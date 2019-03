Mittelfeld - Steven Zuber (VfB Stuttgart):

Der Schweizer lieferte im Stuttgarter Abstiegsduell mit Hannover 96 eine überragende Leistung ab und avancierte zum Spieler des Spiels. Zuber gelang nicht nur sein erster Doppelpack in der Bundesliga. Er bereitete mit dem 5:1 des VfB auch noch einen weiteren Treffer vor und war so erstmals in einem Bundesligaspiel an drei Toren direkt beteiligt.