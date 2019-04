Die Bundesliga in Europa - alles halb so schlimm?

Felix Magath gibt sich ziemlich sicher. "Wenn man international erfolgreich sein will, muss man auch den internationalen Regeln folgen. Es wird letztendlich kein Weg an der Öffnung für Investoren vorbeiführen" , sagte er bei "Sportbuzzer". Die Argumente scheint er derzeit auf seiner Seite zu haben, schließlich schieden die Bundesliga-Klubs im Achtelfinale der Champions League komplett aus. Doch steht es wirklich so schlecht um den deutschen Klubfußball in Europa?

Beste Saison seit 2015/16 - jetzt schon

Ein Blick auf die in Kneipen häufig zitierte "Fünf-Jahres-Wertung", die in Wahrheit "Länder-Koeffizient" heißt, lässt andere Schlüsse zu. Die Bundesliga mit ihren Klubs holte in dieser Saison 14,928 Punkte für die Wertung - der 2:0-Sieg von Eintracht Frankfurt im Rückspiel gegen Benfica Lissabon im Viertelfinale der Europa League ist dabei bereits eingerechnet.

Die Bundesliga ist damit keinesfalls auf dem Weg in eine internationale Bedeutungslosigkeit. 14,928 Punkte sind jetzt schon deutlich mehr als in der tatsächlich katastrophalen Saison 2017/18 mit 9,857 Punkten und der Saison 2016/17, als die Bundesliga 14,571 Punkte holte. Die aktuelle Saison ist also die beste seit drei Jahren und taugt damit kaum als Zeugnis einer neuen großen Schwäche.

Italien bald wieder in Reichweite

Rang vier in der sogenannten "Fünf-Jahres-Wertung", der vier Startplätze in der Champions League und drei in der Europa League garantiert, ist für die Bundesliga nicht in Gefahr. Der Vorsprung auf Frankreich wird sich am Saisonende zwar etwas verkleinern, ist mit mehr als 13 Punkten aber mittelfristig nicht einholbar. Der Blick nach oben lohnt sich eher: Italien hat nur noch etwas mehr als drei Punkte Vorsprung, in der vergangenen Saison waren es noch fast fünf.

Interessant an der Rangliste ist die Spalte der Saison 2014/15, die in der kommenden Saison aus der Wertung fallen wird. Dort hatte Italien mit 19,000 Punkten einen überdurchschnittlich hohen Wert. Dieser wird nun gestrichen - für die Bundesliga die Chance, auf Platz drei zu springen.