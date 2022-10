9. Spieltag in der Bundesliga Gipfelstürmer, Derbyzunder und Alonso-Debüt Stand: 06.10.2022 17:28 Uhr

Der Klassiker Borussia Dortmund gegen Bayern München steht am 9. Bundesliga-Spieltag einmal mehr im Blickpunkt. Aber es gibt weitere Begegnungen mit Erregungspotential wie zum Beispiel bei Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 dank des Debüts von Neu-Coach Xabi Alonso oder wie beim rheinischen Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln.

TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr)

Die Bremer Ballerbude trifft auf die viertbeste Abwehr der Liga. Mit 18 erzielten Toren haben die Norddeutschen derzeit die zweitbeste Offensive der Liga hinter dem FC Bayern (23). Für einen Aufsteiger ist das eine beachtliche Startbilanz, aber natürlich noch keine Garantie für das Saisonziel Klassenerhalt.

Dieser Blick in die Historie dürfte die Bremer allerdings freuen: Mit 18 Toren zu diesem Saisonzeitpunkt ist erst eine Mannschaft abgestiegen, und das ist lange her: Vor 49 Jahren traf es Hannover 96 in der Saison 1973/74. Mann der Stunde beim SVW ist Niclas Füllkrug, der mit sieben Treffen die Bundesliga-Torjägerliste anführt. Noch mehr Werder-Treffer gelangen zu diesem Zeitpunkt nur Rudi Völler in der Saison 1985/86 mit acht Toren.

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Der Trainerwechsel in Leverkusen stellt vor diesem Westduell alles andere in den Schatten. Xabi Alonso soll die Leverkusener zurück auf den Erfolgsweg führen, den der Werksklub überraschend verlassen hat. Der Spanier will erst einmal möglichst schnell in die Mannschaft hineinhorchen: "Zeit ist ein Luxus im Fußball. Wir haben viel zu tun, ich muss die Spieler kennenlernen und eine Verbindung herstellen, herausfinden, wie die Stimmung ist" , sagte Alonso bei seiner Vorstellung.

Mickrige fünf Punkte nach acht Spielen - Bayer geht mit der schwächsten Bilanz seit 40 Jahren in diesen Spieltag. Nur ein Pünktchen mehr haben die Schalker auf dem Konto, wo Trainer Frank Kramer deswegen auch langsam unter Druck gerät. Saisonübergreifend hat der frühere Bielefelder Trainer nur in diesem Jahr erst drei Spiele gewinnen können. Nach Leverkusen kommt Hoffenheim auf Schalke, dann geht es nach Bochum. Spätestens im Revierderby muss ein Sieg für Kramer her, damit die Diskussionen um seine Person nicht noch lauter werden.

FSV Mainz 05 - RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr)

Leipzig ohne Torwart Peter Gulacsi - das ist nur schwer vorstellbar. Seit der Bundesliga-Zugehörigkeit vor sechs Jahren verpasste der Ungar ganze sieben Bundeslgaspiele. Kurios: Er fehlte in jeder Saison genau einmal, nur in der Saison 2019/2020 war es zweimal. Jetzt wird es nach seiner Kreuzbandverletzung aus dem Spiel gegen Celtic Glasgow lange dauern, bis der 32-Jährige zurück im Tor ist.

Gut für Leipzig und Ersatzkeeper Janis Blaswich: Mainz und das Toreschießen zuhause - das war in dieser Saison bislang keine gute Kombination. Erst ein Treffer gelang vor eigenem Publikum und zwar am 7. Spieltag gegen Hertha BSC in der vierten Minuten der Nachspielzeit durch Anthony Caci. Das ist natürlich viel zu wenig.

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Eintracht kennt seit kurzem nur eine Richtung und zwar nach oben. Aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen holte kein Team mehr Punkte - nämlich zwölf. Von Platz 15 ging es hoch auf Rang sechs. Und alles spricht dafür, dass die eingeschlagene Richtung beibehalten wird, schließlich geht es zum Tabellenletzten nach Bochum.

Dort ist die Trendwende nach dem Trainerwechsel ausgeblieben. Unter dem neuen Coach Thomas Letsch war beim 0:4 in Leipzig noch nichts besser. Das soll sich aber bei Letschs Heimpremiere ändern. Schließlich wollen die Bochumer ihren Negativ-Rekord nicht weiter ausbauen. Ein Punkt nach acht Spielen bei einem Torverhältnis von minus 18 - so schlecht war noch kein Klub in der Bundesliga-Geschichte.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Über Fußball-Augsburg lacht wieder die Sonne. Drei Siege aus drei Spielen wie jetzt, das gab es zuletzt vor drei Jahren. Vier Siege nach acht Spieltagen hatte der FCA noch nie in seiner Bundesliga-Historie auf dem Konto - es läuft unter Neu-Coach Enrico Maaßen. Und an das letzte Aufeinandertreffen denken die Augsburger auch noch gerne zurück: Am 28. Spieltag der Vorsaison gab es ein 3:0 gegen die Wölfe.

Die zeigten allerdings zuletzt auch, dass sie es besser können als am Saisonbeginn. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen (gegen Stuttgart und in Frankfurt). Insgesamt könnte es aber ein eher zähes Ringen vor den jeweiligen Toren geben. Beide Mannschaften gaben in dieser Saison die wenigsten Torschüsse aller Klubs ab: Wolfsburg 85 und Augsburg 77. Für beide kamen dabei jeweils acht Tore heraus - nach dem VfL Bochum der Minuswert der Liga.

Borussia Dortmund - Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr)

Dortmund gegen die Bayern - und keines der beiden Topteams steht vor diesem Duell auf Platz eins. Das ist eine ungewöhnliche Tabellenkonstellation. Immerhin schossen sich die beiden Rivalen ordentlich warm für das ewige Gipfeltreffen - Bayern mit fünf Toren gegen Pilsen, Dortmund mit vier Treffern in Sevilla.

Bei den Gastgebern zeichnet sich der schon länger anbahnende Personalwechsel im Sturm ab. Youssoufa Moukoko wird wohl den bislang so enttäuschenden Neuzugang Anthony Modeste ersetzen. BVB-Trainer Edin Terzic hielt nach dem Sieg in Sevilla eine längere Lobrede auf seinen Youngster. "Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht" , sagte Trainer Edin Terzic, relativierte aber auch: "Ein gutes Spiel, das reicht nicht! Wir werden ihm sagen, dass er das häufiger machen soll." Am besten schon gegen die Bayern.

Die dürften aber recht gelassen ins Spitzenspiel gehen: Der FCB hat zehn der letzten elf Bundesliga-Spiele gegen Dortmund für sich entschieden, zuletzt gab es sogar sieben Münchner Siege in Folge - diese Serie zu knacken, wird nicht einfach.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr)

Dieser Mann dürfte den Gladbachern einiges an Kopfzerbrechen bereiten: Im Rückspiel der vergangenen Saison ragte Florian Kainz auf Kölner Seite mit einem Tor und einem Assist beim 3:1-Sieg heraus. Aktuell spielt der Österreicher wieder in guter Form, war zuletzt an zwei Toren beim Sieg gegen Dortmund beteiligt und kommt auf immerhin schon sieben Scorerpunkte. In der ligaweiten Scorerliste belegt Kainz derzeit den vierten Platz.

Bester Scorer bei Borussia Mönchengladbach ist Marcus Thuram, der gegen Bremen seinen vierten Treffer erzielte und unter Trainer Daniel Farke längst zur festen Größe geworden ist. Der Franzose begann einst als Linksaußen bei den Fohlen, Farke setzt ihn als zentrale Spitze ein. "Er ist immer noch ein junger Spieler und gerade dabei, sich an die zentrale Stürmerrolle zu gewöhnen. Da ist er noch nicht in Robert-Lewandowski-Sphären. Wenn er das wäre, hätte er wohl jetzt schon 15 Tore auf dem Konto ", sagte Farke und hofft auf eine bessere Chancenverwertung Thurams. Kainz oder Thuram - vielleicht spielt einer dieser beiden auch am Sonntag das Zünglein an der Derbywaage.

Hertha BSC - SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr)

Dass Michael Gregoritsch sich in Freiburg mittlerweile pudelwohl fühlt, ist an den Zahlen abzulesen. Gegen Mainz (2:1) gab der Stürmer zuletzt acht Torschüsse ab, damit egalisierte er seinen persönlichen Bundesligarekord nicht nur, es ist auch der ligaweite Saisonrekord. Vier Tore sprangen insgesamt für ihn dabei heraus. Vier Tore erzielte er in seinem Fußballerleben bislang auch schon gegen die Hertha, zum Matchwinner avancierte er bei seinen vorherigen Klubs gegen die Hertha aber noch nie.

Der Österreicher gewann überhaupt erst ein Spiel gegen Hertha BSC und zwar mit dem HSV - da wurde er aber als Joker eingesetzt und spielte nur eine Minute. Sollte es diesmal besser laufen und die Freiburger ihren sechsten Saisonsieg einfahren, könnte der neue Tabellenführer nach dem 9. Spieltag durchaus SC Freiburg heißen. Besser gestartet ist der SCF im übrigen auch noch nie: 17 Punkte und fünf Siege bedeuten Vereinsrekord. Nebenbei bemerkt: Freiburg ist mit drei Siegen und einem Remis auch das beste Auswärtsteam der Liga.

VfB Stuttgart - Union Berlin (Sonntag, 19.30 Uhr)

VfB gegen Union - das ist auch das Spiel alt gegen jung. Die Eisernen schicken in dieser Saison das Team mit dem zweithöchsten Durchschnittsalter auf den Rasen, nämlich 28 Jahre. Nur die Bochumer sind noch älter - 29,1 Jahre. Der VfB dagegen ist wieder mit seinen jungen Wilden am Start, Durchschnittsalter 24,0 Jahre. Die dritte Bundesliga-Saison in Folge stellen die Schwaben damit das jüngste Team.

Ob jung, ob alt - es stellt sich die Frage, wann die Stuttgarter den ersten Saisonsieg einfahren. Den braucht vor allem Trainer Pellegrino Matarazzo, über dessen mögliche Ablösung beim VfB längst diskutiert wird. So machen die Namen Adi Hütter und Sebastian Hoeneß am Neckar schon die Runde.

Um den Trainertausch abzuwenden, braucht es vor allem auch eine Leistungssteigerung auf der Torhüterposition. Florian Müller patzte bei den letzten beiden Auftritten, nachdem er beim 1:1 gegen die Bayern noch brilliert hatte. Gegen Frankfurt (1:3) sah er bei zwei Gegentoren nicht gut aus, auch gegen Wolfsburg (1:2) ließ er einen Schuss von Maximilian Arnold durch die Hände flutschen.