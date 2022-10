2:1 bei TSG Hoffenheim Füllkrug und Ducksch schießen Werder zum Sieg Stand: 07.10.2022 22:43 Uhr

Werder Bremen bringt der TSG Hoffenheim die erste Heimniederlage der Bundesligasaison bei. Die Stürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch treffen zum 2:1 (1:1)-Sieg.

Ducksch erzielte am Freitagabend (07.10.2022) in Sinsheim das erste Tor für den Aufsteiger. Munas Dabbur glich noch vor der Pause für die TSG aus. Mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgte Füllkrug in der 88. Minute für den Endstand.

Die Bremer, auswärts ohne Niederlage, rückten dadurch zumindest für einen knappen Tag auf den vierten Tabellenplatz vor und überholten somit auch die Hoffenheimer.

Skov bringt sofort Schwung

Werder Bremen änderte im Vergleich zum 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach die Trikotfarbe von Grün auf Lachs, die Startelf blieb jedoch gleich. Bei den Hoffenheimern setzte Trainer André Breitenreiter nach dem 1:1 bei Hertha BSC auf Robert Skov statt Pavel Kadeřábek.

Der Wechsel wirkte sich positiv aus, denn Skov kam gleich in den ersten Minuten über die rechte Seite zu vielversprechenden Vorstößen. Seine beiden Schüsse rollten allerdings jeweils am linken Pfosten vorbei.

Die Hoffenheimer blieben auch in der Folge die aktivere und bessere Mannschaft. Doch die Gäste zeigten, warum sie als Aufsteiger zuvor zwölf Punkte aus acht Spielen geholt hatten.

Füllkrug im Doppelpass mit Ducksch

Sie gingen auch in Führung, und daran war wieder einer beteiligt, über den in der Woche zuvor viel geredet und geschrieben wurde. Soll Bundestrainer Hansi Flick den Stürmer Niclas Füllkrug mit zur WM nehmen, der mit sieben Treffern die Torschützenliste der WM anführt? Das war die diskutierte Frage, und sie stellt sich weiter zurecht.

Allerdings könnte sie um den Aspekt erweitert werden, ob nicht auch Marvin Ducksch dann mitkommen sollte. Die beiden Bremer Stürmer verstehen sich jedenfalls prächtig. Das wurde beim Führungstreffer der Werderaner deutlich, den Ducksch mit einem überlegten Flachschuss ins Eck nach Doppelpass mit Füllkrug erzielte (18.).

Dabbur trifft zum Ausgleich

Auf eine Beteiligung am zweiten Tor des Abends hätte Ducksch gerne verzichtet. Aber er war es halt, der den Konter einleitete, den Munas Dabbur mit einem Lupfer über Jiří Pavlenka zum 1:1 abschloss (32.).

Das Spiel bot den gut 20.000 Zuschauern in der ersten Halbzeit gute Unterhaltung, und das blieb auch zunächst nach der Pause so. Wieder hatte ein Hoffenheimer die beiden ersten Chancen, dieses Mal war es Christoph Baumgartner. Sein erster Schuss ging vorbei, den zweiten wehrte Pavlenka ab.

Grätsche von Vogt in höchster Not

Das Niveau sank in der letzten halben Stunde des Spiels, aber der Wille bei beiden Mannschaften, drei Punkte zu holen, war zu erkennen. Die Bremer kamen dem Sieg zum ersten Mal nahe, als Ducksch nach einem Konter im Strafraum zum Abschluss kam. Kevin Vogt blockte den Ball aber mit einer Grätsche ab (79.).

Eine Grätsche gegen Mitchell Weiser wurde Stanley N'Soki dann zum Verhängnis, denn der Bremer fiel, nachdem er zunächst nach dem Kontakt noch einen Schritt gelaufen war. Schiedsrichter Benjamin Cortus ließ weiterlaufen, guckte sich dann aber die Szene am Monitor an und entschied auf Elfmeter. So kam es zum achten Saisontreffer von Füllkrug. Hansi Flick sah ihn live im Stadion.

Hoffenheim auf Schalke, Bremen empfängt Mainz

Zum Auftakt des 10. Spieltages spielt die TSG Hoffenheim am Freitag (14.10.2022) ab 20.30 Uhr beim FC Schalke 04. Einen Tag später ist Werder Bremen zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 gefordert (15.30 Uhr).