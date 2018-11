Es hat ein bisschen gedauert, bis die Verantwortlichen bei Hannover 96 das Wort "Abstiegskampf" in den Mund genommen haben. Aber im Verlauf der Woche haben sie sich dann doch dazu durchgerungen. Ausschlaggebend war dafür allerdings keine weitere Niederlage in der Bundesliga, sondern die Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg in der 2. Runde des DFB -Pokals. Vor dem 0:2 gegen den VfL hatte Hannovers Klubpräsident Martin Kind das Wort noch vermieden. "Das wäre zu früh" , erklärte Kind. Nach dem mutlosen Pokal-Auftritt des Teams war der Zeitpunkt dann aber doch gekommen, den Abstiegskampf auszurufen.

Auswärts seit 17 Spielen sieglos

"Man sieht, dass wir im Abstiegskampf sind. Da gibt es nichts zu beschönigen" , urteilte Manager Horst Heldt. Sechs Punkte hat Hannover 96 aus neun Spielen geholt. Das ist Hannovers schlechteste Ausbeute seit 30 Jahren. Damals stiegen die 96er am Ende der Saison 1988/89 sang- und klanglos ab. Kein Wunder also, dass Präsident Kind die Parole ausgibt, man möge doch bitte bis zur Winterpause das Tabellenmittelfeld in Sichtweite behalten. "Es ist eine kritische Situation, wir müssen da realistisch sein. Wir müssen versuchen, schrittweise da unten rauszukommen. Das wird ein längerer Prozess" , sagte Kind.

Dafür, dass am Samstag (03.11.2018) beim Auswärtsspiel bei Schalke 04 weitere Zähler dazukommen, spricht nach den zuletzt gezeigten Leistungen allerdings nicht sehr viel. Auswärts hat Hannover 96 schon seit 17 Spielen nicht mehr gewonnen. Gegen Wolfsburg trafen die Spieler häufig die falschen Entscheidungen, wohl auch weil der magere Saisonstart die Mannschaft verunsichert hat.

Breitenreiter bemüht schon Durchhalteparolen

Trainer André Breitenreiter betont, dass im Training vieles von dem funktioniere, was dann im Spiel daneben geht. " Wenn man permanent früh in Rückstand gerät, dann ist das leider so. Das ist Fußball, es sind alles Menschen" , sagte er nach dem Pokal-Aus. " Wir sehen, dass die Jungs Moral beweisen, nicht zusammenfallen wie ein Kartenhaus, sondern alles versuchen. Momentan reicht es leider nicht, um Tore zu erzielen oder Rückstände zu drehen, was uns in der letzten Saison oft gelungen ist. Wir brauchen dieses Aha-Erlebnis, daran müssen wir weiter arbeiten." Auch der Coach spricht vom Abstiegskampf und manche seiner Aussagen klingen dann auch schon verdächtig nach Durchhalteparolen: "Wir müssen die Köpfe hochnehmen und benötigen einfach Punkte. Egal, ob mit schönem Fußball oder einer dreckigen Leistung."

Füllkrug mit Ladehemmung und Knieproblemen

In der vergangenen Saison war Angreifer Niclas Füllkrug ein wichtiger Faktior für den Klassenerhalt. 14 Saisontreffer standen am Ende für ihn zu Buche - Platz drei in der Torjägerliste. In dieser Saison traf Füllkrug erst zwei Mal. Und beide Partien, in denen er traf, gingen verloren. Von seinen jüngsten 15 Torschüssen fand keiner den Weg ins Tor, das ist für einen Mittelstürmer schon eine veritable Ladehemmung. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt aber. In der vergangenen Saison hatte er nach neun Spieltagen ebenfalls erst zwei Treffer auf dem Konto. Beim Pokalspiel gegen Wolfsburg fehlte Füllkrug wegen Knieproblemen, und ob er gegen Schalke mitwirken kann, ist ebenfalls fraglich.

Wichtig wäre aber auch, dass sich die Mannschaft der Situation stellt. Wohl auch deshalb haben Manager Heldt und Trainer Breitenreiter das Wort "Abstiegskampf" vom Index genommen. Unmittelbar nach der Pokal-Partie gegen Wolfsburg hatte Hannovers Kapitän Waldemar Anton auf die Frage danach nämlich noch erklärt: "Das würde ich jetzt noch nicht sagen." Inzwischen dürfte aber auch er seine Meinung geändert haben. "Doch, wir sind da drin" , ließ Heldt den Kapitän wissen.

red | Stand: 01.11.2018, 14:54