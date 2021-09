1. FC Köln - RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr):

Wer drei Tore gegen Manchester City schießt, sollte eigentlich mit Selbstvertrauen in ein Gastspiel beim 1. FC Köln gehen. Wer aber auch sechs kassiert und damit im sechsten Pflichtspiel der Saison die vierte Niederlage einfährt, kann nicht zufrieden sein. Erst recht nicht, wenn es um RB Leipzig geht. Ein Punktverlust in Köln würde dem Saisonstart des Brauseklubs endgültig das Prädikat "Fehlstart" verpassen.

Die Kölner, die auf den gesperrten Florian Kainz verzichten müssen, sind hingegen hervorragend in die Saison gekommen. Wie gut die Elf von Steffen Baumgart allerdings den späten Ausgleich gegen Freiburg verkraftet hat, dürfte dann doch interessant werden. Für die Rheinländer spricht auch die Bilanz aus der letzten Spielzeit: Da gelang ein Sieg und ein Remis. RB-Trainer Jesse Marsch dürfte sehr daran gelegen sein, dass sich das nicht fortsetzt.

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (Sonntag, 15.30 Uhr):

Drei Tore erzielt Bayer Leverkusen in dieser Saison bisher im Schnitt pro Bundesligaspiel. Eine starke Bilanz für die Mannschaft von Gerardo Seoane. Dass drei Treffer am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund nicht für einen Punktgewinn reichten, sorgte dafür, dass die Werkself auf Rang sechs fiel. Von dort soll es aber schnell wieder nach oben gehen in Richtung Champions-League-Plätze.

Gegner VfB Stuttgart muss seine bisher doch recht wacklige Defensive stabilisieren, wenn die Schwaben sich aus dem Mittelfeld eher in Richtung Europa als in Richtung Abstiegskampf orientieren wollen. Drei Pflichtspiele ist der VfB jetzt schon ohne Sieg, mit Neuzugang Omar Marmoush, der gegen Frankfurt spät immerhin noch einen Punkt sicherte, soll sich das schnell ändern. Vorteil VfB: Leverkusen dürfte nach der Europa-League-Partie gegen Ferencvaros rotieren.

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr):

Nico Schulz und Thorgan Hazard könnten beim BVB die Anzahl personeller Alternativen wieder erhöhen - gerade rechtzeitig zum Ende der ersten "Englischen Woche". In der letzten Saison verlor Dortmund das Hinspiel in Berlin mit 1:2 - allerdings spielte damals auch ein gewisser Erling Haaland nicht. In den beiden Duellen mit den Eisernen, in denen der Norweger auf dem Rasen stand, lautet die Bilanz aus Dortmunder Sicht: Zwei Siege, 7:0 Tore.

Union hat allerdings ebenfalls allen Grund für ordentlich Selbstvertrauen, der Klub steht ohne Saisonniederlage auf Platz acht - die kurzen Erholungspausen nach internationalen Einsätzen ist man bei den Berlinern zudem jetzt schon gewohnt. Auch personell sieht es für Trainer Urs Fischer gut aus. Bis auf den angeschlagenen Kevin Möhwald, bei dem ein Einsatz fraglich ist, kann Fischer aus dem Vollen schöpfen.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 19.30 Uhr):

Der Tabellenführer empfängt den Fünfzehnten - und für Frankfurts Trainer Oliver Glasner ist es eine Rückkehr an alte und erfolgreiche Wirkungsstätte. Auch wenn bei der Trennung durchaus ein paar Gewitterwölkchen über der Autostadt hingen, führte Glasner den VfL bis in die Königsklasse. Dort spielten seine ehemaligen Schützlinge unter der Woche 0:0 gegen Lille - und die stabile Defensive ist es auch, die den VfL zu vier Siegen in vier Spielen geführt hat. Die Tordifferenz: 6:1.

Mark van Bommel hat die auch unter Glasner schon sattelfeste Abwehr noch einmal mit ordentlich Zement versehen. Bis auf die Langzeitausfälle können beide Trainer voraussichtlich auf ihr bestes Personal zurückgreifen - gut möglich, dass beide nach den Europapokalspielen ein bisschen rotieren werden.