Vorschau auf 6. Bundesliga-Spieltag Von Rosen und anderen Pflänzchen in der Bundesliga Stand: 09.09.2022 10:34 Uhr

Leipzigs neuer Trainer trifft sofort auf die Vergangenheit, ein Keeper feiert sein Debüt und Herthas Präsident pflanzt ein zartes Pflänzchen. Alles Wichtige zum 6. Bundesliga-Spieltag.

Werder Bremen - FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr)

Zwischen 21 und 22 Uhr könnte die Augsburger Defensive am Freitag eigentlich ein wenig chillaxen, wie Boomer sagen, wenn sie jung klingen wollen. Werder schoss fünf der zwölf Saisontore in den ersten 23 Minuten, die anderen sieben Treffer gelangen ab der 86. Minute, fünf davon sogar in der Nachspielzeit.

"Das hat viel mit Selbstbewusstein zu tun", sagt Coach Ole Werner über die späten Treffer. Aufgrund dieses Selbstbewusstseins grüßt der Aufsteiger mit acht Punkten von Rang acht.

Nicht so gut ist es bislang beim FCA gelaufen: Die Augsburger haben nur drei Punkte, die vergangenen drei Spiele gingen verloren. "Es ist wichtig, in diesen Phasen schon selbstkritisch zu sein, trotzdem aber auch positive Dinge auf dem Platz herauszustellen", sagt Coach Enrico Maaßen.

Mit Tiefs kennt er sich nach eigener Aussage aus: Sowohl bei seinem vorigen Klub Borussia Dortmund II als auch bei seinem ersten Verein SV Drochtersen/Assel habe es längere Negativphasen gegeben. Fraglich, ob er in der Bundesliga auch so viel Zeit bekommt wie bei seinen vorigen Stationen.

Bayern München - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30)

Der Fokus beim FC Bayern ist klar: Nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Inter Mailand am Mittwoch geht es in der kommenden Woche gegen den FC Barcelona mit Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Er freue sich "absolut" auf dieses "Gipfeltreffen", sagt Thomas Müller, "wir freuen uns, ihn wiederzusehen" sagt Leon Goretzka.

Inmitten des europäischen Klub-Sandwiches wartet nun noch die lästige Pflichtaufgabe VfB Stuttgart. Schaut man auf die nüchternen Zahlen, ist es in der Liga ein Duell zweier Unzufriedener: Die Bayern spielten zuletzt zwei Mal nur 1:1 (gegen Gladbach und bei Union Berlin), die Stuttgarter stehen nach fünf Spielen noch ohne Sieg da.

Trotzdem sagt Gäste-Coach Pellegrino Matarazzo das, was man halt so sagt vor solch einem Spiel: "Wenn wir als Einheit auftreten und dagegenhalten, sind wir auch auswärts in München fähig zu punkten. Wir fahren hin, um etwas zu holen."

RB Leipzig - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30)

Die Mär von den Geschichten, die nur der Fußball so schreibt, hält sich hartnäckig. Natürlich ist das Unsinn, denn die angeblich einzigartigen Drehbücher findet man in anderen Sportarten ebenso wie auf sämtlichen weiteren gesellschaftlichen Ebenen. Man schaut nur nicht so genau hin, wie man hinschaut, wenn der Fußballtrainer Marco Rose als neuer Coach bei RB Leipzig vorgestellt wird und in der ersten Partie "ausgerechnet" gegen seinen alten Arbeitgeber Borussia Dortmund ran muss, bei dem er vor nicht einmal vier Monaten gehen musste. "Wir spielen alle in einer Liga, da sieht man sich halt irgendwann," so Rose lapidar. In der Woche darauf geht es übrigens nach Gladbach, zu seinem Ex-Ex-Arbeitgeber.

In Dortmund wird ihnen der Name des gegnerischen Trainers herzlich egal sein. Ihr Trainer heißt Edin Terzic, und der hat einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Vier von fünf Spielen in der Liga gewonnen, in der Champions League gab es zum Auftakt ein 3:0 gegen Kopenhagen.

Allerdings haben die Dortmunder ein gut gefülltes Lazarett zu beklagen: Neben Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Donyell Malen und Karim Adeyemi fallen nun auch Thorgan Hazard und der zuletzt so starke Keeper Gregor Kobel aus. Für den Schweizer spielt erneut Alexander Meyer (zuvor Jahn Regensburg), der gegen Kopenhagen ein gelungenes Debüt feierte und nun im zarten Alter von 31-Jahren erstmals in der Eliteklasse zum Einsatz kommt.

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30)

Die Gastgeber sind unter Neucoach Andrè Breitenreiter mit neun Punkten in die Saison gestartet und zuhause noch verlustpunktfrei. Noch ein wenig besser lief es beim Gast: Mainz holte an den ersten fünf Spieltagen zehn Punkte. Das erinnert schon fast an die legendären Zeiten der Bruchweg-Boys unter Thomas Tuchel vor mehr als einem Jahrzehnt, als die Rheinhessen kurzzeitig sogar ganz oben schnuppern durften.

Noch ein Service für Nerds: Im März 2021 gab es bei dieser Partie ein historisches Tor. Der damalige Mainzer Robert Glatzel traf nach 26 Sekunden zur Führung – es war bezogen auf die Uhrzeit (13:31 Uhr) das früheste Bundesliga-Tor aller Zeiten.

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30)

Die mittlelalterliche Formulierung "Lehrgeld zahlen" ist so eine Formulierung, die man außerhalb des Fußballs kaum mehr antrifft. Ein ganzes Säckel Lehrgeld musste Eintracht Frankfurt am Mittwoch zahlen bei der Heimniederlage in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Dabei hatten die Hessen gut gespielt und viele Chancen zur Führung gehabt, am Ende stand es trotzdem 0:3. "Der Fußball ist so", sagt Makoto Hasebe treffend.

Ärger über Niederlagen in der Champions League - davon träumen sie in Wolfsburg dieser Tage. Unter dem ehemaligen Frankfurter Niko Kovac sammelte der VfL bislang gerade mal zwei von 15 möglichen Punkten und findet sich auf Rang 17 der Tabelle wieder. Fünf Spiele ohne Sieg zu Saisonbeginn gab es zuletzt unter Klaus Augenthaler 2006. Immerhin sind die Frankfurter statistisch ein Lieblingsgegner: zehn der vergangenen 20 Partien in Frankfurt konnten die "Wölfe" gewinnen.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30)

Urban Gardening in der Big City: Hertha-Präsident Kay Bernstein hat nach dem ersten Pflichtspielsieg seines Teams am vergangenen Wochenende vor der Geschäftsstelle des Vereins einen Apfelbaum als "zartes Pflänzchen der blau-weißen Hoffnung" gepflanzt. Hertha hatte am Sonntag in Augsburg den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen und einem Remis in der Liga gefeiert. "Dieser erste Sieg verstärkt die Aufbruchsstimmung, deshalb haben wir dieses Bäumchen für uns alle gepflanzt", so Bernstein.

In Leverkusen weiß man derweil gar nicht, wie Aufbruchstimmung buchstabiert wird. Im Pokal gab es das Aus in Runde eins bei Drittligist Elversberg, in der Liga rangiert die Werkself mit nur einem Sieg auf Rang 14, in der Champions League ging der Auftakt dank eines Slapstick-Gegentores bei dem bei allem Respekt nicht eben als europäische Fußball-Großmacht bekannten FC Brügge verloren. Was Keeper und Unglücksrabe Lukas Hradecky zu einer nicht eben blumigen Beschreibung verleitete: "Wenn man in der Scheiße liegt, dann ist es richtig scheiße."

Schalke 04 - VfL Bochum (Samstag, 18.30)

Das erstmals seit 2010 wieder stattfindende kleine Revierderby steht für beide unter schwierigen Vorzeichen: Sowohl der FC Schalke 04 als auch der VfL Bochum stehen noch ohne Sieg da. Für die Gastgeber fast schon "business as usual", in vier ihrer vergangenen sechs Erstligaspielzeiten standen sie nach fünf Spieltagen ohne "Dreier" da. Und die Hoffnung, dass die Sieglos-Serie 2022 ab Samstagabend Geschichte ist, trägt einen Namen: Simon Terodde. Der Stürmer schaffte in Stuttgart am vergangenen Spieltag endlich sein erstes Bundesliga-Tor für die Schalker.

Einen wie den Ex-Bochumer Terodde hätten sie auch in Bochum gerne wieder im Sturm. Seit sechs Stunden ist das Team von Coach Thomas Reis torlos, entsprechend ist der VfL erstmals in seiner Bundesliga-Historie nach fünf Spieltagen einer Saison ohne jeden Punkt. Doch es gibt Hoffnung: Von den vorherigen 13 Vereinen, die mit fünf Niederlagen in eine Spielzeit gestartet waren, schafften immerhin acht den Klassenerhalt.

1. FC Köln - Union Berlin (Sonntag, 15.30)

Für den FC gilt es eine Scharte auszuwetzen: Union ist der einzige aktuelle Erstligist, gegen den der 1. FC Köln in seiner Bundesliga-Geschichte noch nie gewann. In sechs Spielen gab es ein Remis und fünf Niederlagen. Der Weg zu einem "Dreier" führt über ausdauernde Beine: Mit Köln und Union Berlin treffen die beiden laufstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Die Kölner liefen bislang im Schnitt 117,3 Kilometer pro Partie, die "Eisernen" mit 117,1 Kilometern kaum weniger.

Fraglich allerdings, ob beide dieses immense Pensum auch am Sonntag im direkten Duell noch abspulen können, sind beide doch unter der Woche in Europa unterwegs gewesen: der FC spielte in der Conference League begleitet von Fan-Ausschreitungen remis in Nizza, Union unterlag in der Europa League gegen den belgischen Vertreter St. Gilles.

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30)

Superlative ist die mit weitem Abstand mit der größten Vorsicht zu genießende Wortform im Fußball. Aber es ist nun mal so: Der SC Freiburg schaffte mit vier Siegen aus fünf Spielen den besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte. Erstmals seit 2000 ist der Sportclub Tabellenführer. Und wen interessiert das "sowas von nicht"? Genau, Coach Christian Streich. Auch nach dem Auftakt-Sieg in der Europa League gegen Karabach Agdam am Donnerstagabend ließ er sich nicht zu Jubelstürmen hinreißen.

Letztere sind bei den Gladbachern seit dem vergangenen Wochenende ohnehin kein Thema: Nach zumindest ergebnistechnisch gutem Saisonstart ohne Niederlage und dem Beinahe-Sieg bei den Bayern wollte die Borussia den Start mit einem Heimsieg gegen Mainz veredeln - und landete krachend auf dem Boden der Realität: Heimniederlage, Rot gegen den bislang so starken Abwehrchef Ko Itakura, Nico Elvedi und Alassane Plea verletzt.