Mittelfeld - Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund): Der 20-jährige Däne durfte gegen Nürnberg von Beginn an ran und zahlte das Vertrauen schon nach wenigen Minuten zurück. Nach Pass von Marco Reus erzielte Bruun Larsen die Führung für den BVB , indem er aus nahezu unmöglicher Position einen perfekten Lupfer ansetzte. Auch in der Folge sorgte Bruun Larsen für viel Gefahr im gegnerischen Strafraum. Zweiter Höhepunkt: sein Zusammenspiel mit Reus, vor dessen Tor zum zwischenzeitlichen 4:0. Die beiden scheinen gut zu harmonieren. Und Bruun Larsen dürfte in dieser Form wohl öfter von Beginn an spielen.