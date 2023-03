25. Spieltag der Fußball-Bundesliga Matarazzos "Endspiel" gegen Berlin Stand: 16.03.2023 18:10 Uhr

Hoffenheim-Trainer Pellegrino Matarazzo hat in der Bundesliga eine desaströse Bilanz und bangt gegen die Hertha um seinen Job. Auch in Leverkusen steht der Coach im Fokus, und in Augsburg wackeln die Rekorde - alles zum 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr)

Das Hinspiel haben vor allem die Bremer noch in bester Erinnerung. Da führten sie nach 13 Minuten schon mit 3:0 und gewannen am Ende mit 5:1. Klar ist, dass die Gladbacher da auf Wiedergutmachung aus sind, und in den Heimspielen hat es zuletzt auch immer gut geklappt gegen Werder. Seit zehn Partien sind die "Fohlen" da ungeschlagen.

buten un binnen Werder im Abstiegskampf? Werner: "Alle vor 2 Jahren stehen geblieben" 30 Punkte nach 24 Spieltagen hatten die Bremer auch vor zwei Jahren auf dem Konto – und stiegen am Ende noch ab. Die Vergleiche mit damals gehen Ole Werner auf die Nerven. mehr Video Gladbach empfängt Bremen Farke - Wollen "klarmachen, dass wir ein Heimspiel haben" Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke spricht vor dem anstehenden Bundesliga-Spiel über den Gegner Werder Bremen. mehr

Dazu müssten aber Treffer her, und da hat Gladbach in den jüngsten drei Partien keinen einzigen zustande gebracht. Vielleicht regelt das ja Lars Stindl. Der trifft auf seinen Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Verein machte er so viele Pflichtspieltore wie gegen Werder - nämlich neun.

Nach einem 0:0 sieht es ohnehin nicht aus. Im Borussia-Park treffen am Freitag (ab 20.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) nämlich die beiden Spieler aufeinander, die in dieser Saison mit Abstand die meisten Torschüsse abgegeben haben: Gladbachs Marcus Thuram hat da 71 angehäuft, Werders Niclas Füllkrug 69. Und noch etwas für Statistikfans: Am Freitag sind die "Elfmeter-Verballerer" der Liga unter sich. Gladbach hat sich in der Bundesliga 75 Fehlschüsse geleistet, Werder nur einen weniger - Spitze.

Bundesliga am Freitag Borussia Mönchengladbach - Schlendrian nicht erwünscht Borussia Mönchengladbach steht vor der Schlussphase der Saison im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle. Zurücklehnen möchte sich der VfL aber nicht, denn noch kann alles passieren. mehr Video Gladbach gegen Werder Bremen Torpfostenbruch mit (fast) fatalen Folgen Herbert Laumen brachte 1971 im Spiel gegen Bremen das Gladbacher Tor zu Fall. Der Torpfostenbruch sorgte für den Spielabbruch und bescherte der Borussia beinahe eine sportliche Katastrophe. mehr

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Es ist das Treffen zweier Kellerkinder mit atemberaubend schlechten Statistiken. Als einzige Mannschaft hat Hoffenheim alle sieben Rückrundenspiele verloren und damit einen neuen Vereinsnegativrekord aufgestellt.

Hertha hingegen verlor die vergangenen sieben Auswärtspartien. Das sind für beide Klubs recht unschöne Serien und doch gibt es eine gute Nachricht: Mindestens ein Team wird am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) den Antilauf im direkten Duell beenden, im Falle eines Remis sogar beide. Spannend ist es allemal. Hoffenheim ist Letzter, könnte mit einem Heimsieg aber in der Tabelle an der Hertha vorbeiziehen.

Im Fokus bei 1899 steht Trainer Pellegrino Matarazzo. Der sollte als neuer Coach und Retter eigentlich das Ruder herumreißen, verlor aber mit Hoffenheim alle bisherigen fünf Partien. Mit einer weiteren Pleite würde er sogar einen historischen Bundesliga-Rekord einstellen. Dieser steht bei sechs Niederlagen in Folge nach Amtsübernahme. Mirko Slomka startete bei Hannover 96 im Jahr 2010 mit einem solchen Horrorlauf.

Insgesamt ist Matarazzos Bilanz desaströs. Der trainierte ja in dieser Saison auch schon den VfB Stuttgart. In 14 Spielen stand er in dieser Saison als Cheftrainer für beide Klubs an der Linie und holte dabei noch keinen Sieg. Medienberichten zufolge will sich die TSG bei einer neuerlichen Pleite vom 45-Jährigen trennen.

VfL Bochum - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

In Bochum geht so ein wenig die Angst um, dass der VfL jetzt herhalten muss für den Leipziger Frust. Die Sachsen kassierten in der Champions League zuletzt ein 0:7 bei Manchester City und sind drauf aus, sich für diese Schmach zu rehabilitieren. Bochum scheint da am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) gerade recht zu kommen. RB gewann alle bisherigen acht Pflichtspiele gegen den VfL Bochum. Damit ist der Ruhrpottklub erklärter Lieblingsgegner der Sachsen.

Thomas Letsch und Marco Rose waren einst zu gleicher Zeit bei RB Salzburg angestellt, 2017 bekam damals Rose den Vorzug als Cheftrainer. Nun sind beide erstmals gleichzeitig in der Bundesliga unterwegs und das durchaus erfolgreich, es waren die ersten Trainerwechsel dieser Saison. Seit Rose RB-Trainer ist, holten aus 19 Spielen nur die Bayern mehr Punkte (41) als Leipzig (40) und seit Thomas Letsch VfL-Trainer ist, hat Bochum in 17 Spielen 21 Punkte eingefahren.

An das Hinspiel hat der aber eher schlechte Erinnerungen. Das gewann Leipzig mit 4:0, verschoss dabei einen Elfmeter und traf insgesamt dreimal Aluminium. Es war das erste Spiel des VfL unter der Regie von Letsch. Der zog aber die richtigen Schlüsse und holte anschließend gegen Frankfurt den ersten Dreier.

FC Augsburg - Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Beide Teams haben einen Lauf. Der FC Augsburg hat in diesem Jahr alle vier Heimpartien gewonnen. Damit können die Bayern nun ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 2014 egalisieren. Noch beeindruckender ist die Erfolgsserie der Schalker. Denn die sind in der Rückrunde noch ohne Niederlage. Zwar stehen sie immer noch auf einem Abstiegsplatz, sind aber wieder mittendrin im Geschehen.

video Schalke gegen Augsburg Thomas Reis - "Wir können auch eklig sein" Schalkes Trainer Thomas Reis äußert sich in der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel unter anderem zum Gegner FC Augsburg. mehr

Und auch für die "Knappen" wackelt in Augsburg am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) ein Rekord. Seit drei Auswärtspartien ist Schalke ungeschlagen und ebenso lange ohne Gegentor. Der Vereinsrekord steht bei vier Gastspielen in Folge ohne Gegentreffer. Und glaubt man der Statistik, dann sieht es gut aus. Schalke hat bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Auswärtsbilanz wie in Augsburg. Nur eines der zehn Spiele beim FCA ging verloren.

Bei den Augsburger hat der Erfolg viel mit Mergim Berisha zu tun, der schon acht Tore auf dem Konto hat und zuletzt in München einen Doppelpack schnürte. Bei den Schalkern ist Marius Bülter aktuell der Held. Drei Tore in den jüngsten drei Partien und mit sechs Treffern Schalkes Toptorschütze.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Wolfsburger haben nach zwei Remis in Folge den Anschluss an die Europapokalplätze ein wenig verloren. Dabei waren sie gegen Frankfurt und auch gegen Union das bessere Team. "Wir können uns mit den Besten der Liga messen. Wir sind da, wir sind nah dran. Aber wir sind noch nicht an diesen Mannschaften vorbei" , sagt Trainer Niko Kovac: "Es fehlt der letzte Punch, damit wir uns oben richtig festsetzen können. Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor."

Deshalb denken nicht wenige in Wolfsburg wehmütig an die Zeiten von Edin Dzeko und Graftite zurück oder an Wout Weghorst und Bas Dost. "Das waren schon Stürmer, die immer zweistellig angeschrieben haben" , sagt Kovac. Die Bilanz der drei aktuellen Angreifer Omar Marmoush, Lukas Nmecha und Jonas Wind: jeweils vier Saisontore.

Von fehlender Treffsicherheit können auch die Stuttgarter ein Lied singen. Ganz vorne fehlt eben ein Knipser. Serhou Guirassy, Ersatz des ehemaligen Top-Torjägers Sasa Kalajdzic, ist immer noch verletzt. Und der Stuttgarter Spieler mit dem meisten Torschüssen in dieser Saison (35) heißt Konstantinos Mavropanos und ist Abwehrspieler. Deshalb stecken die Schwaben auf Platz 16 auch tief im Abstiegskampf.

Vielleicht ist das mit dem Erfolg aber auch alles eine Frage der Zeit. In Stuttgart treffen mit dem VfB und dem VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) die jüngsten Mannschaften der Liga aufeinander. Die eingesetzten Wolfsburger liegen bei einem Schnitt von 24,9 Jahren, die Stuttgarter sogar nur bei 24,5.

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr)

Köln in freiem Fall. Seit vier Spielen hat der FC nicht mehr gewonnen. Was noch schlimmer ist: Das Team hat auch das Tor nicht mehr getroffen, seit 364 Minuten sind die Domstädter ohne Treffer. Insgesamt blieb Köln in sechs seiner sieben Rückrundenspiele ohne Erfolgserlebnis.

Trainer Steffen Baumgart schiebt das auf den Karneval: "Das hat uns nicht gutgetan." Was waren das doch für Zeiten mit Anthony Modeste. Der netzte in der vergangenen Bundesliga-Saison 20 Mal ein für den 1. FC. Jetzt spielt er bei Dortmund , wo er in 16 Spielen gerade mal auf zwei Tore kommt.

Video Meisterschaft 1963 Dortmunds Burgsmüller spielt mit Verbands-Turban gegen Köln Als sich BVB-Verteidiger Willi Burgsmüller im Meisterschaftsspiel 1963 gegen Köln am Kopf verletzte, war keine Auswechslung erlaubt. Also musste erstmals der "Turban" ran. mehr

Die Dortmunder stehen ohnehin in Sachen Stürmertore nicht sonderlich besser da. Köln kommt da auf acht, der BVB nur auf elf. Dass die Schwarz-Gelben dennoch Zweiter und seit neun Spielen ungeschlagen sind, haben sie ihrem überragenden Mittelfeld und treffsicheren Abwehrspielern zu verdanken. Beim BVB trafen schon 16 unterschiedliche Spieler.

video Borussia Dortmund gegen Köln Edin Terzic erinnert an Hallers Situation Der Dortmunder Trainer Edin Terzic äußert sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln über Sébastien Haller und bittet um Geduld. mehr

Für Statistikfans ist die Sache am Samstag (ab 18.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) ohnehin klar. Der 1. FC Köln hat in dieser Saison nur eins seiner zwölf Auswärtsspiele gewonnen. Die Schwarz-Gelben haben dagegen daheim eine Serie am Laufen: Die jüngsten 13 Pflichtspiele daheim haben sie nicht verloren.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Geht den "Eisernen" die Luft aus? In der Bundesliga ist Union Berlin vier Spiele in Folge sieglos. Die Bilanz ist aber immer noch prächtig. In diesem Jahr hat das Team nur eine Partie verloren – 0:3 bei den Bayern. Den Frankfurtern geht es gerade nicht besser, seit drei Bundesliga-Spielen gab es keinen Sieg.

Dass die Köpenicker schwer zu besiegen ist, ist allgemein bekannt. Irgendwie spielt keiner gerne gegen Union, das ja in der Bundesliga seit dem Aufstieg auch jedes Jahr besser wird. Oder doch? In den nun sieben Bundesliga-Duellen gegen die Berliner verbuchte die Eintracht vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen – gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hat Frankfurt eine so gute Bilanz, gegen keinen anderen erzielte die Eintracht im Schnitt so viele Treffer wie gegen Union, nämlich 2,1. Unschöne Erinnerung: Durch das 0:2 in der Hinrunde bei der Eintracht endete Unions Bundesliga-Rekordserie von 14 ungeschlagenen Partien in Folge.

Das mag daran liegen, dass die Frankfurter ähnlich laufstark und vor dem Tor ähnlich effizient sind und auch gerne nach Flanken treffen – genau wie die Unioner. Berlins Chance liegt da am Sonntag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) eher in der Luft. Union traf von allen Teams am häufigsten mit Kopfbällen (12), die Eintracht kassierte dagegen die meisten Kopfball-Gegentreffer (11).

Bayer Leverkusen - Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr)

Es waren ausgerechnet die Bayern, die Xabi Alonso den Weg auf die Trainerbank von Bayer Leverkusen ebneten. Die 0:4-Hinspielpleite war das letzte Bundesliga-Spiel unter Gerardo Seoane, der nach dem 0:2 wenige Tage später in der Champions League beim FC Porto durch Alonso ersetzt wurde.

Video Leverkusen gegen Bayern Das Phantomtor von Arne Larsen Ökland 1981 schoss Arne Larsen Ökland Leverkusen mit einem Hattrick zum Sieg gegen Bayern München - und avancierte dann auch noch zum Fairplay-Helden. mehr

Der Spanier trifft am Sonntag (ab 17.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) erstmals als Trainer auf seinen Ex-Klub. Von 2014 bis 2017 war er beim FC Bayern, verlor dort nur sechs seiner 79 Bundesliga-Spiele, wurde dreimal deutscher Meister und einmal DFB-Pokal-Sieger. Die Begrüßung wird wohl herzlich ausfallen. Mit fünf der aktuellen Bayern-Spielern stand er damals zusammen auf dem Platz: Thomas Müller, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Manuel Neuer und Sven Ulreich.

Video Leverkusen gegen Bayern Xabi Alonsos Wiedersehen mit dem Ex-Klub Leverkusens Trainer Xabi Alonso spielte mit Teilen des Bayern-Kaders noch sehr erfolgreich zusammen. Jetzt trifft er auf die alten Kollegen. mehr

Doch ob es auch für einen Sieg gegen den alten Arbeitgeber reicht? Der FC Bayern hat acht der jüngsten neun Pflichtspiele gewonnen, ist Tabellenführer der Bundesliga und steht sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League im Viertelfinale. Leverkusen ist derzeit Neunter und tastet sich langsam an die Europapokalplätze heran. Und das dank Alonso, unter dem es nicht steil, aber stetig nach oben ging und der die Werkself auf Platz 17 übernahm.

1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg (Sonntag, 19.30 Uhr)

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Tabelle so langsam, still und heimlich nach oben geschoben. Seit fünf Spielen ist das Team ungeschlagen und behauptet den siebten Tabellenplatz, der für die UEFA Conference League berechtigen kann. In der Rückrundentabelle sind die Mainzer mit 16 Punkten sogar Dritter hinter Borussia Dortmund und den Bayern.

Auch der SC Freiburg hat keines der jüngsten fünf Bundesliga-Spiele verloren. Die Breisgauer belegen in der Rückrundentabelle hinter Mainz den vierten Rang und mischen voll im Rennen um die Champions-League-Plätze mit. Deshalb ist die Partei am Sonntag (ab 19.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) so etwas wie die heimliche Spitzenpartie des Spieltages.

Video Freiburg gegen Mainz Nach Videobeweis: Elfmeter in der Halbzeitpause So umstritten wie eh und je - der VAR sorgte 2018 im Spiel zwischen Freiburg und Mainz für viel Verwirrung und einen Elfmeter trotz Halbzeitpfiff. mehr

Das liegt vor allem an den beiden Trainern. Bo Svensson und Christian Streich sind noch auf ihrer ersten Trainerstation in der Bundesliga, der Freiburger hat dem Mainzer allerdings 269 Bundesliga-Spiele als verantwortlicher Coach voraus. Was beide eint, ist der Erfolg: Svensson ist mit einem Punkteschnitt von 1,5 pro Spiel der erfolgreichste FSV-Trainer, Streich mit 1,3 Punkten pro Partie die Nummer 1 beim SC. Beide haben ihre Herzensklubs im Abstiegskampf übernommen und einen beeindruckenden Aufschwung bewirkt.