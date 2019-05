Spannung pur vor dem Bundesliga-Finale 1991/92. Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund haben 50 Punkte auf dem Konto. Die Hessen führen die Liga an und können mit einem Sieg in Rostock alles klar machen. Doch den gibt es nicht. Die Eintracht verliert mit 1:2. Am Ende holt der VfB Stuttgart mit einem Sieg in Leverkusen und dem besseren Torverhältnis gegenüber Dortmund (Sieg in Duisburg) die Meisterschaft.