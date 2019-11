Tobias Haupt hat bereits in jungen Jahren gespürt, dass sein Talent trotz idealer Statur für eine große Karriere als Fußballtorhüter nicht reichen würde. Klar, auf dem Bolzplatz hatte der gebürtige Landshuter immer versucht Oliver Kahn nachzuahmen, aber mehr als einige Einsätze für die Spielvereinigung Landshut und den SC Fürstenfeldbruck in der Bayernliga waren für ihn als Keeper nicht drin.

Stattdessen entwickelte er bald an der Uni besonderen Ehrgeiz und noch vor Vollendung des 30. Lebensjahres ereilte ihn die Berufung zum Professor im Sportmanagement. Inzwischen gilt der 35-Jährige als Leiter der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als einer der größten Treiber, um den deutschen Fußball zurück in die Weltspitze zu führen. Der schlaue Vordenker ist derjenige, der die aufrüttelnden Worte von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff mit Leben füllen muss - und dabei kann der berühmte Antrieb seines Immer-weiter-Vorbildes Kahn nur helfen.

Weniger Qualität und Quantität bei den Talenten

Bierhoff wiederholte am Montag (04.11.2019) auf einem Workshop in Berlin jenen Besorgnis erregenden Ist-Zustand, den er schon vor den Delegierten auf dem DFB-Bundestag beschrieb: "Wir haben die letzten Prozente zur Weltspitze verloren. Wir haben nicht mehr den Pool an Talenten in der Qualität und Quantität, den wir uns wünschen würden. Wir müssen den nächsten Schritt machen, und das haben alle verstanden. Es sehen alle, dass wir was tun müssen." Der für die Nationalmannschaften und Fußball-Entwicklung zuständige Direktor kann es keinem Bundesligist verübeln, der sich einen internationalen Kader zusammenstellt, weil "er bessere junge Spieler in England oder Frankreich findet" .

"Schockierend" nennt der 51-Jährige im Gespräch mit sportschau.de gerade die Statistik zu Einsatzzeiten deutscher U21-Nationalspieler in der Bundesliga. Beispiel: U21-Kapitän Johannes Eggestein verkommt wegen schwacher Leistungen gerade bei SV Werder zur Randfigur, obwohl sein größerer Förderer Florian Kohfeldt ihm vergangene Saison ganz viel Einsatzzeit spendierte. Bierhoff stimmt der These zu, dass medial zu Heilsbringern verklärte Akteure wie Kai Havertz (Bayer Leverkusen) noch einiges tun müssen, um wirklich auf dem obersten Level anzukommen. DFB und DFL seien sich immerhin einig, die Stagnation bei der Talentförderung, aber auch bei der Trainerausbildung gemeinsam aufzubrechen. Wobei Bierhoff ahnt, dass Geduld gefragt sein könnte: "Das geht nicht Knall auf Fall."

16 Manager reisen in die USA

Sein Akademieleiter Haupt hat nach seiner Einarbeitung Anfang 2018 inzwischen die meisten Bundesligisten persönlich besucht. Der Bierhoff-Intimus weiß, dass die erste Liga ins erste Ruderboot gehört, um andere Wege einzuschlagen. Wenn sich die Elite beim Wissenstransfer und Reformprozess sperren würde, käme an der Basis schon mal gar nichts an. Insofern ein Erfolg, dass 16 Bundesliga-Manager demnächst zu einer bisher einmaligen Fortbildungsreise in die USA aufbrechen.