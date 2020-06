Leverkusen muss siegen und darf dann hoffen

Trainer Bosz weiß, dass er nur noch hoffen kann. "Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, das nächste Spiel zu gewinnen. Und dann müssen wir abwarten" , sagte der Niederländer: "Es darf auf keinen Fall passieren, dass Gladbach verliert und wir unser Spiel auch nicht gewinnen."

Die Berliner stehen in der Tabelle zwischen Gut und Böse. Selbst bei einer Niederlage in Mönchengladbach werden sie - das wäre noch Motivation gewesen - die Spielzeit besser als Stadtrivale Union abschließen. Berlins Trainer Bruno Labbadia peilt natürlich auch in Mönchengladbach einen Sieg an, das muss er ja auch, aber darauf verlassen kann Leverkusen sich nicht. "Ich würde gerne vieles versprechen, aber ich verspreche nur das, was ich halten kann" , sagte Labbadia.

Istanbul als Mahnung für Gladbach

Und dass die Gladbacher die Hertha auf die leichte Schulter nehmen, wird auch nicht passieren. Vor dem Showdown ist die Borussia gewarnt. Wie man eine sehr gute Ausgangsposition im letzten Moment noch verspielen kann, zeigte das Team in dieser Saison bereits.

In der Gruppenphase der Europa League hätte ein Remis zu Hause gegen Istanbul Basaksehir am letzten Spieltag zum Weiterkommen gereicht. Roses Mannschaft verlor die Partie in der Nachspielzeit und schied aus. Womöglich auch deshalb mahnte der 43-Jährige zur Konzentration: "Wir haben es selbst in der Hand und dementsprechend möchte ich auch, dass wir die Woche arbeiten und auftreten."

Platz drei für Gladbach möglich, RB für Bayer unerreichbar

Wenn es gut läuft für die Gladbacher, dann ist sogar noch Platz drei drin. Nur einen Punkt liegen die Borussen in der Tabelle hinter RB Leipzig. Sollten die Sachsen ihr Spiel in Augsburg nicht gewinnen, wären die Gladbacher bei einem Dreier gegen die Hertha im Tableau vorbeigezogen.

Selbst von einer Leipziger Niederlage könnte Leverkusen dagegen nicht profitieren. Angesichts von drei Punkten und 27 Toren Vorsprung auf die Werkself ist Leipzig nur noch sehr theoretisch aus den Königsklassen-Rängen zu verdrängen.

