Vorschau auf den 7. Spieltag Derby-Gefühle und Remiskönige in der Bundesliga Stand: 16.09.2022 13:16 Uhr

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht das Revierderby an, und die Schalker haben als Außenseiter ein gutes Gefühl. Bayerns Remiskönige sind auswärts gefragt, die heimschwachen Leverkusener daheim.

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr)

Sandro Schwarz steht in Mainz an der Linie, dieses Mal allerdings als Trainer von Hertha BSC. Schwarz spielte von 1997 bis 2004 für den 1. FSV, von 2013 bis 2019 war er dessen Trainer.

"Ich wünsche mir, dass er gut empfangen wird" , sagte der aktuelle Mainzer Trainer Bo Svensson, der mit seiner Mannschaft zumindest für eine Nacht am FC Bayern und Borussia Dortmund vorbeiziehen könnte.

video Wiedersehen mit Sandro Schwarz Svensson: "Ein besonderer Mensch, der hier zurückkehrt" Mainz-Trainer Bo Svensson kennt Hertha-Coach Sandro Schwarz nur zu gut und freut sich auf die Rückkehr des ehemaligen Mainzers.

Voraussetzung dafür ist der vierte Saisonsieg. Die Berliner haben erst einen eingefahren zeigten aber in der vergangenen Woche beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen eine sehr ansprechende Leistung.

Personal: Bei Mainz ist Alexander Hack wegen einer Roten Karte gesperrt, Jonathan Burkardt fehlt wegen einer Fußverletzung. Hertha muss auf die erkrankten Davie Selke und Suat Serdar verzichten.

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze, aber das dürfte auch für Derbys gelten.

Schon häufiger in den vergangenen Jahren gewann die Mannschaft das große Revierderby, die als klarer Außenseiter gehandelt wurde.

Vermutlich auch deshalb sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder: "Wir haben ein richtig gutes Gefühl, dieses Derby zu spielen. Das haben wir uns ein Jahr lang verdient, dieses Derby wieder zu haben. Das ist ein Glücksgefühl."

Auch viele Fans von Borussia Dortmund dürften froh sein, dass die Blauen wieder gegen die Gelben spielen. Allerdings dürften sie auch ein bisschen Angst haben, Federn zu lassen. Aus der Rolle des Außenseiters, wie in der Champions League bei Manchester City selbst erfahren, lässt sich oft lockerer spielen.

Personal: Donyell Malen, Karim Adeyemi und Thorgan Hazard waren beim BVB nach ihren Verletzungen in Manchester wieder dabei. Außer den Langzeitverletzten und -kranken wird Torwart Gregor Kobel weiter wegen eines Muskelfaserrisses fehlen. Bei Schalke fällt Marcin Kaminski nach einer Operation an der Wade länger aus.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

In der europäischen Eliteliga war unter der Woche auch Bayer Leverkusen engagiert. Die Werkself gewann mit 2:0 gegen Atlético Madrid. In der Bundesliga sind die Leverkusener hingegen noch ohne Punktgewinn im eigenen Stadion. Die Spiele gegen den FC Augsburg, die TSG Hoffenheim und den SC Freiburg gingen jeweils verloren.

Mit dem SV Werder kommt nun ein Gegner, der auswärts noch nicht verloren hat. Einem 2:2 zum Auftakt beim VfL Wolfsburg folgten Siege bei Borussia Dortmund und dem VfL Bochum.

Personal: Exequiel Palacios ist bei Bayer Leverkusen neu auf der Verletztenliste, bei Werder ist es Leonardo Bittencourt. Dafür ist Torwart Jiri Pavlenka wieder dabei.

FC Augsburg - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Rekordmeister sind sie, und das werden sie zumindest noch auf Jahrzehnte bleiben. Aber derzeit sind die Münchner Bayern auch Remiskönige. Nach drei Unentschieden hinter gegen Borussia Mönchengladbach, Union Berlin und dem VfB Stuttgart gelang in der Champions League gegen den FC Barcelona immerhin ein Sieg.

Der nächste Gegner hat einen weniger prominenten Namen, dafür haben die Augsburger den übermächtigen FC Bayern in den vergangenen Jahren häufiger mal geärgert. Münchens Trainer Julian Nagelsmann, der in der Jugend mal für den FCA spielte, hat allerdings gegen keinen anderen Kontrahenten in der Bundesliga eine bessere Bilanz.

Für den neuen Augsburger Trainer Enrico Maaßen ist Nagelsmann auch ein Vorbild: "Julian ist für alle jungen, deutschen Trainer jemand, der eine tolle Karriere gemacht hat und der sehr innovativ ist. Er ist auch jemand, bei dem ich auch mal links und rechts geschaut habe, wie er das macht, weil er gute Ansätze hat."

Der Auswärtssieg in Bremen zuletzt half Maaßen enorm, die bereits aufkommenden Diskussionen um ihn zu beruhigen. Im eigenen Stadion wartet er aber noch auf einen Punktgewinn, da kommen die Remiskönige gerade recht.

Personal: Bei Augsburg dürfte der Kader wie in der Vorwoche aussehen, bei den Bayern dürfte der frisch verletzte Lucas Hernandez von Matthijs de Ligt ersetzt werden. Benjamin Pavard ist angeschlagen.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Abseits des Platzes gibt es ein großes Thema beim VfB: Mit der Berufung der Berater Philipp Lahm und Sami Khedira sogte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle für Aufsehen, mit der Personalie Christian Gentner sogar für Zündstoff.

Der ehemalige Stuttgarter Profi wird ab Januar Leiter der Lizenzspielerabteilung, wirkt also im Bereich von Sportdirektor Sven Mislintat mit, der dadurch - so die legitime Lesweise - ein wenig entmachtet wurde.

Sportlich darf sich der VfB auf einem guten Weg sehen, gelang doch zuletzt ein 2:2 beim FC Bayern. Allerdings steht immer noch kein Sieg in der Bundesliga zu Buche, die Schwaben verzeichnen damit einen historisch schlechten Start.

Eintracht Fankfurt pflegt in diesen Tagen den Ruf der Diva. Einem fürchterlichen Auftritt bei der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg folgte ein Erfolg in der Champions League bei Olympique Marseille.

Personal: Konstantinos Mavropanos könnte dem VfB fehlen, Josha Vagnoman fällt sicher aus. Bei der Eintracht fällt Luca Pellegrini aus.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Florian Neuhaus mit einer Kreuzbandverletzung raus, Ko Itakura mit einem Bänderanriss und Alassane Plea mit einem Muskelfaserriss: "Keine idealen Voraussetzungen, das macht es nicht einfach" , sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke, der zudem vom Gegner schwärmte. "Wir treffen auf eine Top-Bundesligamannschaft. Mit Bayern München und Borussia Dortmund haben sie einen der besten Kader der Liga. Dazu haben sie einen Top-Trainer, hatten ein Top-Transferfenster. Wenn das alles aufeinander trifft, ist eine erfolgreiche Saison eigentlich gar nicht zu verhindern."

Mit "Top-Trainer" ist Marco Rose gemeint, der erst vor gut einer Woche die Arbeit von Domenico Tedesco übernahm. Seitdem gab es einen Sieg gegen Borussia Dortmund und eine Niederlage in der Champions League bei Real Madrid. Den beiden Auftritten gemein war, dass die Leipziger jeweils überzeugten.

Die Partie birgt eine Menge Brisanz, denn Roses Wechsel von Gladbach zur Dortmunder Borussia 2021 sorgte für große Verärgerung bei den Fans. Nun kommt noch hinzu, dass der beurlaubte Max Eberl vor einem Wechsel zu Leipzig steht. Angeblich soll der so viele Jahre in Mönchengladbach erfolgreiche Manager ab Januar für die Sachsen arbeiten.

Personal: Wie erwähnt, fallen Neuhaus, Itakura und Plea bei den Gladbachern aus. Ob Nico Elvedi wieder spielen kann, ist fraglich. Leipzig muss weiter auf Dani Olmo, Lukas Klostermann und Konrad Laimer verzichten. Nach dem Spiel unter der Woche bei Real Madrid ist mit einigen Änderungen in der Startelf zu rechnen.

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr)

Erstmals in seiner Geschichte tritt der 1. FC Union Berlin als Spitzenreiter zu einem Spiel der Bundesliga an. Die Mannschaft aus Köpenick profitiert von einer Effizienz, die in der Liga einmalig ist, genau wie die Laufleistung.

Einen weiteren Rückschlag gab es allerdings in der Europa League, in der auch das zweite Gruppenspiel verloren ging, ohne einen Treffer zu erzielen.

Wolfsburg kommt mit der Empfehlung eines Auswärtsssieges bei Eintracht Frankfurt und - zumindest auf dem Spielberichtsbogen - ohne Max Kruse an die Alte Försterei. Von dort war Kruse vor gar nicht allzu langer Zeit verschwunden, um in Wolfsburg mehr Geld zu verdienen und die bessere sportliche Perspektive zu haben. Eines davon hat sich bewahrheitet.

Personal: Wie es aussieht, hat Union das Spiel in Braga ohne Verletzungen überstanden. Bei Wolfsburg ist der Einsatz von Mattias Svanberg fraglich.

VfL Bochum - 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr)

Thomas Reis ist weg, Heiko Butscher gibt sein Debüt als Interimstrainer des VfL Bochum. Die Lage ist prekär, äußerst prekär sogar. Nicht nur, dass der VfL mit sechs Niederlagen in die Saison gestartet ist, die vermutlichen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt haben auch schon mindestens fünf Punkte mehr.

Der 1. FC Köln hat gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen den VfL Bochum. Von 60 Spielen gewann er 33, verlor nur elf.

Die aktuellen Entwicklungen sprechen aber noch mehr für die Kölner, denn der VfL kassierte mit 18 Gegentoren die mit Abstand meisten in der Liga, zudem schoss er in den bisherigen drei Heimspielen erst einen Treffer.

So müssen die Bochumer vor allem auf den Effekt des Trainerwechsels setzen und darauf hoffen, dass der 1. FC Köln am Donnerstag in der Europa Conference League beim wilden Spiel gegen den 1. FC Slovacko viel Kraft gelassen hat.

Personal: Takuma Asano wird dem VfL länger fehlen. Im Tor könnte Butscher eine Änderung vornehmen, indem er Michael Esser den Vorzug vor Manuel Riemann gibt. Der FC muss auf den gesperrten Luca Kilian verzichten.

1899 Hoffenheim - SC Freiburg (Sonntag 19.30 Uhr)

Es passt doch, dass der SC Freiburg zum vermutlich 400. Bundesliga-Einsatz von Oliver Baumann auftaucht, denn der Torwart der TSG spielte für die Mannschaft aus dem Breisgau, ehe er 2014 in den Kraichgau wechselte.

Ohnehin wird es einige Wiedersehen geben. Vincenzo Grifo, Manuel Gulde, Jonathan Schmid und Michael Gregoritsch waren früher für die TSG aktiv. Vor allem Grifo genießt die Duelle mit seinem ehemaligen Verein. Er war in den vergangenen fünf Pflichtspielen gegen die TSG immer an Toren beteiligt, im Pokal traf er vergangene Saison sogar doppelt gegen Hoffenheim.

Der Tabellenzweite aus Freiburg kommt mit der Empfehlung eines souveränen Auswärtssieges in der Europa League bei Olympiakos Piräus nach Sinsheim.

Personal: Hoffenheim kann vermutlich auf das Personal der Vorwoche zurückgreifen, beim SC Freiburg wird Roland Sallai nach einer Operation am Auge ausfallen.