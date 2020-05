Eigentlich hat Helmut Kremers so ziemlich alles mitgemacht mit dem FC Schalke 04. Der heute 71-Jährige war Spieler (226 Bundesliga-Partien) - lange Zeit mit seinem Zwillings-Bruder Erwin -, Manager, Trainer und auch Präsident des Klubs. Vieles im Leben des einstigen Defensivspezialisten drehte sich um den Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet. Eigentlich eine Liebe, die nie vergeht.

Am Samstag (16.05.2020) müssen die Schalker allerdings ohne Helmut Kremers auskommen. Der wird sich den Neustart der Bundesliga und damit das eigentlich größte und wichtigste Spiel für einen Schalker gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund nicht live im Fernsehen anschauen. "Ich mache eine Radtour und treibe Sport für mich" , sagte Helmut Kremers sportschau.de am Abend davor. "Ich kann das alles nicht verstehen. Das sieht doch aus wie ein Trainingsspiel, so ganz ohne Zuschauer. Und es lauern doch noch überall Gefahren. Die Spieler können sich infizieren, es könnten Fans zum Stadion kommen und einiges mehr."

Nebengeräusche und Misstöne ausblenden

Dabei ist ihm die Bedeutung der Begegnung durchaus bewusst. "Das Derby gegen Dortmund war früher schon genauso ein großes Thema wie heute" , sagt er. Aber dieses Mal - in Zeiten der Corona-Pandemie - kann er sich einfach nicht mit diesem "besonderen Spiel" anfreunden. Und so wie Helmut Kremers geht es auch vielen anderen Schalke-Anhängern.

Für Kremers' Herzensklub geht es beim Re-Start allerdings um nicht weniger als die Existenz. Ohne Bundesligaspiele könnte das Überleben des mit knapp 200 Millionen Euro verschuldeten Klubs schwierig werden. Und so versuchen die Verantwortlichen und auch die Spieler in diesen Tagen, alle Nebengeräusche und Misstöne auszublenden. "Die Vorfreude ist groß" , sagte etwa Sportvorstand Jochen Schneider am Anfang dieser Woche. Und auch Daniel Caligiuri, der in der Corona-Pause von einem Teilriss im Innenband genesen ist, ist der Meinung: "Wer jetzt nicht heiß ist, der ist hier falsch. "

Zweifel an der Leistungsfähigkeit bleiben

Wenn es nach den Schalkern geht, soll vor allem der Sport die Diskussionen dominieren. Sieben Spiele hatten sie vor der Zwangspause nicht gewinnen können. Es geht dem S04 auch darum, möglichst schnell zur guten Form am Beginn der Hinrunde zu finden. "Wir spielen nach dieser Pause nicht irgendein Spiel, sondern das Derby. Das macht es um einiges spannender. Und es sollte dazu beitragen, dass jeder Spieler auch die Fokussierung noch einen Ticken besser hinbekommt. Weil es DAS Spiel ist, weiterhin das größte der Saison. Und da muss es für uns unerheblich sein, dass niemand im Stadion ist" , sagt Chef-Trainer David Wagner.

Einen Einblick in die augenblickliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft haben nur der 48-Jährige und sein Trainerteam. Wagner lobt den Umgang seiner Spieler mit dieser außergewöhnlichen Situation allerdings in höchsten Tönen. "Viel besser, als die Jungs damit umgegangen sind, kann man das eigentlich nicht machen" , sagt der Fußballlehrer. Und doch bleiben Zweifel: "Das ist für uns wie ein erstes Testspiel vor Saisonbeginn. Keiner weiß, wo wir wirklich stehen."

Versuch eines Schlussspurts

Immerhin kann Wagner neben Caligiuri noch auf weitere, zum Teil lange verletzte Spieler zurückgreifen. Mittelfeldspieler Suat Serdar hat sich von einem Zehenbruch erholt, auch die Knieverletzung von Abwehrspezialist Salif Sané scheint ausgeheilt. Beide waren vor ihren Verletzungen feste Größen im Schalker Team.

Und auch der technisch versierte Spielgestalter Armine Harit will sich nach zuletzt schwächeren Leistungen mit seinem langen vermissten Hintermann Serdar wieder in besserer Form präsentieren. Lediglich Ozan Kabak, Benjamin Stambouli und Omar Mascarell werden nicht im Schalker Kader stehen, der aber wieder deutlich mehr Alternativen bietet.

Die Schalker, die derzeit Tabellenplatz sechs belegen, wollen sich mit einem gelungenen Schlussspurt noch auf die Champions-League-Ränge hieven. Ein Erfolg gleich zum Auftakt gegen den BVB würde der Mannschaft von David Wagner sicher viel Rückenwind für den Rest der Saison geben. Helmut Kremers wird sich darüber informieren. Am Abend in der Sportschau. "Interessieren wird mich das dann doch" , sagt er.

Stand: 16.05.2020, 08:00