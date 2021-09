Alles irgendwie unbefriedigend für manchen Verantwortlichen. So wie in Dortmund, wo Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Forderungen nach vollen Stadien schon länger mit einigem Nachdruck vorbringt. Man darf Watzke daher schon unterstellen, dass er die Entscheidung des Hamburger Senats am Dienstag (21.09.2021) mit Freude verfolgt haben wird.

HSV darf Stadion füllen - und verzichtet

Die Zweitligisten Hamburger SV und FC St. Pauli dürfen ihre Stadien unter 2G-Bedingungen wieder voll auslasten, so der Kern des Urteils. Es hätten also beim Heimspiel des HSV gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (26.09.2021) theoretisch 57.000 Fans ins Stadion gedurft.

Doch das war den Hamburgern nicht ganz geheuer. Also teilte man flugs mit, man werde das Heimspiel gegen Nürnberg lieber unter 3G-Regeln abhalten.