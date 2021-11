VfL Wolfsburg - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Welch eine Erlösung in der deutschen Autostadt: Endlich gewinnt der VfL Wolfsburg wieder. Unter dem neuen Coach Florian Kohfeldt gelang ein Bundesliga-Sieg in Leverkusen (2:0) wie auch anschließend einer in der Champions League gegen Salzburg (2:1). Werder-Urgestein Kohfeldt änderte nicht nur das VfL-Spielsystem (von 4-2-3-1 zu 3-4-2-1), sondern schraubte auch am Personal. Allen voran Jung-Stürmer Lukas Nmecha scheint zu profitieren. Der deutsche U21-Nationalspieler lief zuletzt Wout Weghorst den Rang ab und mauserte sich zur unangefochtenen Stammkraft im VfL-Angriff.

Noch erlösender fühlte sich nach langer Durststrecke Augsburgs 4:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart an. Wie von Fesseln befreit stürmten die bayerischen Schwaben nach einem schnellen 0:1 anschließend über die Stuttgarter hinweg. So ein Tempo, so viel Spielwitz und Willen hatte man vom FCA lange nicht gesehen. Das Weinzierl-Team genießt zudem den ganz großen Vorteil, ausgeruht gegen den unter der Woche international beschäftigten VfL ins Rennen gehen zu können.

VfL Bochum - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Dass der VfL Bochum als Aufsteiger mit bislang zehn erspielten Punkten irgendwie zufriedenstellend da steht, hat er vor allem einem Phänomen zu verdanken: seiner Heimstärke. Im eigenen Stadion wurden schon sieben Zähler geholt, in drei der vier bisherigen Heimspiele blieb der VfL dabei ohne Gegentor. Es ist die sichere Defensive, die ein solides Fundament für die Hoffnung Klassenerhalt bildet. Aber eben auch: Offensivkraft. Die war am vergangenen Sonntag zu sehen, als der VfL in Mönchengladbach (1:2) lange Zeit völlig chancenlos wirkte, in der letzten Viertelstunde aber die Fesseln ablegte und vehement auf den Ausgleich drückte. Mit ein wenig mehr Glück hätte Milos Pantovic in der Nachspielzeit noch das 2:2 erzielt.

All diese Qualitäten werden die Bochumer wieder zeigen müssen, wenn sie gegen die TSG etwas mitnehmen wollen. Hoffenheim spielt seit ein paar Wochen wie aus einem Guss, beherrscht seine Gegner momentan spielerisch. Und wenn dann auch noch Andrej Kramaric einen Lauf und das Visier gut eingestellt hat, wird's für jeden TSG-Bundesligagegner schwer.