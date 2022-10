Hitzige Partie Augsburger Serie reißt gegen Wolfsburg Stand: 08.10.2022 17:28 Uhr

Die Siegesserie des FC Augsburg ist das drei Siegen am Stück gerissen. Am 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mussten sich die Augsburger gegen den VfL Wolfsburg trotz streckenweiser Dominanz mit einem Remis begnügen. Beide Mannschaften trennten sich am Samstag (08.10.2022) nach einer hitzigen Partie 1:1 (0:1). Schiedsricher Daniel Siebert verteilte insgesamt elf Gelbe Karten.

Yannick Gerhardt brachte die Wolfsburger nach 28 Minuten in Führung. Robert Gumny traf nach 55 Minuten zum Ausgleich. Für den FCA war es das erste Remis der Saison, die Augsburger stehen nun bei 13 Punkten. Wolfsburg kommt nach einem schwierigen Saisonstart immer besser in Fahrt und sammelte den siebten Punkt im vierten Spiel. Insgesamt stehen die Wölfe bei neun Punkten.

Augsburg ohne Stammtorwart Gikiewicz

FCA-Trainer Enrico Maaßen musste seine Startelf auf einigen Positionen umbauen. Unter anderem fehlte Torhüter Rafal Gikiewicz mit Oberschenkelproblemen und wurde von Tomas Koubek ersetzt. Zudem fehlten die beide Stürmer Mergim Berisha (Gelb-Rot-Sperre) und André Hahn (Knieverletzung). Dafür spielten Ruben Vargas und Fredrik Jensen. VfL-Trainer Niko Kovac musste nur auf den erkrankten Mattias Svanberg verzichten. Für ihn spielte Felix Nmecha.

Augsburg begann druckvoll und dominant und kam in den ersten Minuten durch mehrere Standards zur Torannäherungen. In der 13. Minute hätte es beinahe 1:0 gestanden: Ruben Vargas brachte den Ball von der rechten Seite vor das Tor zu Ermedin Demirovic. Der Fuß von Ridle Baku und die Reaktionsschnelligkeit von Torwart Koen Casteels verhinderten aber die Augsburger Führung.

Gerhardt schiebt zur Wolfsburger Führung ein

Mitte der ersten Halbzeit war das Spiel dann ausgeglichener, was an einem stärker werdenden VfL Wolfsburg lag. In der 27. Minute schoss der VfL dann auch zum ersten Mal auf das Augsburger Tor – und ging prompt in Führung. Jakub Kaminsiki spielte mit einem Pass in die Tiefe Baku frei, der auf der rechten Seite viel Platz hatte und im perfekten Moment Gerhardt bediente. Der 28-Jährige musste den Ball aus drei Metern nur ins leere Tor schieben.

Danach wurde nur noch wenig Fußball gespielt. Stattdessen wurde es hitzig. Nach einem Foul von Augsburgs Maximilian Bauer an Omar Marmoush kam es im Mittelfeld zu einer Rudelbildung. Schiedsrichter Siebert verteilte gleich sechs Gelbe Karten, unter anderem an FCA-Sportchef Stefan Reuter und VfL-Trainer Kovac. Am Spielstand änderte sich bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr.

Nmecha scheitert zweimal an Koubek

Drei Minuten nach Wiederanpfiff stand dann Gikiewicz-Ersatz Koubek im Fokus. Der Tscheche reagiert nach einem Kopfball von Nmecha aus kurzer Distanz stark und parierte auch Nmechas Nachschuss (48.). Vier Minuten später hatten nach einer Hereingabe von Patrick Wimmer Marmoush und auch Gerhardt das zweite Wolfsburger Tor auf dem Fuß, aber beide trafen den Ball nicht.

Und das sollte sich rächen, denn im direkten Gegenzug kam Augsburg zum Ausgleich. Nach einer Ecke bekam Wolfsburg den Ball nicht weg. Schließlich landete die Kugel bei Gumny, der aus sechs Metern trocken unter die Latte traf (55.).

Casteels rettet gegen Gouweleeuw

Der FCA dominierte nun die Partie und hätte nach 63. Minuten fast das nächste Tor erzielt. Wieder brachte eine Ecke Gefahr. Elvis Rexhbecaj bekam an der Strafraumkante den Ball. Sein Schuss landete vor dem Tor bei Jeffrey Gouweleeuw, der aus sechs Metern aber gleich zweimal am stark reagierenden Casteels scheiterte. Drei Minuten später kam dann Linksverteidiger Iago auf der linken Seite zum Abschluss, verfehlte das Tor aber knapp (66.).

Wolfsburg meldete sich erst in der 72. Minute zurück im Spiel. Wimmer zwang mit einer Direktabnahme Koubek zur nächsten Parade.

Analog zur ersten Halbzeit sorgten auch gegen Ende der Partie viele Fouls und Nickeligkeiten, vor allem von den Wolfsburgern, immer wieder für Spielunterbrechungen. Der FCA bekam so zwar viele Freistöße im Mittelfeld, konnte daraus aber keine klaren Torchancen mehr kreieren. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

Augsburg in Köln, Wolfsburg empfängt Gladbach

Am 10. Spieltag muss der FC Augsburg auswärts beim 1. FC Köln bestehen (Sonntag, 16.10.2022 um 15.30 Uhr). Für Wolfsburg wird es einen Tag früher zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach ernst (15.30 Uhr).