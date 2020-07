Wie die DFL die Rückkehr der Fans in die Stadien plant

Mit dem Leitfaden sollen sich die Klubs auf jede Art von Einschränkung oder Lockerung vorbereiten können.

Elf Stadien könnten theoretisch bald komplett öffnen

Die Infektionszahlen sollen bestimmen, ob ein Stadion gar nicht, teilweise oder sogar ganz geöffnet werden darf. Entscheidend soll dabei die sogenannte 7-Tage-Inzidenz im Landkreis des Klubs sowie in den angrenzenden Landkreisen sein. Diese Zahl sagt aus, wie viele Menschen in einer Region in sieben Tagen neu erkrankt sind - bezogen auf 100.000 Einwohner. Ist die Zahl hoch, sollen keine Zuschauer ins Stadion dürfen, bei einem mittleren Wert soll ein Stadion teilweise geöffnet werden dürfen und bei einer niedrigen Zahl wäre mit einem gewissen Vorlauf eine sukzessive Rückkehr zu einem Normalbetrieb vor ausverkauftem Haus denkbar - sofern die Schutzverordnungen der Bundesländer dies zulassen würden.

Es soll jeweils der Stand des Vortags eines Spiels gelten. Mit Stand vom Donnerstag (16.07.2020) sind nach einer Berechnung der Datenredaktion der Rheinischen Post damit alle Stadien der Bundesliga mindestens teilweise zugänglich. In elf Stadien wäre nach dieser Definition damit mittelfristig sogar ein ausverkauftes Stadion möglich - wenn keine Abstandsregeln gelten. Aktuell gelten sie aber, daher bleibt an allen Standorten derzeit nur eine Teilöffnung möglich.