Mittelfeld - Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach): Drei Treffer - das war Jonas Hofmann in der Bundesliga bisher genau einmal gelungen. Allerdings in einer gesamten Saison - 2014/15 für Mainz 05. Doch in dieser Saison ist der Mittelfeldmann von Borussia Mönchengladbach einfach bärenstark, und so pulverisierte er seine Saisonbestmarke in nur einem Spiel - eben gegen jene Mainzer. Eine herausragende Leistung in einer guten Gladbacher Mannschaft.