Fußball-Bundesliga, 30. Spieltag Bayern gegen Hertha - wenn nur noch Siege helfen Stand: 28.04.2023 19:24 Uhr

Eigentlich war Thomas Tuchel bei den Bayern angetreten, um Titel zu gewinnen, am liebsten drei. Ihnen bleibt nur noch die Bundesliga - und sogar das wird knifflig. Knifflig ist die Lage auch bei Hertha BSC, dem nächsten Gegner des FC Bayern.

Natürlich ist Thomas Tuchel in den Tagen vor dem Bundesligaspiel seines FC Bayern gegen Hertha BSC auf Uli Hoeneß angesprochen worden. Hoeneß war bei den Bayern vieles, Spieler, Manager, Aufsichtsratsvorsitzender, Präsident. Mächtig war er immer. Heute ist Hoeneß, 71, und kein Präsident mehr, aber Ehrenpräsident. Mächtig ist er immer noch. Die Aufregung war dann auch groß, als Hoeneß am Mittwoch (26.04.2023) plötzlich auf dem Trainingsplatz erschien.

Als Tuchel zwei Tage später gefragt wurde, was genau Hoeneß denn nun gewollt habe, sagte er: "Er wollte mir eigentlich nur kurz sagen, wer am Wochenende spielt - das habe ich dann auch gleich eingesehen." Es war natürlich ein Witz, offensichtlich hat Tuchel, 49, seinen Humor nicht verloren. Sonst hat er manches verloren. Eigentlich war er ja Ende März Trainer in München geworden, um den Bayern die Saison zu retten. Um Titel zu gewinnen, gerne alle: Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga.

Von Tuchels ersten sieben Spielen als Trainer haben die Bayern aber drei verloren, sie sind aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und aus der Champions League. Bliebe noch die Meisterschaft - nur ist Bayern München nach der Niederlage gegen Mainz am vergangenen Wochenende auch da nur noch Zweiter.

Bessere Chancen im Meisterrennen hat nun Borussia Dortmund. Fünf Spieltage sind noch zu spielen, und in München und Dortmund schreiben sie gerade an einer Erzählung vom Vorlegen und Nachziehen. Beide werden nur noch am 34. Spieltag zeitgleich antreten.

In München müssen sie nun auf Ausrutscher des BVB hoffen

An diesem Wochenende, wenn der 30. Spieltag stattfindet, werden sie beim FC Bayern deshalb sicher genau verfolgen, wie sich der BVB am Freitagabend gegen Bochum schlägt. Zwei Tage später sind dann auch die Bayern gefordert, wenn Hertha BSC nach München reist (Sonntag, ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de).

"Das Ziel muss es jetzt sein, 15 Punkte zu holen. Wenn wir so weiterspielen, so schwankend, dann wird uns das nicht gelingen" , sagt Tuchel. Zehn Jahre nacheinander waren sie in München Meister, für einen elften Titel müsste einiges zusammenkommen. Die Bayern müssten die Forderung ihres Trainers erfüllen, also jedes Spiel gewinnen. Und sie sind gleichzeitig vom BVB abhängig. Dass Dortmund nicht immer gewinnt.

Was die Bayern und Hertha eint

Dem FC Bayern helfen nun nur noch Siege - und das haben sie mit dem Gegner aus Berlin gemeinsam. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Die Hertha ist Tabellenletzter, der Rückstand auf den Relegationsrang 16 beträgt drei Punkte, der auf Platz 15 gar fünf Punkte.

Dabei hatten sie in Berlin doch so große Pläne: die Windhorst-Millionen, "Big City Club", alles bekannt. Und schon wieder Vergangenheit. Lars Windhorst ist nicht mehr bei der Hertha, und vom "Big City Club" wollen sie dort auch nichts mehr wissen. Passt halt auch nicht so gut zur Entwicklung eines Klubs, der wieder um dem Klassenerhalt in der Bundesliga zittern muss.

Immerhin gibt es im Endspurt einen neuen Hoffnungsträger, es ist ein alter Bekannter: Pal Dardai, 47, hat Hertha schon zweimal vor dem Abstieg gerettet, doch seine dritte Rettungsmission begann am vergangenen Wochenende mit einer 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen. Und nun warten auch noch die Bayern.

"Bayern ist ein hungriger Löwe" , sagte Dardai, und er meinte wohl: hungrige Löwen sind gefährliche Tiere, man sollte sich vor ihnen in Acht nehmen. Es gibt einfachere Aufgaben im deutschen Fußball.

30. Spieltag der Fußball-Bundesliga Champions-League-Träume und ein Endspiel In Berlin steht ein Spitzenspiel an, die Hertha ist nicht beteiligt. Und auf Schalke wartet ein Endspiel, wieder mal. Wichtiges zum 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga. mehr