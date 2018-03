Mittelfeld - Joshua Guilavogui (VfL Wolfsburg): An Joshua Guilavogui hat es nicht gelegen, dass der VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 verloren hat. Der Franzose peitschte seine Mitspieler schon vor dem Spiel im Kabinengang an und bewies damit Führungsqualitäten. Der Mittelfeldspieler bot sich danach auch immer wieder als Anspielpartner an, wenn die Schalker auf Pressing setzen. Guilavogui ließ sich dann in die Viererkette fallen, um seine Mitspieler beim Spielaufbau zu entlasten. Er gewann viele Zweikämpfe und setzte seinen Körper auch in der Offensive ein - am Ende aber ohne zählbaren Erfolg für sein Team.