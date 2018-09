Abwehr - David Alaba ( FC Bayern): Der Verteidiger der Bayern machte ein ganz starkes Spiel. Weil er in der Defensive nicht allzu sehr gefordert war, konnte er sich immer wieder gefährlich in den Angriff einschalten. Alaba harmonierte wie gewohnt gut mit Franck Ribéry auf der linken Bayernseite. Der Österreicher spielte viele kluge Pässe, die gefährliche Situationen einleiteten. Außerdem zeigte er sein Können am ruhenden Ball. In der ersten Halbzeit klatschte sein Freistoß aus gut 30 Metern an die Latte, im zweiten Durchgang verhinderte eine Weltklasse-Parade von Schalkes Keeper Ralf Fährmann, dass er sich in die Torschützenliste eintragen konnte.