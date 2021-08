Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr)

Zum 20. Mal findet das inzwischen traditionelle Bundesliga-Auftaktspiel mit dem aktuellen Titelträger nun statt. Noch nie konnte der Meister, der meist FC Bayern München hieß, in diesem Duell bezwungen werden. 15 Siege des Titelverteidigers stehen vier Remis gegenüber. Aber diesmal sind die Bayern auswärts gefragt, gehen noch ohne Sieg unter Trainer Julian Nagelsmann ins erste Pflichtspiel und haben defensiv Personalprobleme. Neben Lucas Hernandez fehlt nun auch dessen Landsmann Benjamin Pavard - dafür ist aber immerhin Alphonso Davies wieder fit - wenn auch noch nicht für 90 Minuten, so Nagelsmann.

Während bei den Bayern zwei Franzosen ausfallen, ist bei der Borussia Marcus Thuram voraussichtlich wieder im Kader. Die Gladbacher haben durchaus eine Chance, im eigenen Stadion mit der Tradition zu brechen und den Meister zu besiegen, müssen sich aber vor allem offensiv gegenüber dem 1:0 im Pokal über den 1. FC Kaiserslautern deutlich steigern.

VfL Wolfsburg - VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL gegen VfL. Unterschiedliche Vorzeichen. Während man in Bochum im ersten Bundesligaspiel seit elf Jahren so gar keinen Druck verspürt - schon gar nicht gegen einen Champions-League-Teilnehmer - sieht es bei den "Wölfen" schon düster aus. Nach dem Wechselfehler im Pokal, der gegebenenfalls das Aus bedeuten kann, und fünf Testspielniederlagen in der Vorbereitung steht Trainer Mark van Bommel in der Autostadt direkt unter Beobachtung.

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel

Personell sieht es für für Bochum etwas dünner aus - das Fehlen von Eduard Löwen schmerzt wohl am meisten. Danny Blum ist zwar zurück im Training, aber für den Kader noch keine Option. Auch Konstantinos Stafylidis und Gerrit Holtmann müssen passen. Besonders spannend: Wie schlägt sich die junge Bochumer Verteidigung gegen einen Stürmer wie Wout Weghorst, dessen Format Armel Bella Kotchap, Maxim Leitsch und Co. bisher wohl eher selten begegnet ist? Trainer Thomas Reis möchte allerdings bei aller defensiver Absicherung die eigene offensive Spielanlage nicht völlig aufgeben.

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen

Die Personalprobleme, mit denen sich Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane vor seinem Bundesligadebüt herumschlagen muss, sind durchaus problematisch. Lucas Alario, Karim Bellarabi, Timothy Fosu-Mensah, Florian Wirtz und Edmond Tapsoba wären allesamt Kandidaten für eine Startelf gewesen und werden wohl alle ausfallen. Womöglich muss sogar der Brasilianer Paulinho, der eigentlich erst am Montagabend von seiner Olympia-Teilnahme zurückkehrte, direkt von Beginn an ran.

Seoanes Landsmann Urs Fischer hat indes einen ziemlich vollen Kader zur Verfügung und hat vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn des Vorjahres die Quahl der Wahl. Beide Teams kämpfen gegen einen kleinen Auftaktfluch: Union verlor beide Bundesliga-Auftaktspiele der Geschichte relativ deutlich mit 0:4 gegen Leipzig und 1:3 gegen Augsburg - alle zuhause. Bei Bayer sieht es nicht viel besser aus: Nur einmal ging Leverkusen in den fünf jüngsten Spielzeiten mit einem Dreier aus dem ersten Spieltag.

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

Der VfB Stuttgart wird zumindest zum Saisonstart personell ein anderes Gesicht zeigen als in der so erfolgreichen vergangenen Spielzeit. Torhüter Gregor Kobel und Gonzalo Castro sind weg, genau wie Nicolas Gonzalez, der allerdings nur in der Hinrunde eine tragende Rolle spielte. Weil auch Orel Mangala und Silas Katompa Mvumpa noch nicht wieder fit sind und Sasa Kalajdzic weiterhin aufgrund einer Corona-Erkrankung fehlt, muss Pellegrino Matarazzo ein bisschen basteln, um das Niveau des Vorjahres halten zu können. Außer Keeper Florian Müller wird aber dabei wohl kein Neuzugang von Beginn an spielen, weil auch Chris Führich und Naouirou Ahamada erstmal ausfallen.

Generell gilt in diesem Spiel aber: Jugend forscht. Eine der jüngsten Mannschaften der vergangenen Bundesligasaison empfängt die jüngste Mannschaft der abgelaufenen Zweitligaspielzeit. Bei den Fürthern, die in nahezu jedes Spiel als Außenseiter gehen dürften und auch im Pokal an Babelsberg scheiterten, ist das zentrale Mittelfeld nach den Abgängen von Anton Stach und Sebastian Ernst sowie dem Ausfall von Neuzugang Max Christiansen wohl die größte Baustelle. Nils Seufert, frisch von Arminia Bielefeld gewechselt, dürfte dort erst einmal den Vorzug bekommen - möglich wäre aber auch Bayern-Leihgabe Adrian Fein.

FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim

Sebastian Hoeneß hatte bei der Pressekonferenz genug damit zu tun, die Ausfälle seines Teams aufzuzählen. Die Verletztenliste der TSG Hoffenheim ist beeindruckend. Ermin Bicakcic, Benjamin Hübner, Havard Nordtveit, Ihlas Bebou, Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek werden definitiv fehlen, dazu stehen Oliver Baumann, Diadie Samassekou, Robert Skov und Sargis Adamyan auf der Kippe. Fast eine komplette Startelf. Da hilft, dass Gegner Augsburg der Lieblingsgegner der Sinsheimer ist: Gegen keinen aktuellen Bundesligisten gab es mehr Siege für die TSG.

Das letzte Aufeinandertreffen in Augsburg ging allerdings an die Fuggerstädter. Ruben Vargas und André Hahn trafen beim 2:1 und dürften auch diesmal beide wieder in der Anfangsformation stehen. Ob Daniel Caligiuri nach zweieinhalb Wochen Pause aufgrund einer Corona-Erkrankung mit leichten Symptomen schon wieder ein Kandidat für die Startelf ist, ist offen. In Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist einer der Führungsspieler aber wieder fit.

Arminia Bielefeld - SC Freiburg

Wer gegen Arminia Bielefeld erfolgreich verteidigen will, muss im Luftkampf gewappnet sein. Fabian Klos, Janni Serra und Bryan Lasme - die drei Alternativen für die zentrale Angriffsposition der Ostwestfalen - sind allesamt über 190 Zentimeter lang. Manuel Gulde, Philipp Lienhart und Nico Schlotterbeck, die die wahrscheinlichste Besetzung in der Freiburger Defensive sein dürften, sind teilweise deutlich kleiner - gerade Standardsituationen sollten die Breisgauer also verhindern. Bis auf Nils Petersen kann Christian Streich aus dem Vollen schöpfen, um endlich den ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Freiburger auf der Bielefelder Alm zu feiern. Bisher gingen alle vier Gastspiele verloren.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr)

Marco Rose gegen Oliver Glasner - Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Das war zumindest noch in der vergangenen Saison so - diesmal trainieren die beiden Kontrahenten Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Die Duelle zwischen dem BVB und Frankfurt endeten zuletzt einmal unentschieden und einmal mit einem Frankfurter Sieg, die Duelle der beiden Trainer endeten beide remis.

Nach der schwachen Vorstellung der Eintracht im Pokal gegen Mannheim, die mit dem verdienten Aus endete, sind die Dortmunder in diesem Aufeinandertreffen der Favorit - für die Gäste ist direkt Druck auf dem Kessel. Bei Frankfurt ist Filip Kostic zurück, Ragnar Ache wohl auch wieder eine Option. Beim BVB fehlen Mats Hummels und Raphael Guerreiro definitiv, Emre Can ist zumindest wieder im Teamtraining.

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr)

In keiner Partie ist die Favoritenrolle klarer verteilt als hier. Mainz 05 hat aufgrund der Coronafälle im Team zahlreiche Spieler nicht zur Verfügung - welche das sind, ist noch nicht klar. Das jüngste Duell ging allerdings überraschend an den FSV. Es war der erste Sieg unter Bo Svensson, der die Mainzer danach zu einer phänomenalen Rückrunde und zum Klassenerhalt führte. Aus den vier jüngsten direkten Duellen beträgt allein das Torverhältnis aber 18:4 für RB, das voraussichtlich bis auf Marcel Halstenberg auf alle potenziellen Stammspieler bauen kann, auch wenn Dani Olmo nach seinem Urlaub wohl noch keine Option für die Startelf sein dürfte.

1. FC Köln - Hertha BSC (Sonntag, 17.30 Uhr)

Kölns Trainer Steffen Baumgart

Beide Mannschaften entgingen in der ersten Pokalrunde nur knapp einer sehr unangenehmen Niederlage gegen einen unterklassigen Verein. Während Kölns Pokalheld Torhüter Marvin Schwäbe wieder auf der Bank Platz nehmen wird, geht Herthas Davie Selke nach seinem späten Siegtreffer mit breiter Brust in seine "zweite Chance" bei der "Alten Dame". Personell sieht es bei beiden Mannschaften insgesamt gut aus - Hertha-Trainer Pal Dardai muss zwar noch auf Krzysztof Piatek verzichten, der aber zumindest nach seinem Knöchelbruch wieder trainiert. Kapitän Dedryk Boyata könnte sogar in die Startelf rücken, um die Defensive zu stabilisieren. Die Abwehr war in den beiden jüngsten Duellen aber kein Problem: Beide endeten 0:0.

rt | Stand: 13.08.2021, 08:00