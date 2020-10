Der FC Bayern scheint im Moment unaufhaltsam zu sein. Selbst der Ausfall von Serge Gnabry hat die Dominatoren der gegenwärtigen Fußball-Szene nicht davon abgehalten, am ersten Spieltag der Champions League Favoritenschreck Atletico Madrid mit 4:0 deutlich in die Schranken zu weisen. In der Bundesliga treffen die Münchener nun mit Eintracht Frankfurt auf ein vergleichsweise ausgeruhtes Team. Die Hessen konten sich die ganze Woche über auf ihr Topspiel bei den Bayern am Samstag vorbereiten. Das gilt auch für Hertha BSC, das bei RB Leipzig antritt und den FC Schalke 04, der zum Revierderby nach Dortmund reist. Haben diese Mannschaften soviel Kraft getankt, um eines der drei Top-Teams zu Fall zu bringen?

Bayern München - immer weiter trotz Corona-Ausfällen

Vier Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern wurde der Münchner Serge Gnabry positiv auf Covid-19 getestet. Der 25-Jährige muss in Quarantäne und wird in den kommenden Tagen erst einmal kein Stadion von innen sehen, das Spiel gegen die Eintracht wird er verpassen. "Ich war schockiert" , kommentierte Frankfurts Torhüter Kevin Trapp am Mittwoch den positiven Befund seines Nationalelf-Teamkollegen. So schnell wird Fußball zur Nebensache.

Dass die Partie in der leeren Münchner Arena am Samstag (15.30 Uhr) dennoch ausgetragen wird, liegt zum einen am Geschäft und zum anderen an den weiteren Münchner Testergebnissen: Diese fielen trotz direkten Kontakts zu Gnabry allesamt negativ aus. Dem direkten Duell des Tabellen-Zweiten mit dem Tabellen-Vierten steht also nichts im Wege.