclas Füllkrug für seine starken Leistungen. Füllkrug ist seit 2010 der erste Bremer Spieler, der für die DFB-Elf an einer WM teilnimmt.

Werder Bremen lebte in dieser Saison zunächst von seiner Auswärtsstärke, zuletzt gab es aber gegen Hertha und Schalke zwei Siege im Weserstadion.

Dennoch spricht vieles für RB Leipzig. Die Sachsen sind wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen ohne Niederlage. In der Bundesliga gab es zuletzt ein 3:1 gegen den SC Freiburg und damit den Sprung auf den fünften Tabellenplatz. Seitdem Marco Rose Trainer in Leipzig ist, holte kein anderer Verein mehr Punkte in der Bundesliga - 20 aus neun Partien.

Fußball | Bundesliga "Außergewöhnliche Mannschaft" – Christian Streich lobt RB Leipzig RB Leipzig setzt seine Aufholjagd in der Bundesliga gegen den SC Freiburg fort. Das imponierte auch dem gegnerischen Trainer. Entwarnung konnte RB mittlerweile bei Josko Gvardiol geben.

FC Schalke 04 - FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr)

Schalke trifft als Tabellenletzter auf den Spitzenreiter Bayern München. In der gleichen Konstellation gewann der VfL Bochum am elften Spieltag gegen Union Berlin. Aber die Bayern von Mitte November sind nicht mehr die Bayern aus dem September, als viele Punkte liegen gelassen wurden. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann die vergangenen fünf Bundesligaspiele und erzielte dabei 22 Tore.

Für Schalke ist es dadurch das sogenannte Bonusspiel, nachdem die eminent wichtige Partie am Mittwoch gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen wurde. Es war der erste Sieg für den neuen Trainer Thomas Reis mit den Gelsenkirchenern.

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Die Mainzer verloren zuletzt drei Bundesligaspiele nacheinander, das hatte es unter Trainer Bo Svensson nur ein Mal zuvor gegeben. Besorgniserregend ist auch die Heimbilanz, denn im eigenen Stadion gelang bisher nur ein Sieg.

Ganz anders sind Stimmung und Formkurve bei der Eintracht. Die Frankfurter gewannen sieben der vergangenen acht Pflichtspiele, verloren nur äußerst unglücklich gegen Borussia Dortmund. Dennoch sind die Hessen inzwischen am BVB vorbeigezogen. Durch das 4:2 gegen die TSG Hoffenheim kletterte der Achtelfinalist der Champions League auf den vierten Tabellenplatz.

Der Eintracht-Sieg in der Analyse Der Eintracht-Sieg in der Analyse: Hacke, Spitze, Eintracht Frankfurt Eine teilweise berauschend spielende Eintracht schlägt Hoffenheim. Vor dem Spiel wird es emotional, im Spiel überrollen die Hessen die TSG und die Fans singen Lieder, die man seit 30 Jahren nicht mehr gehört hat. Die Analyse in fünf Punkten.

Randal Kolo Muani ist mit neun Torvorlagen der Topvorbereiter der Bundesliga, führt gemeinsam mit Jamal Musiala die Scorerliste an (jeweils 13 Torbeteiligungen). Frankfurts Stürmer trifft nun auch immer öfter selbst - in den vergangenen acht Pflichtspielen fünf Mal.

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr)

Egal, wie das Spiel ausgeht, beide Vereine werden mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Vielleicht wird es nach einer möglichen Niederlage ein bisschen dauern, bis sich das Gefühl einstellt, aber der bisherige Saisonverlauf mit jeweils 27 Punkten nach 14 Spieltagen lässt keinen anderen Schluss zu.

Mit Christian Streich vom SCF und Urs Fischer von den "Eisernen" treffen die beiden aktuell dienstältesten Trainer der Bundesliga aufeinander. Streich ist seit Ende Dezember 2011 für den SC verantwortlich, der Schweizer Fischer seit Sommer 2018 für Union.

Der Gewinner des Duells wird als Tabellenzweiter der Bundesliga überwintern.