Das gab die die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Statt der fünf Bundesliga-Partien am Sonntag um 13.30 und der fünf Begegnungen am Montag um 20.30 Uhr, die es pro Spielzeit gibt, werden zehn Spiele am Sonntagabend um 19.30 Uhr stattfinden. Das zweite Sonntagsspiel wird um 17.30 Uhr statt um 18.00 Uhr angepfiffen. "Das ist mit allen Klubs besprochen und wurde auch von allen akzeptiert" , sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Keine weitere Zerstückelung geplant

Das Freitagsspiel (20.30 Uhr) bleibt genauso bestehen wie die fünf Spiele am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) und das Abendspiel (18.30 Uhr). Eine Zerstückelung wie in Spanien wolle er nicht, betonte Seifert. "Wir widerstehen der Verlockung, sechs, sieben, acht Anstoßzeiten zu haben. Wir glauben, dass das langfristig schädlich ist" , betonte der 50-Jährige.

Vorletzter Spieltag nicht mehr komplett am Samstag um 15.30 Uhr

Zudem werden am vorletzten Spieltag nicht mehr wie bisher alle Bundesliga-Partien parallel stattfinden, der Spieltag wird "normal" mit unterschiedlichen Anstoßzeiten ausgetragen.

Änderungen auch in der zweiten Liga

Das Zweitliga-Topspiel steht am Samstag um 20.30 Uhr statt am Montag auf dem Programm, die weiteren Zweitliga-Begegnungen am Samstag werden eine halbe Stunde später als bisher um 13.30 Uhr angepfiffen.

sid/dpa | Stand: 03.03.2020, 13:24