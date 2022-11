VfL gewinnt zweites Spiel in Serie Antwi-Adjei lässt Bochum auch in Augsburg jubeln Stand: 12.11.2022 17:37 Uhr

Christopher Antwi-Adjei lässt grüßen: Nach dem Sieg über Mönchengladbach war der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga auch in Augsburg erfolgreich. Bochums Stürmer traf beim 1:0 (0:0)-Auswärtssieg in der 59. Minute. Mit nun 13 Zählern haben die Ruhrstädter rechtzeitig vor der Winterpause den Anschluss ans untere Bundesliga-Mittelfeld hergestellt. Der FC Augsburg rangiert jetzt nur noch zwei Zähler vor dem VfL.

Von Olaf Jansen

Beide Teams starteten mit einiger Zuversicht ins Kellerduell des Spieltags, denn zuletzt hatten sowohl die Augsburger wie auch der VfL Bochum durchaus Erfolgserlebnisse zu vermelden. Während Augsburg bei Union Berlin (2:2) einen Punkt ergatterte, feierte der VfL sogar einen Dreier beim 2:1-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach.

Niederlechner scheitert früh

Die erste Möglichkeit verbuchten allerdings die Gastgeber: Nach einem starken Ballgewinn von Ermedin Demirovic in der 3. Spielminute kam Florian Niederlechner nach dessen Flanke frei zum Kopfball, platzierte den aus Elfmetern Torentfernung aber zu unplatziert, um VfL-Keeper Manuel Riemann bezwingen zu können.

Bochum fängt sich nach 15 Minuten

Der VfL hatte Mühe, in die Partie zu finden, erspielte sich nach 15 Minuten aber die bis dahin dickste Möglichkeit: Christopher Antwi-Adjei, der gegen Gladbach schon zum 1:0 getroffen hatte, reagierte nach einem Bochumer Eckball am schnellsten, schoss die zunächst abgewehrte Kugel aus halbrechter Position aber nur an den Außenpfosten.

Im Anschluss wirkten die Bochumer eine Idee aktiver, was nach einer halben Stunde auch damit zu tun hatte, das der FCA gleich zweimal verletzungsbedingt wechseln musste. Sowohl Jeffrey Gouweleeuw wie auch Carlos Gruezo mussten ohne Fremdverschulden vom Platz, für sie kamen Ruben Vargas und Arne Maier.

Großchance für Bochums Zoller, Tor durch Antwi-Adjei

Der Spielfluss bei den Augsburgern war gestört - und beinahe hätten die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff das 0:1 kassiert. Nach Antwi-Adjeis Balleroberung und Flanke von links lief Simon Zoller zentral frei ein, schoss die Kugel aus elf Metern aber nicht ins Tor, sondern knapp links dran vorbei.

Die zähe Angelegenheit schien auch im zweiten Abschnitt kaum besser zu werden, die ersten Minuten plätscherten ereignisarm dahin. Bis Bochums Sechser, Kostas Stafylidis, in der 59. Minute plötzlich einen Geistesblitz hatte. Sein Chip-Ball aus dem Mittelfeld landete im Lauf von Antwi-Adjei, der schneller als gleich zwei Gegenspieler war und die Kugel am heraustürzenden FCA-Keeper Rafal Gikiewicz vorbei ins Netzt stocherte - 0:1.

Berisha scheitert vom Elfmeterpunkt

Der Jubel der Bochumer kannte kaum Grenzen, verstummte aber recht bald wieder. Denn im direkten Gegenangriff schoss Mergim Berisha Bochums Zoller den Ball im VfL-16er an die Hand - Strafstoß. Berisha selbst lief an, drosch die Kugel aber weit über die Querlatte. Wenig später zeigte auch Niederlechner Nerven. Der Doppel-Torschütze vom letzten 2:2 in Berlin bekam in der 68. Minute eine Ball perfekt von Robert Gumny serviert, lenkte diesen aber aus elf Metern ebenfalls über den Kasten.

Das war es dann mit der Augsburger Herrlichkeit. Der VfL hatte mit seiner konzentriert auftretenden Defensive kaum mehr Probleme, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Und feierte so den zweiten Dreier in Folge.

Bochum im Kellerduell gegen die Hertha

Der VfL Bochum empfängt nach der Winterpause Hertha BSC zum Kellerduell (Samstag, 21.01.2023 um 15.30 Uhr). Augsburg ist einen Tag später in Dortmund gefordert (15.30 Uhr).