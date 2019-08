Dieser Livestream ist ab dem 17.08.2019 18.00 Uhr abrufbar













Oliver Glasner (VfL Wolfsburg)

Oliver Glasner tritt beim VfL Wolfsburg ein schweres Erbe an. Der Österreicher soll die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Bruno Labbadia fortsetzen. Da der die "Wölfe" aber eher unerwartet in die Europa League führte, geht Glasner nicht ohne Erfolgsdruck in die Saison, auch wenn Manager Jörg Schmadtke Erfolg nicht am Tabellenplatz festmachen will. In Deutschland ist der 44-Jährige ein unbeschriebenes Blatt. In der vergangenen Saison führte er den Linzer ASK überraschend zur Vizemeisterschaft, zuvor war er in Ried und als Co-Trainer in Salzburg. Da es zwischen Schmadtke und Labbadia mit der Kommunikation nicht immer geklappt haben soll, bestelle Glasner kurz nach seinem Amtsantritt die Handwerker. "Ich habe eine Trennwand im Büro einreißen lassen, denn ich bin ein absoluter Teamplayer" , sagte er bei seiner Vorstellung.

Ante Covic (Hertha BSC)

Berlins Ante Covic

Ante Covic heißt der neue Trainer bei Hertha BSC. So richtig neu ist er aber nicht. Seit 2010 betreut er diverse Jugendteams, die zweite Mannschaft, war auch schon Interimstrainer der Profis und lief als Spieler mehrere Jahre für die "alte Dame" auf. "Ich kenne uns Berliner, ich weiß, wie wir ticken" , sagt er. Mit einer recht jungen Mannschaft will er offensiver zu Werke gehen als sein Vorgänger Pal Dardai das zuletzt gemacht hat - und er will mutiger spielen. "Ich will sie von der Leine lassen und das Spiel aktiver gestalten" , sagt der 43-Jährige, der auch taktisch viel variabler zu Werke gehen dürfte. Im Pokal beim VfB Eichstätt (5:1) hat das alles zuletzt schon ordentlich geklappt.

Alfred Schreuder (TSG 1899 Hoffenheim)

1899 Hoffenheim hat seinen langjährigen Coach Julian Nagelsmann an RB Leipzig verloren. Allzu viel ändern wird sich im Kraichgau aber vielleicht dennoch nicht. Denn der neue Trainer Alfred Schreuder war unter Nagelsmann schon Co-Trainer beim Klub. "In vielen Sachen ticken wir ähnlich. Zusammen hat es super geklappt" , sagt Schreuder: "Wir werden nicht viel ändern in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir wollen mutig und selbstbewusst, aber auch bodenständig agieren." Schreuder kommt von Ajax Amsterdam, wo er ebenfalls Co-Trainer war und wird von seinem Bruder Dick unterstützt.

Achim Beierlorzer (1. FC Köln)

Kölns Achim Beierlorzer