Bundesliga, 21. Spieltag Gladbach erwartet den Bayern-Sommer Stand: 16.02.2023 15:11 Uhr

Augsburg spielt gerne freitags, Gladbach erwartet Yann Sommer zurück und Leverkusen Patrik Schick. Union Berlin braucht derweil neue Ziele, und in Dortmund trifft die Jugend. Alles Wichtige zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

Es ist ein Spiel für Serien-Junkies. Da wäre zunächst die Augsburger Vorliebe für Freitagsspiele. Der FC hat seine jüngsten fünf Freitagspartien in der Bundesliga nämlich allesamt gewonnen. Positiv aus Sicht der Fuggerstädter ist zudem die aktuelle Hoffenheimer Sieglos-Serie. Elf Pflichtspiele in Folge hat die TSG 1899 nun nicht mehr gewonnen.

Nach den 1:0-Siegen gegen Mönchengladbach und Leverkusen wollen die Augsburger nun am Freitag (ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) auch ihr drittes Heimspiel in diesem Kalenderjahr gewinnen – Serie! Das Team von Trainer Enrico Maaßen könnte zudem auch drei Bundesliga-Heimspiele in Folge ohne Gegentor überstehen und damit den Vereinsrekord aus der Saison 2014/15 einstellen.

Doch auch die Hoffenheimer haben bilanz- und serientechnisch was zu bieten. Zum Beispiel der neue Trainer Pellegrino Matarazzo. Der hat nämlich drei seiner vier Duelle gegen Augsburg gewonnen, gegen kein anderes Team war er erfolgreicher und darf den FCA deshalb auch "Lieblingsgegner" nennen. Das gilt auch für Stürmer Andrej Kramaric. Der war in 13 Bundesliga-Spielen gegen Augsburg an zwölf Treffern beteiligt.

Doch eigentlich darf sich ganz Hoffenheim freuen. Die TSG feierte in ihrer Bundesliga-Historie gegen keinen anderen Verein so viele Siege wie gegen den FC Augsburg – nämlich 14. Die bayrischen Schwaben sind auch der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Hoffenheim die drei jüngsten Duelle alle gewonnen hat – Serie! Matarazzo wiederum blieb in seinen jüngsten 14 Auswärtsspielen mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga sieglos.

Borussie Mönchengladbach - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Ganz klar: Borussia Mönchengladbach ist und bleibt der Angstgegner des FC Bayern. In den vergangenen Jahren holte kein anderer Klub in der Bundesliga auch nur annähernd so viele Punkte gegen die Münchner. Seit Saisonbeginn 2011/12 holten die "Fohlen" gegen den Rekordmeister satte 32 Zähler. Zum Vergleich: Borussia Dortmund ergatterte 19. Von den jüngsten vier Duellen in Bundesliga und DFB-Pokal ging aus Borussen-Sicht keins verloren. Ein neuerlicher Erfolg wäre ein Rekord: Fünf Pflichtspiele nacheinander ungeschlagen blieben die Gladbacher gegen die Bayern noch nie.

Doch danach sieht es nun wirklich nicht aus. Der Tabellenführer aus München ist seit 13 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Die Gladbacher dagegen lieferten zuletzt beim 0:0 gegen Schlusslicht Schalke und der 1:4-Klatsche bei Kellerkind Hertha eine Art sportlichen Offenbarungseid ab. Auf der anderen Seite spielen die Gladbacher in diesem Jahr lieber gegen Spitzenteams. So gab es gegen Leipzig (3:0) und Dortmund (4:2) klare Siege.

Hinzu kommt, dass das aus Bayern-Sicht wohl größte Gladbacher "Schreckgespenst" der vergangenen Jahre die Seiten gewechselt hat. Torwart Yann Sommer steht am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) im Bayern-Tor. Beim 1:1 im Hinspiel brachte er seine neuen Mannschaftskameraden noch zur Verzweiflung und wehrte 19 (!) Torschüsse ab und stellte damit einen Rekord seit Beginn der Erfassung dieser Daten vor mehr als 30 Jahren auf. Klar, dass die Rückkehr an seine alte Wirkungsstäte für den Schweizer etwas ganz Besonderes ist.

VfB Stuttgart - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Neue Besen kehren gut. Das sagt ja nicht nur der Fußball-Volksmund. Bei Bruno Labbadia ist das nicht der Fall. Der übernahm im Dezember das Traineramt beim VfB Stuttgart und wartet nach fünf Liga-Spielen weiter auf den ersten Sieg. Zuletzt rutschte der VfB auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Jetzt kommt der 1. FC Köln (Samstag ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de), und da leuchten bei so manchem Stuttgarter die Augen. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison fuhren die Schwaben einen 2:1-Sieg gegen die Rheinländer ein und retteten sich auf Platz 15. Und überhaupt verlor der VfB nur eines der jüngsten acht Bundesliga-Duelle gegen den FC.

Der ist allerdings bestens drauf zurzeit, verlor in diesem Jahr noch gar nicht und kassierte erst zwei Gegentreffer. Ellyes Skhiri sticht dabei besonders heraus. Der Tunesier machte in diesem Jahr schon fünf Treffer – und das als defensiver Mittelfeldmann. Damit ist er in 2023 Top-Torschütze der Bundesliga.

Nach einer Gelb-Sperre für Timo Hübers muss FC-Trainer Steffen Baumgart allerdings auf seine zuletzt so sattelfeste Abwehrkette verzichten. Als Ersatz steht Nikola Soldo bereit. Der Verteidiger wurde 2001 in Stuttgart geboren, sein Vater kennt beide Klubs. Zvonimir Soldo spielte von 1996 bis 2006 für den VfB, von Sommer 2009 bis Oktober 2010 war Papa Soldo Trainer beim FC. Und es ist Karnevalszeit. Die Kölner haben die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Vereinsjubiläum und die Karnevalssitzung hinter sich. "Wir hatten eine sehr schöne Sitzung, am Samstag gucken wir mal, wie wir es verkraftet haben", sagte Baumgart.

VfL Bochum - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Seitdem Trainer Thomas Letsch beim VfL Bochum das Zepter schwingt, können die Fans wieder wohlgemut zu den Heimspielen pilgern. Denn unter dem Coach wurden alle fünf Heimpartien gewonnen. Dass liegt nicht zuletzt an Philipp Hofmann, der in all diesen fünf Partien traf. Der Mittelstürmer und Trainer Letsch sind deshalb in den VfL-Heimspielen so eine Art kongeniales Duo. Kein anderer Verein hat aktuell eine solche Serie vorzuweisen. Und auch für Bochum selbst ist es die längste Heimsiegesserie in der Bundesliga seit 1997.

Und auch gegen SC Freiburg (Samstag ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) dürfen die Bochumer guter Dinge sein. Zwar stehen die Breisgauer in der Tabelle auf Platz vier, sie haben aber die jüngsten drei Spiele in der Fremde allesamt verloren und kassierten in diesem Jahr auswärts schon satte elf Gegentreffer.

Der VfL ist auf einem traurigen Rekordkurs. Bochum verursachte in dieser Saison schon zwölf Strafstöße, das ist jetzt schon jetzt der zweithöchste Wert der Bundesliga-Geschichte. Mehr Elfmeter gegen sich gepfiffen bekam einzig Hannover 96 1985/86 (17) – in der kompletten Saison wohlgemerkt.

Gegen Freiburg sollten sich die Bochumer die Sache mit den Elfmetern verkneifen. Denn Vincenzo Grifo macht die alle rein – in dieser Saison schon sieben. Sechs davon verwandelte er direkt, einen im zweiten Nachschuss - im Hinspiel gegen Bochum.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

6:0 gegen Freiburg, 5:0 bei Hertha BSC: Das Jahr begann verheißungsvoll für den VfL Wolfsburg. Doch dann kam pünktlich zum Start der Rückrunde ein Knacks, und in Wolfsburg fragt man sich: Warum eigentlich? Zwei Niederlagen (na gut, eine gegen die Bayern) und eine müde Nullnummer beim FC Schalke ließen alle Hoffnungen auf einen Europapokalplatz erstmal zerplatzen.

RB Leipzig musste am vergangenen Spieltag erstmals seit Mitte September wieder eine Niederlage hinnehmen (1:2 gegen Union Berlin). Damit endete eine Serie von 18 Pflichtspielen ohne Pleite.

Die "Wölfe" dürfen sich rühmen, in ihrer Bundesliga-Geschichte erst ein einziges Mal daheim gegen Leipzig verloren zu haben. Das kann wahrlich nicht jeder Verein von sich behaupten. Auf der anderen Seite gewannen sie aber auch nur eines der jüngsten elf Pflichtspiele gegen die Sachsen (DFB-Pokal miteingerechnet).

Ein Wiedersehen gibt es am Samstag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) für Xaver Schlager. Der Österreicher wechselte im vergangenen Sommer von Wolfsburg nach Leipzig. Bei den Sachsen brauchte er etwas Anlauf, ist aber unter Trainer Marco Rose mittlerweile eine wichtige Größe geworden.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

Vom Papier her lässt das Topspiel am Samstag (ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) auf geballte Offensivpower hoffen. Schließlich trifft der Topscorer auf den besten Torschützen. Frankfurts Randal Kolo Muani führt die Scorer- und Vorbereiter-Liste der Bundesliga an. Neun Treffer und zehn Torvorlagen hat er auf dem Konto. Bremens Niclas Füllkrug ist die Nummer 1 der Torschützenliste. 13 Treffer hat er gemacht. Füllkrug erzielte 42 Prozent der Tore seines Teams, kein anderer Spieler der Liga ist wichtiger für seinen Arbeitgeber. Kolo Muani war an 48 Prozent der Treffer der Eintracht beteiligt, auch das ist ein Spitzenwert und wird nur von Füllkrug (52 Prozent) überboten.

Dabei sind beide unterschiedliche Spielertypen. Bei Werder ist Füllkrug die wuchtige und kopfballstarke Anspielstation, Frankfurts Kolo Muani seziert die Abwehrreihen als filigraner Sprinter.

Die Fans hoffen auf ein ähnliches Spektakel wie im Hinspiel. Da gewann die Eintracht in Bremen mit 4:3. Unter den Torschützen waren auch Kolo Muani und Füllkrug – logisch.

Lieblingsgegner oder nicht? Die Eintracht-Bilanz ist kurios. Frankfurt feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen Werder mehr Siege (37) als gegen jeden anderen Verein – die Bilanz gegen Bremen ist aber dennoch negativ. Die Norddeutschen siegten sogar 43-mal gegen die Hessen.

1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Union Berlin hat den Klassenerhalt perfekt gemacht. Der war – man glaubt es kaum – bis zum vergangenen Samstag noch das erklärte Ziel. Mit dem Sieg in Leipzig schraubten die Köpenicker ihr Punktekonto auf 40 – mit denen steigt gemeinhin niemand mehr ab. Erst jetzt, und da war Trainer Urs Fischer wirklich sehr "eisern", könne man das Saisonziel ja mal nach oben korrigieren. Fischer, so sagte er, wolle sich dafür mit Mannschaft und Trainerteam beraten: "Wir werden das neue Ziel dann entsprechend kommunizieren." Da dürfen wir sehr gespannt sein.

Vielleicht geht dem Coach ja nach dem Spiel gegen Schalke am Sonntag (ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) das neue Ziel besser über die Lippen. Statistikfans werden behaupten, der S04 könne die Punkte jetzt auch gleich per Post nach Berlin schicken. Union ist in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ohne Niederlage. Saisonübergreifend ist das Team seit 15 Heimspielen unbesiegt. Ausgerechnet an der Alten Försterei will Schalke jetzt den ersten Bundesliga-Sieg auf fremden Plätzen seit mehr als drei Jahren einfahren. 37 Bundesliga-Gastspiele konnten die "Königsblauen" auswärts nicht gewinnen, das ist historischer Negativrekord.

Schalke hat allerdings eine Serie zu verteidigen, und die ist wunderschön und tieftraurig zugleich. Das Team spielte zuletzt dreimal in Folge 0:0, erstmals in dieser Saison punkteten die "Knappen" in drei Partien in Serie. Länger ohne eigenen Treffer blieben sie aber zuletzt vor 22 Jahren. Das lässt die Statistikfreunde aufhorchen, und tatsächlich wackeln die Rekorde. Viermal in Folge 0:0 hat in der Bundesliga noch keine Mannschaft gespielt.

Borussia Dortmund - Hertha BSC (Sonntag, 17.30 Uhr)

Borussia Dortmund ist mit fünf Bundesliga-Siegen ins neue Jahr gestartet und damit wieder mittendrin im Kampf um die Meisterschaft. Zu verdanken hat das der BVB auch seinen jungen Spielern.

So hat der 18-jährige Jamie Bynoe-Gittens am vergangenen Spieltag in Bremen getroffen. Es war das 15. Saisontor eines BVB-Spielers, der jünger als 20 Jahre ist. Kurios: Die Dortmunder Youngster trafen genauso oft wie die U 20-Spieler der anderen 17 Bundesligisten zusammen! Beim BVB trafen außerdem noch Youssoufa Moukoko, Jude Bellingham und Giovanni Reyna.

Bellingham könnte gegen die Hertha seinen 50. Bundesliga-Sieg feiern, als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte. Bellingham ist am Sonntag (ab 17.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de), wenn es gegen die Berliner geht, 19 Jahre und 235 Tage jung.

Dass das mit der Jugend gut funktioniert, weiß seit dem vergangenen Wochenende auch die "alte Dame" Hertha. Die ersten drei Tore beim 4:1-Sieg gegen Mönchengladbach erzielten Jessic Ngankam (22), Marton Dardai (an seinem 21. Geburtstag) und Derry Scherhant (20). Das war ein gelungener Heimspiel-Einstand für den neuen Sportdirektor Benjamin Weber, der die drei Youngster als ehemaliger Leiter der Hertha-Nachwuchsakademie natürlich bestens kennt.

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (Sonntag, 19.30 Uhr)

Für viele Experten galt Patrik Schick vor dieser Saison als logischer neuer Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Mit 24 Treffern in 27 Einsätzen war der Stürmer von Bayer Leverkusen im Vorjahr Zweiter geworden hinter Abonnement-Sieger Robert Lewandowski. In mehr als der Hälfte aller Bundesliga-Spielzeiten hätte dies für die Torjägerkanone gereicht. Nun hatte Lewandowski nach fünf Titeln in Folge die Liga verlassen und der drittplatzierte Erling Haaland gleich mit. Wer außer Schick sollte also Nachfolger werden?

Doch die Realität sieht komplett anders aus. Mit zwei Treffern nach 20 Spieltagen und elf Einsätzen belegt Schick Rang 79 der Torschützenliste. Mehr als drei Monate ist er wegen hartnäckiger Leisten-Problemen ausgefallen. Jetzt könnte er gegen Mainz am Sonntag (ab 19.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) sein Bundesliga-Comeback feiern.

Für Leverkusen wäre er der zweite wichtige Rückkehrer. Zuletzt in Hoffenheim spielte Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder über 90 Minuten durch und lieferte auch gleich wieder ab.

Und die Mainzer? Die können am Karnevals-Wochenende halbwegs befreit aufspielen, landeten sie doch zuletzt einen wichtigen Heimsieg gegen Augsburg. Neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind ein halbwegs beruhigendes Polster. Vielleicht animiert das die 05-er ja auch mal wieder auswärts zu Punkten, seit vier Spielen ist das Team in der Fremde sieglos.