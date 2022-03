Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Greuther Fürth hat in der Bundesliga noch nie gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Klingt überraschender als es ist, denn es gibt ohnehin nur sechs Bundesligisten, gegen die Fürth überhaupt im Oberhaus einen Sieg eingefahren hat. In drei Duellen war zweimal Frankfurt Sieger - auch im Hinspiel, als Rafael Borré in der Nachspielzeit das glückliche 2:1 erzielte.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Was wäre vielleicht möglich gewesen, wenn die Fürther auswärts auch so auftreten würden wie daheim? Der eine Auswärtszähler, den das Kleeblatt in dieser Saison holte, kommt wahrlich kümmerlich daher. Seit der 1. FC Nürnberg 1983/84 alle Auswärtsspiele verlor, holten Bundesligisten pro Saison mindestens zwei Zähler auf fremdem Platz. Die Franken haben noch vier Versuche, diese Marke zu erreichen.

Gegen die Eintracht stehen die Chancen rein statistisch dafür gar nicht so schlecht - die Hessen sind im eigenen Stadion diese Saison nicht gerade eine Macht und stehen in der Heimtabelle nur auf Platz 15. Zur Wahrheit gehört aber auch: Frankfurt hat fünf Pflichtspiele in Serie nicht verloren und braucht im Rennen ums internationale Geschäft dringend die drei Punkte.

Außerdem wichtig: