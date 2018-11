Mittelfeld - Nico Schulz (1899 Hoffenheim): Besonders in der ersten Hälfte zeigte Schulz, warum er in Hoffenheim und in der Nationalmannschaft derzeit so gefragt ist. Mit Tempo und viel Offensivdrang wirbelte er die rechte Abwehrseite der Berliner durcheinander. Zeitweise durfte er schalten und walten, wie er wollte. Insgesamt zog er 32 Sprints an und brachte meist gefährliche Hereingaben, die die Herthaner nur mit Mühe und Not abwehren konnten.