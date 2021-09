Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

In Köln steigt der Euphorie-Pegel weiter an nach dem starken Saisonstart und dem zuletzt rassigen Spiel gegen RB Leipzig (1:1). Trainer Steffen Baumgart ist daher bemüht, auf die Bremse zu drücken. "Wir haben in den ersten Spielen viele hochkarätige Chancen auch liegen lassen. Wir müssen uns gerade in den Kleinigkeiten weiter verbessern" , sagte Baumgart. Er warnte davor, die noch sieglose Eintracht zu unterschätzen. "Es wird am Samstag darum gehen, wer seine PS auf den Rasen bringt. Frankfurts Spiele sind alle eng ausgegangen", sagte er und meinte die vergangenen drei Spiele, als die die Frankfurter immer in Führung gingen und trotzdem nur remis spielten