Bundesliga könnte längerfristig profitieren

Aber die Bundesliga kann aufgrund der ökonomisch bedeutsamen Exklusivität längerfristig profitieren, sofern das Hygiene- und Sicherheitskonzept weiter funktioniert und es nicht zu Infektionen durch die Spiele kommt. Andernfalls droht sogar ein Reputationsverlust.

Aber auch wenn die Premier League oder andere europäische Topligen wieder starten, kann sich der zeitliche Vorsprung noch auszahlen, weil sich Zuschauer an Klubs gewöhnen, Bindungen aufbauen und Spieler entdecken, erklärt Sportökonom Vöpel: "Im Sport sieht man immer wieder: Wenn man sich an eine Liga oder bestimmte Vereine gewöhnt hat, vielleicht auch so etwas wie eine Begeisterung oder Fanschaft geschlossen hat, bleibt man dabei. Und genau dieser Aufmerksamkeitseffekt kann dazu führen, dass man in der Folge im Merchandising, bei Fernsehrechten, im Sponsoring den Wert der Bundesliga erhöhen kann.“

Steigt die Attraktivität der Bundesliga auch für Spieler?

Wie groß die gestiegene Aufmerksamkeit tatsächlich ist, lässt sich nur schwierig messen. Aber es gibt Indikatoren, an denen sich das ablesen lässt. Sportökonom Daniel Weimar von der Uni Duisburg-Essen erstellt gerade eine Studie zum Nutzerverhalten in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Fußball in der Corona-Pandemie. Seit dem Re-Start der Liga Mitte Mai misst er beachtliche Zuwächse bei der Bundesliga. Besonders groß ist dieser bei Instagram.

"Ab dem Zeitpunkt der Bundesligaeröffnung, des ersten Spiels haben wir in der Bundesliga ungefähr einen 1,6-fachen täglichen Zuwachs an Followern im Vergleich zu vor Corona und immer im Vergleich auch zu allen anderen Klubs aus anderen Ligen“ , erläutert Weimar.

Denkbar ist auch, dass die Attraktivität der Bundesliga nicht nur für das internationale Publikum, sondern auch für Spieler steigt. In einer Krise wissen viele die Stabilität, einen guten Gesundheitsschutz im Land und die Kontinuität der Geschäftsfortführung zu schätzen, darauf weist Henning Vöpel hin.

Stand: 28.05.2020, 05:00