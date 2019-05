Abseits des Rasens:

Niko Kovac ist in seiner ersten Saison als Trainer des FC Bayern auf dem Weg zum Double, trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte, er werde nach dem Pokalfinale abgelöst. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Eintracht gab Kovac Einblcike in seine Gefühlswelt: "Das Jahr war sehr aufschlussreich, sehr lehrreich, ich habe vieles mitbekommen. Ich habe auch gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben. Der Mensch ist schon eine sehr, sehr schwierige Spezies." Ins Detail ging der 47 Jahre alte Trainer nicht, mahnte aber an, dass gewisse Grenzen nie unterschritten werden dürften. Er wolle kein "Moralapostel" sein, führte Kovac aus, bevor er sagte: "Ich bin als Mensch so erzogen worden, dass ich so, wie ich einen behandele, auch behandelt werden möchte. Wir müssen einfach lernen, dass unsere Welt besser werden muss. Wir müssen einfach mal den Mitmenschen sehen, mehr Empathie an den Tag legen."

Schiedsrichter:

Sascha Stegemann pfeift das Spiel der Bayern, Manuel Gräfe wird in Gladbach pfeifen. Gräfe war bereits am 33. Spieltag in den Meisterkampf involviert: Beim 0:0 der Bayern in Leipzig verwehrte er dem Treffer von Leon Goretzka zum vermeintlich titelbringenden 1:0 wegen einer Abseitsstellung von Robert Lewandowski die Anerkennung.

Der Titelkampf in der Sportschau:

Die Sportschau mit Ausschnitten von allen Partien des 34. Spieltags beginnt am Samstag (18.05.19) schon um 17.30 Uhr. Vom Spiel zwischen den beiden Borussias in Gladbach wird Steffen Simon berichten, in München schaut sich Gerd Gottlob genau an, ob die Bayern zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder im eigenen Stadion Meister werden.

red/dpa/sid | Stand: 17.05.2019, 08:43