VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr)

Verkehrte Welt beim VfB: Zwei Abwehrspieler sind Toptorjäger mit jeweils drei Treffern, Marc Oliver Kempf und Konstantinos Mavropanos. Erst auf Platz drei folgt in Hamadi Al Ghaddioui (zwei Treffer) ein Angreifer. Sechs Verteidigertore sind mit Abstand Ligaspitze, kein anderes Team hat mehr als drei Tore durch Abwehrspieler erzielt.

Union geht da den klassischeren Weg mit einem torgefährlichen Angreifer: Taiwo Awoniyi hat in acht Spielen schon sechs Mal getroffen, belegt damit Platz vier der Liga-Torschützenliste. Er ist damit für die Hälfte aller Berliner Treffer verantwortlich. Union ist mittlerweile aus der Bundesliga kaum noch wegzudenken, mischt als Fünfter wieder oben mit. Fast vergessen, dass der Aufstieg in der Relegation 2018/19 eine Riesenüberraschung war. Der Gegner damals: der VfB Stuttgart.

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 19.30 Uhr)

Bis zu 20.000 Fans darf der VfL gegen Frankfurt ins Stadion lassen, 4.500 mehr als zuletzt. Und der jüngste Sieg gegen Mitaufsteiger Fürth könnte dazu beitragen, dass die Hütte voll wird. Bochum liegt als 15. nur noch einen Zähler und einen Platz hinter der schwach gestarteten Eintracht.

Die Frankfurter stehen so schlecht da, weil sie erst ein Spiel gewonnen haben, ausgerechnet das gegen Tabellenführer Bayern München. Ein Problem: die Abhängigkeit von Filip Kostic. In den Spielen, in denen Kostic seine insgesamt fünf Scorerpunkte gesammelt hat (zwei Tore und drei Vorlagen), hat die Eintracht jeweils mindestens einen Punkt geholt. In den beiden Spielen, in denen Kostic ohne Scorerpunkt blieb, setzte es eine Niederlage.

vs/sid/dpa | Stand: 22.10.2021, 07:30