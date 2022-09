Vorschau auf den 5. Spieltag Bundesliga - BVB in Freitagslaune, Bayern bei den "Kompakten" Stand: 01.09.2022 20:56 Uhr

Dortmund spielt freitags besonders gern, Leverkusens Patrick Schick mutiert zum Chancentod, und Union Berlins "Eiserne" hätten auch einen anderen Spitznamen verdient. Alles Wichtige zum 5. Bundesliga-Spieltag.

Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr)

Die Freitags-Siegesserie der Dortmunder Borussen ist ja schon ein wenig beängstigend. Der BVB hat keines der jüngsten 32 Bundesliga-Heimspiele an einem Freitagabend verloren, es gab 24 Siege und acht Unentschieden. Zum bisher letzten Mal gab es an diesem Wochentag im Januar 2004 eine Heimniederlage, damals unterlag man dem Erzrivalen Schalke 04. Auch Hoffenheim bekam die gute Freitags-Laune schon zu spüren. Beim jüngsten Besuch in Dortmund gab es eine 2:3-Niederlage.

Interessant ist, dass beide Mannschaften zurzeit als unberechenbar gelten. Die Borussia erzielte in dieser Saison zehn Pflichtspieltore, und es gab zehn verschiedene Schützen! Das liegt vor allem daran, dass Erling Haaland seine Treffer jetzt für Manchester City macht. Ähnlich läuft es in Hoffenheim. In der Bundesliga erzielten die Kraichgauer bislang acht Tore, und die gingen auf das Konto von sieben verschiedenen Spielern.

An seinen jüngsten Besuch in Dortmund wird sich Hoffenheims Traner André Breitenreiter nicht so gerne zurückerinnern, kam er doch mit Hannover im Januar 2019 böse mit 1:5 unter die Räder und wurde entlassen. Sein BVB-Kollege Edin Terzic hingegen feierte gegen Hoffenheim als Ersatz für den damals erkrankten Chef Lucien Favre im Februar 2019 gegen Hoffenheim seine Bundesliga-Premiere - Endstand 3:3.

Video Dortmund gegen Hoffenheim Besondere Partie für Terzic und Breitenreiter Gegen Hoffenheim saß Dortmunds Trainer Edin Terzic erstmals als Cheftrainer auf der Bank. Auf der Gegenseite hat André Breitenreiter eine Rechnung mit den Dortmundern offen.

1. FC Union Berlin - Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Urs Fischers Lieblingswort ist "kompakt" - in allen Varianten. "Kompakt stehen", "kompakt bleiben", manchmal sagt er auch "Kompaktheit". Vielleicht sollte man die "Eisernen" von Union Berlin deshalb lieber in die "Kompakten" umtaufen. Jedenfalls mündet diese Kompaktheit nicht selten in schnelle Konter und dann in Tore, das hat die Berliner in der Liga auf Platz zwei katapultiert. Saisonübergreifend ist Union seit elf Bundesliga-Partien ungeschlagen, so lange wie aktuell kein anderes Team.

Deshalb darf man auch von einem wirklichen Spitzenspiel sprechen, wenn das Fischer-Team den Tabellenführer aus München erwartet. Schließlich stellen die Köpenicker hinter dem FC Bayern (16) die zweitbeste Offensive der Bundesliga. Der Rekordmeister hat sich am vergangenen Wochenende schon an Borussia Mönchengladbach die Zähne ausgebissen – oder besser gesagt an dessen Torwart Yann Sommer. Der war nämlich auch sehr kompakt.

Video Bundesliga-Spitzenspiel Union fordert die Bayern: Stolpert der Rekordmeister? Als Tabellenzweiter empfängt Union Berlin Spitzenreiter Bayern München. Die wichtigsten Fakten zur Partie.

Bayer Leverkusen - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Leverkusen hat am vergangenen Spieltag den ersten Dreier der Saison geholt und damit die Nerven aller Beteiligten unter dem Bayer-Kreuz ein wenig beruhigt. Mit dem SC Freiburg kommt jetzt aber ein Spitzenteam ins Rheinland - neun Punkte, zwei Auswärtssiege, vor dem Spieltag Tabellen-Dritter. Den Sieg in Mainz hat Leverkusen zudem teuer bezahlt, denn in Piero Hincapie und Mitchel Bakker flogen gleich zwei Spieler mit Gelb-Rot vom Platz.

Besonders gut drauf bei den Freiburgern ist Vincenzo Grifo. Der ist nicht nur der aktuell beste Freiburger Torschütze, er darf sich jetzt auch als italienischer Rekord-Torschütze in der Bundesliga-Geschichte bezeichnen. Zuletzt holte er in der Rangliste den ehemaligen Bayern-Stürmer Luca Toni ein.

Video Bundesliga Freiburg und sein Sport-Club - Der ultimative Kick Was sind die Geheimnisse des Erfolgs beim SC Freiburg? Ein Blick hinter die Kulissen des Fußball-Bundesligisten. Mit dabei: Kapitän Christian Günter, Trainer Christian Streich, Sportvorstand Jochen Saier sowie Fans und Wegbegleiter des Clubs.

Bei Leverkusen mutiert Patrick Schick - seines Zeichenes eigentlich ebenfalls Toptorschütze - mittlerweile zum Chanentod. Er ließ schon vier glasklare Möglichkeiten liegen, kein Bundesliga-Spieler vergab mehr. Vielleicht klappt es ja jetzt im Zusammenspiel mit Callun Hudson-Odoi besser. Der Flügelspieler kam unter der Woche leihweise vom FC Chelsea.

VfB Stuttgart - FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr)

Der FC Schalke hat in der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft, das gleiche Kunststück vollbrachte der VfB Stuttgart im Spieljahr 2019/20. Danach spielten die Schwaben eine Klasse-Saison als Aufsteiger und überstanden mit Ach und Krach auch das verflixte zweite Jahr. Vor allem daran, dass der VfB auch in schweren Zeiten die Ruhe bewahrt und an Trainer Pellegrino Matarazzo festgehalten hat, kann sich Schalke ein Beispiel nehmen.

Stuttgart und Schalke gehören zu den fünf Bundesligisten, die in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen haben. Das soll sich jetzt ändern. Kurios für Statistiker: Für beide Klubs geht es gegen den jeweiligen Lieblingsgegner. Stuttgart feierte gegen Schalke die meisten Bundesliga-Siege (43), umgekehrt hat aber auch Schalke gegen kein Team öfter gewonnen als gegen den VfB (38 Mal). Und nur in 17 der bisherigen 98 Duelle gab es ein Unentschieden. Die Chancen stehen also gut, dass eines der beiden Teams im direkten Duell den ersten Saison-Dreier einfährt.

VfL Bochum - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Der VfL Bochum steht als einziges Team der Bundesliga nach vier Spieltagen noch ohne Punkt da. Gegen Werder Bremen soll sich das jetzt ändern, am besten mit einem Sieg. Schließlich ist so ein Aufsteiger daheim ja ein gefundendes Fressen, oder?

Eher nicht. Denn die Grün-Weißen sind eine echte Bereicherung für die Liga und lieferten beim 3:2 in Dortmund und beim 3:4 gegen Frankfurt jeweils ein ordentliches Spektakel. Zehn Tore haben sie schon geschossen, allerdings auch schon zehn geschluckt. Deshalb fragen sich jetzt nicht wenige Beobacher, ob die Hanseaten mit dieser bisher löchrigen Abwehr die Saison gut überstehen.

Für Statistik-Liebhaber ist die Sache sonnenklar. Auswärts sind die Grün-Weißen seit dem 12. März ungeschlagen. Das 1:2 in Heidenheim ist bisher die einzige Auswärtsniederlage unter Trainer Ole Werner. Der VfL Bochum hat dagegen saisonübergreifend die jüngsten fünf Bundesliga-Spiele allesamt verloren. Und der Haussegen hängt schief. Trainer Thomas Reis soll angeblich im Sommer mit dem FC Schalke über einen Wechsel verhandelt haben.

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)

Die Statistik lügt ja nicht, sagt man. Irgendwie waren die Kölner in dieser Saison immer einen klitzekleinen Tick besser als die Wolfsburger. Der VfL hatte diese Saison 55 Prozent Ballbesitz, Köln 56 Prozent, Wolfsburg brachte 82 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler, Köln 83 Prozent. Wolfsburg gewann 49 Prozent seiner Zweikämpfe, Köln 50 Prozent. Wolfsburg lief 448 Kilometer, Köln 465. Wolfsburg gab 45 Torschüsse ab, Köln 55. Das macht dann wohl unter dem Strich den Unterschied zwischen einer ungeschlagenen Mannschaft und einem noch sieglosen Team aus.

Noch sieglos sind nämlich die Wolfsburger. Dabei sollte unter dem neuen Trainer Niko Kovac alles besser laufen. Doch das Team tut sich noch schwer mit dem neuen Spielsystem, das vor allem auf Kontrolle ausgelegt ist. Dabei vergessen die "Wölfe" nämlich das Toreschießen, nur zwei Treffer gab es bisher. Sollte nun auch das Heimspiel gegen Köln nicht gewonnen werden, könnte es ungemütlich werden. Kein Sieg aus den ersten drei Heimspielen gab es zuletzt in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18, an deren Ende der VfL Wolfsburg den Klassenerhalt jeweils erst in der Relegation schaffte.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr)

Die Teams, die ja im Frühjahr mit dem Triumph in der Europa League und dem Sieg im DFB-Pokal für Furore gesorgt hatten, feierten jeweils erst am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg. Da ist es sonnenklar, dass beide jetzt nachlegen wollen. Das direkte Duell ist aber remisverdächtig. In den bisherigen zwölf Partien gab es sieben Unentschieden, unter anderem endeten die jüngsten vier Aufeinandertreffen in der Bundesliga ohne einen Sieger.

Vom Papier her spielt dabei auch Frankfurts Trainer Oliver Glasner eine große Rolle. Der traf in der Bundesliga bisher sechsmal auf RB Leipzig und alle sechs Partien gingen remis aus (vier mit Wolfsburg und zwei mit Frankfurt). Das Unentschieden Nummer sieben wäre ein neuer Bundesliga-Rekord. Wenn bei dieser Paarung überhaupt ein Team den Platz als Sieger verließ, dann war es bislang übrigens immer die Heimmannschaft.

Video Transferfenster Tedesco: "Wettbewerbsverzerrung" Leipzigs Trainer Domenico Tedesco führt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt Gründe für eine Verkürzung der Transferphase an.

Auch nach der Rückkehr von Timo Werner läuft bei Leipzig fast alles über Christopher Nkunku. Der Franzose gab die meisten Torschüsse bei RB ab, erzielte zwei Drittel der Leipziger Bundesliga-Tore (vier von sechs) und liegt damit aktuell gemeinsam mit Unions Sheraldo Becker an der Spitze der Torschützenliste. Aber vielleicht fällt Remis-König Glasner ja zu dem Thema etwas ein.

FC Augsburg - Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr)

Es ist das Duell zweier Sorgenkinder. Augsburg hat nach vier Spieltagen erst drei Punkte eingefahren, die Hertha ist auch nach fünf Pflichtspielen unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz noch ohne Sieg. So einen Fehlstart als Hertha-Trainer legte zuletzt Pal Dardai in seiner zweiten Amtszeit hin. Dardai konnte dann aber sein sechstes Spiel mit den Berlinern gewinnen - gegen den FC Augsburg.

Die bayrischen Schwaben sind ohnehin der Lieblingsgegner der Berliner. Gegen keinen Bundesligaklub war Hertha erfolgreicher als gegen den FCA, gegen keinen anderen aktuellen Erstligisten haben die Berliner eine so gute Bilanz wie gegen Augsburg. Um die auszubauen, muss es aber in der Offensive besser werden. Hertha ist nach drei 0:1-Niederlagen in Folge seit 267 Minuten ohne Torerfolg.

Ein Wiedersehen gibt es für Marco Richter. Der Herthaner war gegen Dortmund nur wenige Wochen nach der Schockdiagnose Krebs auf den Bundesliga-Rasen zurückgekehrt, jetzt kommt er heim. Beim FCA schaffte es Richter von der Jugendabteilung über die 2. Mannschaft bis zum Bundesliga-Spieler und U-21-Nationalspieler.

Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach ist unter dem neuen Trainer Daniel Farke noch ungeschlagen. Acht Punkte nach vier Runden sind die beste Ausbeute seit 35 Jahren. Sogar für den FC Bayern München reichte es zuletzt nur zu einem 1:1, was die "Fohlen" aber vor allem ihrem Schlussmann Yann Sommer zu verdanken hatten.

Lange ungeschlagen waren auch die Mainzer - nämlich mehr als vier Monate. Doch dann kam Leverkusen und gewann mit 3:0. Doch jetzt dürfen die 05er ja wieder auswärts ran, wo sie bisher erfolgreicher sind und sechs ihrer acht Punkte holten. Ein Dreier in Gladbach, und die Mainzer hätten ihren Vereins-Rekord eingestellt. Siege gegen Gladbach haben für Mainz aber Seltenheitswert. Nur eine der jüngsten zwölf Partien konnten die 05er gewinnen.

Bemerkenswert in Gladbach ist die Entwicklung von Marcus Thuram. Der Linksaußen wird von Daniel Farke konsequent als Mittelstürmer gebracht. In drei der vier Bundesliga-Spiele dieser Saison traf der Franzose und hat nun mit drei Treffern schon seine Ausbeute aus der kompletten Vorsaison erreicht.