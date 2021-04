Das Restprogramm im Titelrennen im Überblick

Im Titelrennen muss RB Leipzig eigentlich jetzt alles gewinnen, um die Bayern noch unter Druck setzen zu können. Das Restprogramm der beiden Kontrahenten hat einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad mit leichten Vorteilen für RB. Der Tabellendritte VfL Wolfsburg ist der einzige Gegner, mit dem es beide noch zu tun bekommen. Ein Zünglein an der Waage?

FC Bayern München (Platz 1, 65 Punkte, 80:36 Tore)

Wolfsburg (A)

Leverkusen (H)

Mainz (A)

Gladbach (H)

Freiburg (A)

Augsburg (H)

RB Leipzig (Platz 2, 60 Punkte, 52:23 Tore)

Hoffenheim (H)

Köln (A)

Stuttgart (H)

Dortmund (A)

Wolfsburg (H)

Union (A)

Das Restprogramm im "Europa-Rennen" im Überblick

Für Wolfsburg und Frankfurt ist die Champions League zum Greifen nah. Das Restprogramm des VfL hat es allerdings in sich. Bayern, Dortmund und Leipzig, dazu noch Stuttgart und Union und am letzten Spieltag gegen ein wiedererstarktes Mainz 05. Das Programm von den "Verfolgern" Dortmund und Leverkusen ist ähnlich, es könnte im Kampf um Platz fünf auf das direkte Duell am letzten Spieltag ankommen. Union Berlin und Borussia Mönchengladbach kämpfen noch um die Teilnahme an der Europa Legaue oder der Europa Conference League.

VfL Wolfsburg (Platz 3, 54 Punkte, 49:26 Tore)

Bayern (H)

Stuttgart (A)

Dortmund (H)

Union (H)

Leipzig (A)

Mainz (H)

Eintracht Frankfurt (Platz 4, 53 Punkte, 59:40 Tore)

Mönchengladbach (A)

Augsburg (H)

Leverkusen (A)

Mainz (H)

Schalke (A)

Freiburg (H)

Borussia Dortmund (Platz 5, 46 Punkte, 58:41 Tore)

Bremen (H)

Union (H)

Wolfsburg (A)

Leipzig (H)

Mainz (A)

Leverkusen (H)

Bayer Leverkusen (Platz 6, 44 Punkte, 45:32 Tore)

Köln (H)

Bayern (A)

Frankfurt (H)

Bremen (A)

Union (H)

Dortmund (A)

Union Berlin (Platz 7, 40 Punkte, 42:34 Tore)

Stuttgart (H)

Dortmund (A)

Bremen (H)

Wolfsburg (A)

Leverkusen (A)

Leipzig (H)

Borussia Mönchengladbach (Platz 8, 40 Punkte, 48:43 Tore)

Frankfurt (H)

Hoffenheim (A)

Bielefeld (H)

Bayern (A)

Stuttgart (H)

Bremen (A)

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick

Von den Abstiegskandidaten hat der 1. FSV Mainz 05 wohl das schweste Restprogramm vor der Brust. An den letzten vier Spieltagen warten gleich vier Topteams. Am besten sieht es diesbezüglich für Hertha BSC aus. Kein einziger Gegner der Berliner wird es wohl ins internationale Geschäft schaffen.

FC Augsburg (Platz 11, 32 Punkte, 29:42 Tore)

Bielefeld (H)

Frankfurt (A)

Köln (H)

Stuttgart (A)

Bremen (H)

Bayern (A)

TSG Hoffenheim (Platz 12, 31 Punkte, 41:47 Tore)

Leipzig (A)

Mönchengladbach (H)

Freiburg (A)

Schalke (H)

Bielefeld (A)

Hertha (H)

Werder Bremen (Platz 13, 30 Punkte, 32:43 Tore)

Dortmund (A)

Mainz (H)

Union (A)

Leverkusen (H)

Augsburg (A)

Mönchengladbach (H)

Mainz 05 (Platz 14, 28 Punkte, 30:48 Tore)

Hertha (H)

Bremen (A)

Bayern (H)

Frankfurt (A)

Dortmund (H)

Wolfsburg (A)

Hertha BSC (Platz 15, 26 Punkte, 34:48 Tore)

Mainz (A)

Freiburg (H)

Schalke (A)

Bielefeld (H)

Köln (H)

Hoffenheim (A)

Arminia Bielefeld (Platz 16, 26 Punkte, 22:46 Tore)

Augsburg (A)

Schalke (H)

Mönchengladbach (A)

Hertha (A)

Hoffenheim (H)

Stuttgart (A)

1. FC Köln (Platz 17, 23 Punkte, 27:50 Tore)

Leverkusen (A)

Leipzig (H)

Augsburg (A)

Freiburg (H)

Hertha (A)

Schalke (H)

Schalke 04 (Platz 18, 13 Punkte, 18:71 Tore)

Freiburg (A)

Bielefeld (A)

Hertha (H)

Hoffenheim (A)

Frankfurt (H)

Köln (A)

