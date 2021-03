Die Mundwinkel sind breit auseinander gezogen, die perlweißen Zähne strahlen sein Gegenüber an. Dazu das sonore Lachen. Gerald Asamoahs Markenzeichen ist sein breites Grinsen, seine einnehmende Art. Das war schon immer so und wird es wohl immer bleiben. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein lockerer Typ bin. Mit mir kann man einfach lachen" , sagt Asamoah selbst.

In seiner neuen Rolle auf Schalke ist seine Lebensfreude gefragt. Mehr denn je. Schalke steckt als abgeschlagener Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga tief im sportlichen Schlamassel. Von guter Laune auf Schalke - seit Monaten keine Spur. Asamoah ist erst wenige Tage im Amt, hat gemeinsam mit Trainer Dimitrios Grammozis und Co-Trainer Mike Büskens die Geschicke der mittlerweile chronisch erfolglosen Profis übernommen.

Asamoah führte in den ersten Tage vor allem Mitarbeitergespräche

Offiziell nennt sich Asamoahs Posten "Koordinator der Lizenzspielerabteilung". Der 42-Jährige ist Nachfolger des zuletzt entlassenen Sascha Riether. Die ersten Tage waren "intensiv" , erzählt Asamoah. Vor 21 Uhr habe er das Vereinsgelände selten verlassen: "Ich saß viel mit den Mitarbeiten zusammen und habe mit ihnen besprochen, wie wir uns die nächste Zeit vorstellen."

Sein Lachen alleine reichte da kaum. Asamoah sprach mit Physiotherapeuten, den Zeugwarten, Athletikcoaches oder den Videoanalysten. Aufbauarbeit war gefragt. "Es wird öffentlich fast nur über die Mannschaft, die auf dem Platz steht, geredet. Aber es gibt auch viele Menschen hinter dem Team, die die schwierigen Monate auch mitgemacht und genauso gelitten haben" , erklärt Asamoah: "Mir war wichtig, zu wissen, wie es unseren Mitarbeitern geht und wo ich ihnen helfen kann."

Nach erfolgreichem Studium ist Asamoah zertifizierter Sportmanager

Es ist bereits das zweite Mal, dass Asamoah den Posten bei den Schalker Profis übernommen hat. Vor zwei Jahren übernahm er den Job interimsmäßig, war damals an der erfolgreichen Rettungsmission unter der Leitung von Trainer Huub Stevens beteiligt. Schalke verhinderte damals den Abstieg in die zweite Liga. Diesmal ist die sportliche Ausgangslage fast aussichtslos, der Abstieg scheint kaum mehr abwendbar zu sein. Asamoahs Engagement aber ist nicht nur kurzfristig angelegt.

Erfahrungen in diesem Job hat der Vize-Weltmeister von 2002 reichlich. Seit Ende 2016 arbeitet Asamoah als Manager von Schalkes U23. Dazu bildete sich der dreifache Familienvater weiter und beendete erfolgreich sein Sportmanagement-Studium. Asamoah ist also zertifizierter Sportmanager.

Asamoah: "Wenn es nötig ist, kann ich auch ganz anders"

Im Umgang mit den Profis will er mehr als nur der Gute-Laune-Onkel sein, der mit seinem Grinsen gute Laune verbreitet. "Wenn es nötig ist, kann ich auch ganz anders. Ich versuche aber nicht, den Chef raushängen zu lassen" , stellt Asamoah klar: "Die harte Gangart versuche ich zu vermeiden, spreche dafür lieber viel, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen."

Asamoahs große Beliebtheit auf Schalke, seine große Erfahrung als Spieler - das kommt aber an bei Schalkes Profis. Mittelfeldspieler Suat Serdar bestätigt: "Ich höre auf ihn, er gibt klare Ansagen, hat dazu ein offenes Ohr. Man kann immer an seiner Bürotür klopfen. Er lebt Schalke einfach".

"Es wäre komisch, wenn Dimitrios mich nicht fragen würde…"

Insbesondere die jungen Spieler kennt Asamoah gut. Viele hat er als Teammanager bei der U23 schon lange begleitet. Der Austausch beispielsweise mit dem jungen Stürmer Matthew Hoppe ist besonders intensiv.

Dem neuen Schalker Chefcoach Dimitrios Grammozis hat Asamoah längst seine Einschätzung gegeben, auf welche Talente sich bauen lässt. "Es wäre ja auch komisch, wenn Dimitrios mich nicht fragen würde, so lange wie ich die U23 betreut habe" , sagt Asamoah: "Die endgültigen Entscheidungen trifft aber der Trainer dann natürlich."

Gefragt nach seinen Zielen, spricht Asamoah von Identifikation und Gemeinschaftsgefühl. Der Schalker Publikumsliebling weiß, was sich Schalkes Fans von der Mannschaft und den Spielern gerade jetzt wünschen. An einem Punkt, an dem der Abstieg in die zweite Liga kaum mehr zu verhindern scheint. "Mir ist wichtig, dass die Spieler eine kämpferische Art auf dem Platz zeigen. Eine Art, die Schalke ausmacht" , sagt Asamoah und setzt sein breites Grinsen auf. Widerrede - zwecklos.

Stand: 12.03.2021, 08:00