Darauf einigten sich die Vereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag (07.05.2020) in Frankfurt am Main.

Hintergrund ist, dass der vom DFL-Präsidium beschlossene Starttermin am Freitag, 15. Mai, noch in der ersten Monatshälfte liegt. Die Politik hatte am Mittwoch zugestimmt, dass die seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzte Saison in beiden Ligen mit Spielen ohne Publikum ab der zweiten Mai-Hälfte zu Ende gespielt werden kann.

red/dpa/sid | Stand: 07.05.2020, 13:22