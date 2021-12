Was Sie sonst noch wissen sollten: Auswärtssspiele sind keine Augsburger Stärke. Der FCA ist saisonübergreifend seit dreizehn Auswärtsspielen sieglos, seit Ende Februar holte der Klub in der Fremde nur drei von 39 möglichen Punkte. Und in der Saison 2021/22 hat Augsburg nur dreimal auswärts getroffen - es sind Statistiken, von denen sie in Köln gerne lesen werden.

Außerdem wichtig: