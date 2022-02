Angriff - Tiago Tomás (VfB Stuttgart): Am Ende war ein Kompliment. Das Spiel gegen Leverkusen hatte Stuttgart verloren, aber einen "Spieler gewonnen" . So zumindest sah das der Trainer Pellegrino Matarazzo, als er nach der Leistung von Neuzugang Tiago Tomás gefragt wurde. Womöglich hätte Tiago Tomás, 19, gar nicht von Beginn an gespielt, doch Sasa Kalajdzic und Omar Marmoush fielen aus. Also schenkte Matarazzo dem Portugiesen das Vertrauen, er wird es nicht bereut haben: Tiago Tomás traf die Latte und zweimal ins Tor - was für ein Startelfdebüt.