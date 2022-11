Borussen auswärts weiter sieglos VfL Bochum feiert dank Blitzstart gegen Gladbach Stand: 08.11.2022 22:28 Uhr

Der VfL Bochum hat sich mit einem 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach vom Tabellenletzten Schalke 04 abgesetzt. Bei den Gladbachern setzte sich die schwarze Auswärtsserie fort.

Von Sebastian Hochrainer

Schon vor Spielbeginn begannen bei Borussia Mönchengladbach die schlechten Nachrichten. Weil nach Yann Sommer auch noch Tobias Sippel (verletzte sich im Abschlusstraining) ausfiel, musste Jan Olschowsky im Gladbacher Tor sein Bundesligadebüt geben. Und das verlief zu Beginn so, wie man es sich nicht wünscht.

Bochum rannte von der ersten Minute an und setzte die Borussen unter Druck - und das wurde recht zeitnah auch belohnt. Christopher Antwi-Adjei lief der gegnerischen Defensive davon und ließ Olschowsky aus 14 Metern keine Chance (7.). Kurz darauf war es ein Fehler von Nico Elvedi, der zum zweiten Treffer führte. Philipp Hofmann nutzte einen zu kurz geraten Rückpass und traf problemlos zum 2:0 (11.).

Gladbach sucht sein Glück in der Luft

Große Probleme hatten dagegen auch in der Folge die Gladbacher. Der Ballbesitzfußball von Trainer Daniel Farke kam bei der aggressiven Spielweise der Gastgeber überhaupt nicht zum tragen. So wurde es lediglich bei hohen Bällen erfolgreich.

Doch erst scheiterte Marcus Thuram nach einer Ecke per Kopf an Manuel Riemann (17.), dann hatte auch Ramy Bensebaini nach einer Standardsituation die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer, wurde aber von Elvedi entscheidend behindert (45.). Und so blieb es beim Zwei-Tore-Rückstand zur Halbzeitpause.

Bochum erst im Pech, dann mit schwerem Fehler

Schon nach kurzer Zeit wären es jedoch schon drei Treffer gewesen. Gladbach hatte aber Glück, dass Ivan Ordets bei seinem Kopfball lediglich den Pfosten traf (52.). Doch dann sorgten die Bochumer dafür, dass die Partie wieder spannend wurde.

Kevin Stöger schoss Jonas Hofmann an und von dort landete der Ball bei Marcus Thuram. Der Franzose steckte auf seinen Landsmann Alassane Plea durch, der den Anschlusstreffer erzielte (63.).

Wer damit den Start einer Aufholjagd erwartet hatte, wurde jedoch eines Besseren belehrt. Simon Zoller fehlten kurz darauf nach einer flachen Hereingabe nur wenige Zentimeter zum 3:1 (65.). Dagegen endeten die Gladbacher Offensivbemühungen meist schon weit vor dem Bochumer Tor.

VAR verhindert Gladbachs Ausgleich

Aufregung gab es nur noch einmal: Ramy Bensebaini traf nach einer Flanke von Hofmann zum vermeintlichen Ausgleich (83.). Doch nach Ansicht der Videobilder wurde klar, dass der deutsche Nationalspieler zuvor im Abseits stand.

Es war die einzige Chance, die sich Gladbach in der Schlussphase noch herausspielen konnte. Und so blieb es beim Sieg für Bochum - und dem siebten erfolglosen Spiel der Gladbacher in der Fremde in dieser Saison.

Gladbach eröffnet gegen Dortmund

Zum Auftakt des 15. Spieltages bittet die "Fohlenelf" zum NRW-Spitzenduell gegen Borussia Dortmund (Freitag, 11.11.2022 um 20.30 Uhr). Bochum muss einen Tag später auswärts in Augsburg antreten (15.30 Uhr).