Bundesliga, 19. Spieltag Über Freitags-Liebhaber und unentschiedene Bayern Stand: 02.02.2023 18:47 Uhr

Der FC Augsburg eröffnet den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga - und kann eigentlich nur gewinnen. Der FC Bayern ist wie der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln. Und Borussia Dortmund gefällt das. Alles Wichtige zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (Freitag 20.30 Uhr)

Der FC Augsburg ist Tabellenvierzehnter der Bundesliga, und eigentlich ist das ein Wunder. Kein Team hat seltener den Ball als der FCA, keins gewinnt weniger Zweikämpfe, bringt weniger Pässe an den Mitspieler, schießt weniger aufs Tor und erspielt sich weniger Chancen. Und doch hat Augsburg einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Relegationsrang 16.

Es ist eine kuriose Statistik - und es ist nicht die einzige über den FC Augsburg. Die Augsburger sind die Freitags-Liebhaber der Bundesliga. Von den vergangenen vier Spielen am Freitagabend hat Augsburg alle gewonnen. Und nun ist der nächste Gegner auch noch Bayer Leverkusen (Freitag, 03.02.2023, ab 20.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de), ausgerechnet Leverkusen.

In Leverkusen spielen sie Freitagabend eher nicht so gerne, die vergangenen drei Spiele wurden verloren. Beim letzten Mal, nach einer Niederlage gegen die Bayern, trennte sich Bayer anschließend von Gerardo Seoane. Seinem Nachfolger Xabi Alonso droht ein solches Schicksal nicht. Er hat Leverkusen stabilisiert und aus zehn Ligaspielen 19 Punkte geholt.​

1. FC Köln - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Gerade hat RB Leipzig mal wieder wie eine Spitzenmannschaft gespielt, das war im Pokal, sie stehen dort jetzt im Viertelfinale. Es war keine Überraschung. Weil Gegner Hoffenheim in der Krise ist und weil Leipzig gerade mit einiger Regelmäßigkeit wie eine Spitzenmannschaft spielt. Seitdem der Trainer bei RB Marco Rose heißt, hat der Klub aus 13 Ligaspielen 30 Punkte geholt und nur einmal verloren. Das war vor 140 Tagen. Es ist eine meisterliche Bilanz.

Und sie dürfte am Wochenende nicht schlechter werden, sagt die Statistik, denn der Gegner kommt aus Köln (Samstag, 04.02.2023, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Elfmal haben beide Mannschaften in der Bundesliga gegeneinander gespielt, nur zweimal hat RB verloren. Leipzig ist ein Kölner Angstgegner: Selbst gegen die Bayern hat der FC eine bessere Bilanz.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Trend ist kein Freund der Hertha. In das Jahr ist der Klub mit drei Niederlagen und 1:10 Toren gestartet, von den vergangenen sieben Spielen hat er gar sechs verloren. Die Tabelle sagt: Nur 14 Punkte, Platz 17. Und die Statistik sagt: gar nicht gut, liebe Hertha. Seit der Einführung der 3-Punkte-Regel im Jahr 1995 stiegen 30 der 46 Mannschaften ab, die nach 18 Spieltagen 14 oder weniger Punkte hatten.

Hoffnung macht das nicht für die Berliner. Und der Gegner irgendwie auch nicht: Frankfurt hat 32 Punkte nach 18 Spielen, nie waren sie besser (Samstag, 04.02.2023, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Von den vergangenen sechs Bundesligaspielen hat die Eintracht keins verloren. In der Tabelle sind sie Sechster, haben aber nur zwei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.

Außerdem hat Frankfurt Randal Kolo Muani, der in vier der vergangenen fünf Spiele getroffen hat und mit sieben Toren und zehn Vorlagen Topscorer der Liga ist.

Eintracht-Neuzugang stellt sich vor Eintracht Frankfurt: Neuzugang Philipp Max und die Sehnsucht nach der Bundesliga Winter-Neuzugang Philipp Max freut sich über seine Rückkehr in die Bundesliga. Mit der Eintracht hat er einiges vor - auch über die aktuelle Saison hinaus. mehr

Borussia Dortmund - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Drei Spiele, drei Siege und sechs Punkte gut gemacht auf die Bayern - in Dortmund können sie mit dem Start in das Jahr 2023 zufrieden sein. In die lange Winterpause war der BVB mit neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern gegangen, nun sind es nur noch drei. "Wir haben darum gekämpft, in diese Situation zu kommen" , sagte Trainer Edin Terzic. "Aber drei Siege und eine gute Woche werden nicht reichen."

Zumal der nächste Gegner der SC Freiburg immerhin punktgleich ist mit dem BVB (Samstag, 04.02.2023, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). 18 Spiele, 34 Punkte - für Freiburg ist das die beste Bilanz seit 28 Jahren. Apropos, Freiburger Bilanzen - die des Trainers Christian Streich ist auch nicht verkehrt. Zuletzt saß er zum 341. Mal in der Bundesliga auf der Bank, immer beim SC. Er hat damit Volker Finke überholt und ist Freiburgs Rekordtrainer.

Video Jörg Schmadtke als Stürmer Historie - Torhüter im Fokus beim Saisonabschluss 1996 Kuriose Wechsel zum Saisonabschluss der Fußball-Bundesliga 1996: Freiburg machte Jörg Schmadtke vom Torhüter zum Stürmer und der BVB wechselte kurz vor Schluss Torwarttrainer Toni Schumacher ein. mehr

VfL Bochum - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Zuletzt hat Bochum in der Bundesliga zweimal nacheinander verloren, aber wundern musste man sich darüber nicht. Waren ja Auswärtsspiele. Im eigenen Stadion aber, da war der VfL zuletzt unbesiegbar: Seit der Trainer Thomas Letsch heißt, seit Ende September, hat Bochum jedes Heimspiel gewonnen.

Gegen Hoffenheim soll nun der fünfte Heimsieg nacheinander her (Samstag, 04.02.2023, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Das war dem VfL Bochum zuletzt 1997 gelungen, als der Trainer Klaus Toppmöller hieß.

Beim Gegner Hoffenheim ist die Stimmungslage eine andere. Nach zehn Spieltagen stand die TSG auf einem Champions-League-Platz, doch nun warten sie dort schon seit acht Spielen auf einen Sieg. An Bochum aber haben sie bei der TSG Hoffenheim gute Erinnerungen. In der Hinrunde gewann der Klub 3:2, es war das Ende einer Negativserie. Zuvor war Hoffenheim saisonübergreifend gar zehn Spiele ohne Sieg gewesen.

1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Am Samstagnachmittag gegen zwanzig nach fünf könnte der 1. FC Union die Tabellenführung übernehmen, sie müssten dafür gegen Mainz gewinnen (Samstag, 04.02.2023, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de). Es wäre der zwölfte Saisonsieg für Union, kein Team hat mehr, nicht einmal die Bayern. An denen würden die Berliner dann zumindest für eine Nacht vorbeiziehen.

Trainer des 1. FC Union Berlin ist Urs Fischer, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt - auch die Tabelle nicht. Fischer ist ein Stoiker. Er hat sich nicht aufgeregt, als Union im November schwächelte und auch nicht, als am letzten Tag der Transferperiode ein feiner Fußballer mit großem Namen in Köpenick war und dann doch nicht unterschrieb.

Und nun, als er auf eine mögliche Rückkehr auf Platz eins angesprochen wurde, sagte Fischer: "Die Tabelle interessiert mich erst nach dem 34. Spieltag."

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 (Samstag, 18.30 Uhr)

Mit Thomas Reis möchte man nicht tauschen. Begonnen hatte er die Saison als Trainer des VfL Bochum, auf einen Fehlstart folgte die Trennung und eine kurze Zeit ohne Job.

Dann ging Reis zu Schalke. Er saß in dieser Saison in 13 Ligaspielen auf der Bank - und er hat elfmal verloren, also 85 Prozent der Spiele. Und dann ist Schalkes nächster Gegner auch noch Gladbach (Samstag, 04.02.2023, ab 18.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de).

Von den vergangenen 13 Bundesligaspielen gegen Gladbach hat Schalke nur eins gewonnen, das war im Mai 2013 und das einzige Tor erzielte Julian Draxler. Es spricht derzeit nicht viel dafür, dass Schalke im 19. Ligaspiel den dritten Sieg feiert.

Video 0:11-Niederlage Als Schalke gegen Gladbach ein weißes Wunder erlebte Die Partie Gladbach gegen Schalke im Jahr 1967 bescherte der Fußball-Bundesliga das erste zweistellige Ergebnis. Die Gladbacher ließen dem Gegner aus Gelsenkirchen beim 11:0 im Schnee keine Chance. mehr

VfB Stuttgart - Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr)

Könnte eine schwierige Geschichte für Werder Bremen werden, sagt die Statistik. Von den vergangenen sechs Spielen in Stuttgart hat Bremen keins gewonnen, der letzte Sieg dort war Anfang Februar 2013, Trainer von Werder war Thomas Schaaf und Kevin de Bruyne erzielte ein Tor. Ist lange her.

Und auswärts tut sich Bremen ohnehin schwer. Die vergangenen drei Spiele in fremden Stadien hat Werder alle verloren, vor Weihnachten gab es ein 1:6 in München, kürzlich ein 1:7 in Köln. Verzichten müssen die Bremer in Stuttgart auf Mitchell Weiser (Gelbsperre), er ist ihr bester Vorbereiter. Leichter wird es dadurch in Stuttgart nicht (Sonntag, 05.02.2023, ab 15.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de).

buten un binnen "Niemand ist gesetzt": In Werders Defensive tobt der Konkurrenzkampf Im Gegensatz zu den anderen Mannschaftsteilen verfügen die Bremer in der Dreierkette über mehrere Optionen. Vom Gerangel um die freien Plätze profitiert das ganze Team. mehr

VfL Wolfsburg - Bayern München (Sonntag, 17.30 Uhr)

Drei Bundesligaspiele, drei Remis - Bayern hat im Jahr 2023 noch kein Ligaspiel gewonnen, kein Witz. Doch so überraschend ist das gar nicht, behauptet zumindest die Statistik. Sieben von 18 Ligaspielen des FC Bayern endeten mit einer Punkteteilung, unentschiedener ist keine Mannschaft in der Liga. Nur Stuttgart und Köln kommen ebenfalls auf sieben Remis.

Helfen könnten beim Spiel in Wolfsburg (Sonntag, 05.02.2023, ab 17.20 Uhr live im Audiostream bei sportschau.de) die Ideen von Thomas Müller, der zuletzt zweimal in der Startelf stand und dabei je ein Tor vorbereitete. Gegen die Niedersachsen könnte Müller sein 427. Bundesligaspiel für die Bayern absolvieren, er würde dann mit Gerd Müller gleichziehen. Überhaupt hätte dann kein Feldspieler jemals mehr Bundesligaspiele für den FC Bayern gemacht.