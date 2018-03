Abwehr - Benjamin Pavard (VfB Stuttgart): Dass Stuttgarts Serie unter Tayfun Korkut nicht riss, hatte viel mit Benjamin Pavard zu tun. Der junge Franzose zeigte neben dem ebenfalls guten Holger Badstuber eine Top-Leistung in der Abwehrzentrale, gewann knapp zwei Drittel seiner Zweikämpfe und brachte 84 Prozent seiner Zuspiele an den Mann. Auch sein Verdienst war es, dass von den Leipzig-Stürmern Timo Werner und Youssuf Poulsen so gut wie nichts zu sehen war.