FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr)

In einer gar nicht allzu fernen Zeit wurde darüber geredet, dass Julian Nagelsmann noch kein Spiel als Trainer des FC Bayern gewonnen hat. Inzwischen stellt die Konkurrenz ermüdet fest, dass er nicht nur nicht verliert, sondern stets gewinnt. Wer darauf wettet, dass sich das gegen Eintracht Frankfurt ändert, kann sein Geld auch zu den derzeit üblichen Zinsen anlegen.

Oder überrascht die Frankfurter Eintracht, die nun in der Europa League beim 1:0 in Antwerpen den ersten Sieg in einem Pflichtspiel feierte? Trainer Oliver Glasner geht das Duell recht entspannt an: " Da ist die Erwartungshaltung so gering wie das ganze Jahr nicht. "

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen (Sonntag, 19.30 Uhr)

Bayer Leverkusen schoss am Donnerstag in nur einem Spiel vier Tore, in dem der Europa League beim FC Celtic in Glasgow. Das ist eines mehr als Arminia Bielefeld in den bisherigen sechs Bundesligaspielen gelungen sind.

Es liegt auf der Hand, wo bei den Ostwestfalen der Schuh drückt. Die Sondierungen einer Problemanalyse ergaben, dass es nicht an der mangelnden Laufbereitschaft liegen kann. Die Arminen spulen im Schnitt mehr als 118 Kilometer pro Partie ab. Bei Leverkusen sind es knapp 111.