Am 29. Spieltag machen die Bayern den Sack zu: klarer 4:1-Erfolg beim FC Augsburg. Und das, obwohl die Schwaben in der ersten halben Stunde mit viel Engagement deutlich überlegen und mit 1:0 verdientermaßen in Führung gegangen waren. Dann aber nutzten die Münchner ihre erste Chance und zeigten all das, was sie verdientermaßen zum 28. Mal zum deutschen Meister machte. "Das ist immer ein ganz spezieller Moment" , sagte Franck Ribéry , der an diesem Tag seinen 35. Geburtstag feierte, "du weißt, du bist Meister und das war wichtig für uns."