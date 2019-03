Das war es dann in der Saison 2018/19 mit den Länderspielpausen, die ja tatsächlich die Pausen zwischen zwei Bundesligaspieltagen sind. Vier dieser Pausen hat es in dieser Spielzeit gegeben. Folglich gab es jeweils auch die Fragen, ob die Pause denn jetzt zur rechten Zeit komme oder eben nicht.

Es wurde von den Trainern angeführt, dass es schwierig sei, mit einem so kleinen Kreis zu trainieren. Es wurde gehofft, dass alle Nationalspieler gesund zurückkommen. Es wurden Testspiele vereinbart, um den Rhythmus beizubehalten, es wird gehofft, schnell wieder den Rhythmus zu finden.

Die folgende Tabelle zeigt, dass es keine Mannschaft in der Bundesliga gibt, die nach Länderspielen signifikant andere Ergebnisse zustande bringt als in der übrigen Saison. Borussia Mönchengladbach führt die Tabelle an, weil es die drei Spiele gewann und dabei ein Tor mehr schoss als die Borussia aus Dortmund. Allerdings genoss die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking auch jeweils Heimrecht, und als es die Pausen im September, Oktober und November nach dem zweiten, siebten und elften Spieltag gab, waren die Gladbacher im Borussia-Park noch eine Macht.